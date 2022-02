Ta branża idzie na rekord. Polska drugim najbardziej atrakcyjnym krajem na świecie

Sektor BSS Services (nowoczesnych usług dla biznesu) odpowiada już za ponad 3,5 proc. polskiego PBK. Plany rozwojowe ma bardzo ambitne. – Centra stworzyły miejsca pracy w 50 miastach w Polsce. Jesteśmy drugim, po Malezji, najbardziej atrakcyjnym krajem pod tego typu inwestycje na świecie – przekonuje Joanna Wanatowicz, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment. We wtorek 15 lutego poznamy najnowszy raport tej firmy przedstawiający aktualną sytuację BSS Servies.

Dziś światło dziennie ujrzy wasze najnowsze dziecko, raport BSS Services. Wynika z niego, że Polska stoi szeroko rozumianym rynkiem usług wspólnych. Ten sektor ma ponad 3,5 proc. udziału w PKB Polski. I nie powiedział ostatniego słowa.

– Tak, sektor nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z najszybciej rozwijających się. Śledzimy go od lat, analizujemy zapotrzebowanie na pracowników, płace, oczekiwania dotyczące kompetencji, modele pracy, kibicujemy wzrostom. Wnioski przedstawiamy w naszym raporcie Business Services, najnowszy właśnie publikujemy.

Obecnie w Polsce działa już ponad 1600 centrów usług wspólnych, a do połowy tego roku ma zostać otwartych kolejnych 50. Z danych ABSL wynika, że zatrudnienie w centrach procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), outsourcingu procesów informatycznych (ITO) oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D) przekroczyło w ubiegłym roku 360 tys., a na koniec 2022 roku może osiągnąć 370 tys. Prognozy na kolejne lata są równie optymistyczne. Nie bez znaczenia jest atrakcyjność położenia Polski na mapie Europy i dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Nie będzie problemu ze znalezieniem pracowników? W takich rozwojowych branżach powiedzieć, że są na wagę złota, to tak jakby nic nie powiedzieć.

– Problem ze znalezieniem pracowników odczuwalny jest już od jakiegoś czasu, a jego rozwiązanie jest kluczowe dla dalszego dynamicznego rozwoju branży.

Obecnie liczba ogłoszeń jest rekordowa. Jednocześnie rośnie poziom złożoności obsługiwanych procesów, tym samym oczekiwania dotyczące kwalifikacji w poszczególnych obszarach, znajomości języków obcych, a także umiejętności miękkich.

O takich pracowników jest trudno, ale to jednocześnie oznacza, że zmotywowani, ambitni i otwarci na uczenie się z łatwością znajdą w BSS pracę. A ta jest ciekawa – stwarza np. możliwości poznania najnowocześniejszych technologii, tworzenia rozwiązań, prowadzenia badań, pracy przy zróżnicowanych projektach.

Kogo najbardziej potrzebuje sektor?

– To bardzo długa lista. Poszukiwani są specjaliści w obszarze łańcucha dostaw, HR i płac, księgowości, marketingu, osoby pracujące nad rozwojem oprogramowania, wsparcia IT, finansów oraz obsługi klienta. Potrzebni są specjaliści mający wysokie kompetencje cyfrowe, nie tylko związane z architekturą chmury, Big Data, automatyzacją procesów, ale też bezpieczeństwem i komunikacją w internecie.

fot. Unsplash

W centrach outsourcingowych zatrudniane są osoby bardzo dobrze znające języki obce, przede wszystkim niemiecki, francuski i włoski, ale też języki niszowe. Znajomość angielskiego jest oczywista. Coraz bardziej cenione są – już nie tylko w przypadku specjalizacji związanych z utrzymywaniem relacji z klientami – kompetencje miękkie, komunikatywność, otwartość na zmiany, elastyczność.

Przez pandemię jest łatwiej o pracownika? W końcu setki tysięcy młodych ludzi – nie tylko w Polsce, ale i na świecie – zostały bez pracy.

– Pandemia wstrząsnęła całym rynkiem, spowalniając w pierwszym okresie całą gospodarkę i wpływając na dynamikę rozwoju. Jednak warto pamiętać, że BSS to sektor zatrudniający przede wszystkim specjalistów o określonych, wysokich, budowanych przez lata kwalifikacjach, na które było i jest duże zapotrzebowanie.

Czytaj więcej: Sektor usług biznesowych walczy o pracowników. Jest nowy kierunek studiów

Wracając do młodego pokolenia – rzeczywiście wchodzący na rynek pracy najbardziej odczuli skutki COVID-19. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z opanowywaniem pandemii, odblokowywaniem rekrutacji i staży.

Które lokalizacje są najsilniejsze? Jak duża rywalizacja jest między dużymi miastami takimi jak Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław?

– Centra stworzyły miejsca pracy w 50 miastach w Polsce. Jesteśmy drugim, po Malezji, najbardziej atrakcyjnym krajem pod tego typu inwestycje na świecie. Dużą rolę odgrywa tu wielkość populacji, a także decentralizacja dużych ośrodków miejskich z potencjałem intelektualnym, wysokie kwalifikacje, solidne wykształcenie oraz znajomość języków obcych.

Od lat widzimy, że w rankingu miast Polski prym wiedzie Kraków; co czwarty pracownik w sektorze BSS jest zatrudniony w tym mieście. Pozostałe miasta z roku na rok przesuwają się w klasyfikacji i rankingu popularności. Do tej pory, poza Krakowem, najlepiej rozwijające się ośrodki, w których zrealizowano najwięcej inwestycji, to Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice i Łódź.

Ostatnie dwa lata to ogromna popularność Katowic i bardzo duże zainteresowanie Łodzią. Coraz częściej uwagę inwestorów przyciągają inne ośrodki, takie jak Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Opole, Kielce czy Białystok.

Czy outsourcing pracowników będzie z jednej strony wypierał umowy na stałe, a z drugiej będzie lekiem na braki kadrowe?

– Outsourcing to jedna z możliwości. Firmy nadal poszukują specjalistów do pracy stałej, proponują też kontrakty B2B, pracę tymczasową lub projektową. To powszechne rozwiązania w branży IT, consultingu czy sektorze nowoczesnych usług dla biznesu – elastyczne formy zatrudnienia i modeli pracy to światowy trend, znak naszych czasów.

fot. Unsplash

Ze względu na specyfikę sektora i różnorodność oraz liczbę realizowanych procesów popularnymi formami zatrudnienia są także niepełne etaty i job sharing. Dzięki tym rozwiązaniom firmy dostosowują zatrudnienie do bieżących potrzeb, a pracownicy wybierają atrakcyjne dla siebie projekty. Studenci z kolei mogą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, a potem specjalizować się w konkretnych obszarach.

Sektor ten w większości pracuje zdalnie. Jak wpłynęło to na dostęp do pracowników?

– Popularyzacja pracy zdalnej i hybrydowej wpłynęła na znaczne zwiększenie możliwości pozyskania kandydatów. Ci z kolei mogą się ubiegać o pracę w całej Polsce, dołączać do projektów do tej pory niedostępnych ze względu na lokalizację, zyskać wyższe wynagrodzenie. Praca zdalna to także większe szanse zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Podobno dziś pytanie o możliwość pracy zdalnej podczas rekrutacji jest normą. Jeśli kandydat usłyszy „nie”, idzie dalej.

– Tak również bywa. W miarę upływu czasu praca zdalna przestaje być benefitem, ale standardem, choć zależy to od specyfiki stanowiska, realizowanych projektów czy procesów. Widzimy jednocześnie, że ten model jest preferowany przez kandydatów z doświadczeniem do pięciu lat pracy. Specjaliści, managerowie są w większym stopniu zainteresowani pracą w systemie hybrydowym.

Jak wyglądają zarobki na starcie? Jakie są perspektywy podwyżek?

– Wynagrodzenie zależy od doświadczenia kandydata i od procesu. Na starcie pracownik może liczyć na pensję od 4,5 do 5,5 tys. zł brutto. Jeżeli podniesie kompetencje, ma możliwość awansowania na stanowisko samodzielnego czy starszego specjalisty – wtedy pensja rośnie nawet do 15 tys. zł brutto. Menedżerowie otrzymują 12 tys. zł i nawet dwa razy więcej. Zarobki rosną także wraz ze stopniem opanowania języków obcych. Nie zależą już, jak kiedyś, od lokalizacji.

Ile poszły w górę w ciągu ostatniego roku?

– Ostatni rok przyniósł zmianę wynagrodzeń – w zależności od stanowiska i specjalizacji wzrosły od 6 proc. do 11 proc., przede wszystkim w HR, łańcuchu dostaw, IT.