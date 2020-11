Ta branża ciągle się rozwija. Zatrudnia już więcej osób niż budownictwo

Według analiz w branży obsługi obiektów (facility management) pracuje obecnie podobna liczba osób jak w branży transportowej i magazynowej. Mimo pandemii sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe usługi oraz nowe role, wykorzystując przy tym potencjał pracowników.

Sektor obsługi obiektów (facility management - FM) zatrudnia w Polsce aż 630 tys. pracowników – wynika z najnowszego raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM), powstałego przy wsparciu Hays Poland i Pracuj.pl.

- Według naszych analiz branża obsługi obiektów zatrudnia więcej niż firmy budowlane oraz podobną liczbę pracowników, jak branża transportowa i magazynowa, czyli uznany filar polskiej gospodarki - mówi Krzysztof Kogut, prezes zarządu PRFM.

Około 87 proc. z nich (550 tys.) to pracownicy na podstawowych stanowiskach w utrzymaniu technicznym obiektów i instalacji budynkowych, utrzymaniu czystości i ochrony, zarządzaniu zużyciem mediów, serwisach IT, cateringu, zarządzaniu odpadami, zarządzaniu obszarem workplace i corporate wellness, zaopatrzeniu biur i administracji biurowej, doradztwie technicznym i inżynierskim oraz renowacji i remontów.

Jak szacują eksperci PRFM, dzięki różnorodności branża zatrudnia około 80 tys. osób z wykształceniem technicznym kierunkowym bądź wyższym – na stanowiskach eksperckich i menedżerskich. Pełnią zróżnicowane role: od techników, specjalistów i brygadzistów, przez kierowników obszaru, budynku czy też całego kontraktu, aż po stanowiska dyrektorów całych linii biznesowych.

Raport podkreśla wielorakość kompetencji wykorzystywanych w branży, a także pole do rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników - sukcesywnie zwiększane przez pracodawców. Absolwenci studiów wyższych znajdują w sektorze obsługi obiektów zatrudnienie na stanowiskach m.in. związanych z ochroną środowiska i BHP, technicznym utrzymaniem instalacji przemysłowych, instalacji budynkowych, infrastruktury IT, jak i tych dotyczących technicznego zarządzania obiektami komercyjnymi.

Według danych Pracuj.pl w minionym roku i w pierwszym kwartale obecnego branża obsługi obiektów zwiększała rekrutacyjną aktywność. Wybuch pandemii w marcu przyniósł tymczasowe zamrożenie wielu rekrutacji w całej polskiej gospodarce. Nie inaczej było w przypadku firm wspierających zarządzanie obiektami; w maju i czerwcu liczba ogłoszeń zaczęła jednak ponownie rosnąć.

- Niewątpliwie związane z pandemią turbulencje na rynku nieruchomości utrudniają dokładniejsze prognozy dotyczące najbliższych trendów rekrutacyjnych, ale zapotrzebowanie na pracowników facility management może być w najbliższych miesiącach pobudzane m.in. przez rosnące potrzeby usług zapewnienia czystości i bezpieczeństwa budynków (w obliczu powrotów do siedzib po pandemii), co napędzi rekrutacje kadry na niższych szczeblach - ocenia Łukasz Marciniak, dyrektor sprzedaży w eRecruiter, ekspert Grupy Pracuj.

I dodaje, że firmy mogą także więcej inwestować w technologie wspierające automatyzację zarządzania budynkami, usprawniające procesy i ograniczające ryzyko błędów. Dałoby to szansę na wzrost zapotrzebowania na ekspertów od nowych technologii, wdrażających tego typu systemy.

Według Krzysztofa Koguta w pandemii wzrosło zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę menedżerską integrującą wiele dziedzin biznesowych i wiedzy branżowej w ramach jednego obszaru, jakim jest FM.

Fachowe podejście do zarządzania złożonym łańcuchem usług w ramach obsługi obiektów, podczas pandemii zyskało zupełnie nowy wymiar. Zarówno zamawiający, jak i dostawcy z tego rynku dostrzegają potrzebę podnoszenia kompetencji swoich zespołów, co finalnie przekłada się na bardziej efektywne i elastyczne podejście do realizacji modelu dostarczania usług.

- Wzrósł popyt oraz zwiększyły się wymagania nie tylko wobec serwisów dozoru, ochrony i czystości, ale także wysokopoziomowych usług opartych na zaawansowanym project management oraz strategicznym zarządzaniu obszarem wsparcia klienta. Usługi utrzymania i zarządzania obiektami stały się kluczowe dla wymogów związanych z reżimem sanitarnym, a tym samym - zachowania ciągłości biznesowej organizacji. Przewidujemy, że zmiana podejścia do standardów w utrzymaniu nieruchomości oraz potrzeba "przeformatowania" organizacji miejsc pracy będą impulsem wzrostu zatrudnienia w pierwszej połowie 2021 r. - komentuje Krzysztof Kogut.

Dalsza perspektywa rozwoju branży

Prognozy dotyczące najbliższej przyszłości sektora obsługi obiektów – pomimo utrzymującej się niepewności i zagrożenia związanego z COVID-19 – są optymistyczne. Dotychczasowy popyt na usługi FM - według szacunków PRFM - rósł średnio 15 proc. w stosunku rok do roku. Chociaż wzrost ten wyhamował w tym roku, to w pierwszych miesiącach 2021 r. nadal spodziewany jest powrót do tendencji wzrostowej.

Również umiejętność wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych służących do lepszego zarządzania środowiskiem pracy (w celu ponownego przyjęcia pracowników) będzie silnym sprzymierzeńcem sektora obsługi obiektów.

- Okres pandemii sprzyja zdobywaniu doświadczeń. Młode pokolenie, które obecnie zbiera pierwsze szlify w branży FM, mierzy się z bezprecedensowymi wyzwaniami natury technicznej, jak chociażby utrzymanie instalacji na jak najbardziej wydajnym i zoptymalizowanym kosztowo poziomie, a także koniecznością budowania dobrych relacji z zarządcami i właścicielami nieruchomości w obliczu dynamicznie zmieniających się okoliczności biznesowych - wskazuje Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawczy Hays.

I dopowiada, że tym samym nowa generacja facility managerów połączy zalety inżynierów i techników, dojrzewających biznesowo w pierwszej dekadzie XXI w., oraz atuty przypisywane młodemu pokoleniu, które w pracy zdecydowanie stawia na budowanie relacji i rozwój kompetencji menedżerskich.

Zarobki specjalistów

Jak wynika z "Raportu płacowego 2020" Hays Poland, w dziedzinie facility management wzrastają płace. Powodem jest niska dostępność osób o kompetencjach technicznych i związana z tym presja kandydatów.

Jak podkreślają autorzy raportu, wyzwaniem dla pracodawców pozostaje rekrutacja m.in. techników obiektów, ponieważ kandydaci na to stanowisko oczekują pensji wyższej nawet o 20 proc. względem ubiegłego roku.

Firmy nie chcą jednak konkurować jedynie wynagrodzeniami, dlatego stawiają na świadome podejście do zarządzania, budowę ścieżek karier oraz przyjaznego środowiska pracy.

Ile zarabia się w branży? Najczęściej proponowanym wynagrodzeniem na stanowisku facility technican/specialist było 6 tys. zł brutto. Facility coordinator zarabia nieco więcej - 7 tys. zł brutto, a facility manager (soft FM) - 10 tys. zł. Business development manager najczęściej liczyć może na 13 tys. zł brutto miesięcznie.

Definicja branży

Branża obsługi obiektów zajmuje się świadczeniem zintegrowanych usług utrzymania i zarządzania obiektami dla wszystkich branż i sektorów polskiej gospodarki. Zgodnie z rekomendacją Polskiej Rady Facility Management terminu „obsługa obiektów” używać należy do określenia branży i biznesu, a terminu „facility management” – w odniesieniu do usług i funkcji. Branża obsługi obiektów realizuje usługi i funkcje facility management.

- Obsługa obiektów świadczy oraz integruje różne usługi i procesy biznesowe w ramach funkcjonowania budynków oraz ich najemców. Współczesnym celem tego sektora jest zatem nie tylko utrzymanie podstawowych funkcjonalności obiektów, lecz poprawa komfortu najemców oraz ich satysfakcji z najmu przestrzeni. Przykładowo: w przypadku budynków biurowych jednym z kluczowych zadań podmiotów sektora obsługi obiektów pozostaje zapewnienie najemcom wspomnianego komfortu, wspieranie ich efektywności, a przede wszystkim - zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy - mówi Wiktoria Bożek, przewodnicząca grupy ds. HR w PRFM.