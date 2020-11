Szybki monitoring NBP. Zatrudnienie i koszty pracy w dół

Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) zatrudnienie w drugim kwartale 2020 r. obniżyło się o 0,75 proc. Jak na warunki tak dużego wstrząsu gospodarczego to niewielki spadek.

Autor:jk

• 5 lis 2020 17:27





NBP wylicza, że w drugim kwartale 2020 r. zmniejszyły się koszty pracy – o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Wśród 76 przebadanych przez NBP branż spadki zatrudnienia zaobserwowano w 44 obszarach, m.in. w turystyce, transporcie lotniczym, działalności bibliotek i muzeów, transporcie wodnym czy produkcji odzieży.

Największy spadek w przekroju branżowym (22,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.) odnotowano w działalności związanej z zatrudnieniem.

NBP wylicza również, że w drugim kwartale 2020 r. zmniejszyły się koszty pracy – o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Jak podaje NBP, poziom zatrudnienia w drugim kwartale 2020 r. obniżył się o 0,75 proc. To niewielki spadek. Dla porównania w okresie kryzysu finansowego w latach 2009-2010 obserwowano nawet ponad 3-proc. spadki w tej kategorii. Zatrudnienie obniżyło ponad 52 proc. firm - dla porównania w ciągu ostatnich 5 lat średnio 41 proc. firm redukowało zatrudnienie.

Wśród 76 przebadanych branż spadki zatrudnienia zaobserwowano w 44 obszarach, m.in. w turystyce, transporcie lotniczym, działalności bibliotek i muzeów, transporcie wodnym czy produkcji odzieży.

Warto dodać, że największy spadek w przekroju branżowym (22,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.) odnotowano w działalności związanej z zatrudnieniem. Jak wskazują autorzy raportu, prawdopodobnie to skutek powrotów do domu imigrantów.

NBP wylicza, że w drugim kwartale 2020 r. zmniejszyły się koszty pracy – o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Jeśli popatrzymy na skalę spadku przychodów, to jest to umiarkowane tempo. Niemniej jednak autorzy podkreślają, że po 1997 r. spadki kosztów pracy obserwowano dwukrotnie - w okresie recesji w 2002 r. (nominalnie spadki dochodziły do 4,2 proc.) oraz międzynarodowego kryzysu finansowego w 2009 r. (nominalnie o 0,4 proc.).

Koszty pracy zostały ograniczone przez ok. 54 proc. firm. Dla porównania, w 2019 r. spadki odnotowało ok. 25 proc. przedsiębiorstw. Obniżki płac obserwowano przede wszystkim tam, gdzie spadały przychody i zatrudnienie, ale również tam, gdzie w przypadku ograniczenia skali działalności nie można było ograniczyć kosztów poprzez niższe wydatki na pracę osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Najsilniejsze spadki kosztów pracy zanotowano zarówno w sektorach, w których miały miejsce zwolnienia, m.in. w zakwaterowaniu, turystyce, transporcie lotniczym, działalności związanej z zatrudnieniem czy produkcji skór, jak i w branżach, które choć objęte lockdownem, decydowały się częściej na obniżki płac niż na zwolnienia pracowników, czyli w działalności sportowej, edukacji, działalności związanej z wyżywieniem czy w produkcji samochodów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU