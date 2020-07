Szukasz pracy w HR? Przez pandemię możesz mieć problem, ogłoszeń mniej

Z danych GUS wynika, że I kwartale 2020 roku w Polsce zlikwidowanych zostało prawie 120 tys. miejsc pracy, z czego niemal 25 proc. z powodu epidemii. Podobna tendencję zanotowała wyszukiwarka ofert pracy Adzuna.pl.

Kulminacyjny moment przypadł w Polsce na pierwszą połowę maja, kiedy liczba ofert pracy spadła aż o 12 proc. w stosunku do początku roku.

Teraz sytuacja zaczyna wracać do normy. Jak wygląda rynek pracy po pandemii w Polsce i Europie?

Dane Adzuny pokazują, że znoszenie kolejnych restrykcji i odmrażanie gospodarki wpłynęło pozytywnie na polski rynek zatrudnienia i negatywne trendy zaczęły się odwracać już na początku czerwca. Polski rynek pracy dość szybko zareagował na znoszenie obostrzeń. Już na początku czerwca ilość dostępnych dla Polaków szukających pracy wakatów zaczęła rosnąć. Na początku lipca ilość dostępnych dla Polaków ogłoszeń o pracę wróciła do poziomu sprzed ogłoszenia pandemii. Obecnie osoby szukające pracy w Polsce mogą wybierać w około 180.000 ogłoszeń z całego kraju.

HR w tendencji spadkowej

Mimo to, są obszary polskiego rynku pracy, które nadal zmagają się ze skutkami lockdownu a liczba wakatów jest w ich przypadku nadal niższa niż na początku roku.

Należą do nich prace związane z marketingiem (w tym PR, praca w mediach i reklamie), gdzie nadal liczba dostępnych ofert pracy jest o 30 proc. niższa niż przed ogłoszeniem pandemii. Kolejnej to gastronomia i hotelarstwo, które bardzo mocno "oberwały" w czasie pandemii oraz HR i rekrutacja. W ich przypadku spadek wynosi 10 proc. w ilości dostępnych na rynku pracy wakatów. Natomiast sektorem, który w ogólnym rozrachunku prowadził sobie najlepiej w tym okresie było IT. Branża w połowie maja zaliczyła na krótko spadek ilości ofert (-8 proc.), za to teraz liczba dostępnych wakatów w IT przekracza o prawie 30 proc. ilość z pierwszych tygodni 2020 roku.

To kolejny dowód na potwierdzenie tezy Konrada Weiske, wiceprezesa Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft, który w rozmowie z PulsHR.pl przekonywała, że w dłuższej perspektywie sytuacja związana z koronawirusem będzie dla branży IT korzystna i pozytywnie wpłynie na rozwój branży.

- To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske. Rynki zagraniczne Adzuna przyjrzała się również sytuacji na zagranicznych rynkach pracy. I tak, rynki Francji i Niemiec również dynamicznie wracają do poziomu sprzed pandemii. Podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych pomimo zauważalnego wzrostu w ostatnich tygodniach ilość ogłoszeń o pracę jest nadal wyjątkowo niska. Na początku roku osoby szukające pracy w Wielkiej Brytanii mogły wybierać na lokalnym serwisie Adzuna z ponad 890.000 ofert pracy. Podczas gdy w połowie maja było ich niewiele ponad 360.000. Obecnie liczba ta pomału rośnie i nowych ogłoszeń o pracę na terenie Zjednoczonego Królestwa jest już obecnie ponad 400.000. Najbardziej ucierpiały na Wyspach miejsca pracy związane hotelarstwem i gastronomią. W tym sektorze ofert pracy jest nadal o 75 proc. mniej niż na początku roku. Dlatego Brytyjczycy i osoby mieszkające w tym kraju mają nadzieję, że stopniowe znoszenie restrykcji pomoże branży stanąć na nogi, i wielu osobom odzyskać utracone miejsca pracy. - To naprawdę optymistyczna wiadomość, że w niektórych krajach rekrutacje wróciły lub bardzo szybko wracają do poziomu, jaki notowaliśmy w styczniu. Mamy nadzieję, że dzięki znoszeniu obostrzeń związanych z pandemią na pozostałych rynkach zauważymy te same trendy, oraz wzrost zaufania do lokalnych gospodarek. Choć widzimy, że negatywne trendy ustępują na wszystkich rynkach pracy, to dla wielu krajów droga do całkowitej odbudowy, po tak ogromnej stracie, może trwać nawet kilka lat - komentuje dane Andrew Hunter, współzałożyciel serwisu Adzuna.