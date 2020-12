Szacunkowe dane o bezrobociu niepełne. Nie biorą pod uwagę dwóch ważnych elementów

Szacunkowe dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, niewątpliwie optymistyczne, nie oddają pełnego obrazu sytuacji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dotychczasowe i kolejne wersje tarcz antykryzysowych są nastawione w głównej mierze na utrzymanie zatrudnienia - tak podane dziś (poniedziałek, 7 grudnia) dane resortu pracy komentuje Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 10 proc. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,9 proc.).

Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie 2020 roku w porównaniu do października 2020 roku wystąpił w 6 województwach, przy czym wzrost o 0,1 punktu procentowego miał miejsce w kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, pomorskim, warmińsko- mazurskim oraz o 0,2 p. p. w zachodniopomorskim. W pozostałych 10 województwach natężenie bezrobocia w odniesieniu do października nie zmieniło się.

- Powyższe dane, niewątpliwie optymistyczne, nie oddają pełnego obrazu sytuacji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dotychczasowe i kolejne wersje tarcz antykryzysowych są nastawione w głównej mierze na utrzymanie zatrudnienia. Zatem firmy, które skorzystały z publicznych pieniędzy nie mają możliwości dokonywania zwolnień pracowników, na których otrzymali wsparcie. Drugim aspektem, który nie znajduje odzwierciedlenia w danych dotyczących bezrobocia jest rosnąca liczba zgłoszeń zwolnień grupowych. Według danych GUS i informacji zawartych na stronach wojewódzkich urzędów pracy znacząco rośnie liczba zakładów pracy, które zgłaszają taki zamiar. Nawet jeśli nie każde z tych zgłoszeń zostanie zrealizowane lub zwolnienia dotkną mniejszą niż planowana liczba osób, to można to potraktować jako wskaźnik zmniejszającej się stabilności zatrudnienia - wskazuje Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jak dodaje, nie każda firma spełnia kryteria otrzymania pomocy (czego dobrym przykładem jest ograniczenie obecnie procedowanej tarczy kryzysowej do wybranych branż), nie każdy podmiot widzi szanse przetrwania obecnej sytuacji w dotychczasowej formule. W jej opinii, nasz rynek pracy również mogą dotknąć takie zjawiska, jak masowe zwolnienia grupowe, które w innych krajach dotknęły np. przewoźników lotniczych z Lufthansą na czele.

- To, że obecnie nie ma przyrostu bezrobocia wydaje się być efektem objęcia części pracowników rozwiązaniami tarcz antykryzysowych, wstrzymywaniem się pracodawców przed podejmowaniem decyzji o zwolnieniu w nadziei na korzystny rozwój sytuacji, jak również kwestiami związanymi z trwaniem okresów wypowiedzeń dokonanych w poprzednich miesiącach. Na to nakłada się obawa przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy powodowana osobistymi przekonaniami czy też trudność w zrealizowaniu takiej usługi z uwagi na duże obłożenie PUP innymi zadaniami i ograniczeniami z powodu pandemii - podsumowuje.

Tarcza finansowa 2.0

Warto przypomnieć, że pod koniec listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie Tarczy Finansowej 2.0.

- Państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa - przekonywał podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem swoimi działaniami państwo polskie ratuje polskich przedsiębiorców i polskie miejsca pracy. - Całe branże mogłyby być zmiecione z powierzchni polskiej gospodarki, gdyby nie te działania, które proponujemy w ramach tarczy 2.0 - oceniał.

Tarcza Finansowa 2.0. skierowana jest do branż najbardziej potrzebujących. To m.in. turystyka, kultura, rozrywka, gastronomia. W sumie około 40. W sumie do przedsiębiorców ma trafić: co najmniej 35 do 40 mld zł, w tym 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm; dla średnich i większych to pozostałe 25-27 mld zł

Premier zaznaczał, że Tarcza Finansowa to będą takie rozwiązania jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, postojowe, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze składek na ZUS.

- Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdą się: dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, które - jak podkreślił premier - będzie można powtarzać w sytuacji, jeśli gospodarka nie będzie wychodziła na prostą, świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - oznajmił.