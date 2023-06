Światowe koncerny chcą zatrudnić 250 tys. uchodźców w Europie

41 międzynarodowych koncernów zadeklarowało, że zamierza wyszkolić i dać oferty pracy 250 tys. uchodźcom w Europie. Oferta ta ma być skierowana przede wszystkim do Ukraińców, ale nie tylko.

Chęć w aktywizacji zawodowej uchodźców wyraziły między innymi; Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks i The Body Shop.

Koncerny chcą wdrożyć te założenia w ciągu najbliższych trzech lat. Aplikować będą mogli uchodźcy każdej narodowości, ale firmy chcą skupić się na Ukraińcach. Tylko w zeszłym roku w krajach europejskich schronienie znalazło 5 milionów uchodźców z tego kraju.

Firmy złożyły deklaracje o zatrudnieniu uchodźców, podczas zorganizowanego przez Tent Partnership for Refugees szczytu biznesowego w Paryżu. Tent Partnership for Refugees to globalna koalicja biznesowa zrzeszającą ponad 300 firm, które zobowiązują się pomóc w integracji ekonomicznej osób, które uciekły przed wojną i prześladowaniami politycznymi.

Wiele firm, które w tym tygodniu zadeklarowały chęć zatrudnienia uchodźców, już daje im miejsca pracy.

ISS zatrudnia obecnie 500 uchodźców, większość z nich to ukraińskie kobiety. Teraz firma zamierza zatrudnić jeszcze 1000, a przedtem zapewnić odpowiednie szkolenia.