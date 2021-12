Stworzyły platformę rekrutacyjną tylko dla kobiet

Innowacyjna formuła, odwrócony proces rekrutacji i wyjście naprzeciw potrzebom kobiet, które poszukują pracy to najkrótsza definicja Talenti, platformy rekrutacyjnej stworzonej przez kobiety dla kobiet.

Misją Talenti jest stworzenie przyjaznego, opartego na zaufaniu procesu szukania pracy i pracownika (fot. Shutterstock)

Stworzenie platformy dedykowanej kobietom to z jednej strony odpowiedź na wyzwania, z jakimi od lat mierzą się kobiety na rynku pracy, z drugiej - odpowiedź na potrzeby rekrutacyjne pracodawców.

- Platforma jest odpowiedzią na potrzeby tysięcy kobiet, które szukają pracy i po prostu mają dość zabawy w kotka i myszkę. Brak informacji zwrotnej, przedłużające się procesy, brak jakiegokolwiek odzewu na wysłane CV lub enigmatyczne opisy stanowisk to tylko kilka z problemów, które od lat obserwujemy, pracując z kobietami. Z drugiej strony dzięki bliskiej współpracy z pracodawcami wiemy, że procesy rekrutacyjne bywają skomplikowane, a rekruterzy tak obciążeni pracą, że nie mogą poświęcić kandydatom wystarczającej uwagi. Muszą szybko znaleźć ludzi do pracy, a to nie takie łatwe. Po drodze gubi się ten ludzki aspekt. My wypełniamy tę lukę - wyjaśnia Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, co-founder i CEO Talenti, współzałożycielka portalu i Fundacji Mamo Pracuj.

Jak podkreślają założycielki platformy, misją Talenti jest stworzenie przyjaznego, opartego na zaufaniu procesu szukania pracy i pracownika.

- Aktywność zawodowa kobiet wciąż jest niższa niż mężczyzn, a nierówności na rynku pracy są widoczne chociażby przez pryzmat wynagrodzenia. Mamy za sobą setki godzin pracy, wiele rozmów z kobietami, analizy rynku i wciąż z niedowierzaniem zadajemy sobie pytanie – dlaczego tak wiele fenomenalnych kobiet bezskutecznie poszukuje pracy? Jesteśmy przekonane, że skupiając się na ich wzmocnieniu, a na tym znamy się najlepiej, pomożemy pracodawcom sięgać po pełne pomysłów, energii i kompetencji kandydatki, poszerzając pulę osób aplikujących na dane stanowisko – dodaje Joanna Gotfryd, co-founder i CFO Talenti, współzałożycielka portalu i Fundacji Mamo Pracuj.

Przed oficjalnym startem platformy uruchomiono facebookową grupę, na której aktywnych jest już ponad 1000 użytkowniczek szukających pracy.

- Nie jesteśmy zwykłą platformą rekrutacyjną, nasz „social impact” jest bardzo silny i przekłada się na nasze działania. Planując oficjalny start platformy wiedziałyśmy, że to będzie akcja społeczna o dużym zasięgu, pokazująca nas w działaniu. Zapraszam! – podkreśla Agnieszka Czmyr-Kaczanowska.

