Straż Miejska rekrutuje. Zarobki nie powalają

Dobra sprawność fizyczna, nienaganna opinia czy niekaralność. Takie wymagania powinni spełnić kandydaci do pracy w Straży Miejskiej w Katowicach. Co w zamian oferuje firma? 2800 zł pensji zasadniczej oraz stabilne zatrudnienie i dostęp do szkoleń.

Trwa nabór do Straży Miejskiej w Katowicach. (Fot. Straż Miejska w Katowicach)

Rekrutacja do Straży Miejskiej w Katowicach trwa do 20 stycznia. Do zapełnienia jest sześć wakatów. Na początek oferowane jest wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 800 zł brutto. Tyle, ile obecnie wynosi płaca minimalna.

- Praca w Straży Miejskiej w Katowicach jest pracą dla społeczeństwa. Jest zadaniem trudnym i wyczerpującym . Wymaga Twojego zaangażowania, odpowiedzialności i uczciwości. Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu podstawowym, którego celem będzie m.in. umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznanie zagadnień prawa - czytamy w ogłoszeniu.

(Fot. Straż Miejska w Katowicach)

Kandydat do pracy musi posiadać polskie obywatelstwo, mieć skończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średniego, cieszyć się nienaganną opinią, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, dobrą sprawność fizyczną oraz nie może być karany przez sąd.

Na co mogą liczyć przyszli strażnicy? Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800,00zł brutto, do tego dodatek za wieloletnią pracę (5-20 proc.) uzależniony od posiadanego stażu pracy.

Pierwsza umowa zawarta jest na 12 miesięcy, w tym czasie aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie zyskuje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3.055,00 zł brutto.

Dodatkowo kandydatom oferowane są możliwość dalszych awansów, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, ubezpieczenia grupowe oraz bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.

