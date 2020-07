Straż Graniczna rekrutuje. Skończyłeś 35 lat, nie masz co składać papierów

Spotkanie z funkcjonariuszami wydziału kadr i szkolenia Śląskiego Oddziału SG odbędzie się w siedzibie Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej (ul. Główna 11a). Rekruterzy będą przyjmować dokumenty od kandydatów do służby.

Aby uniknąć gromadzenia się większej liczby osób w jednym miejscu, należy wcześniej telefonicznie umówić się na złożenie dokumentów pod nr. tel.32 414 44 14 (czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00).

Kandydaci zainteresowani służbą w Śląskim Oddziale SG zgłaszając się na placówkę, muszą mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów, w tym podanie kierowane do Komendanta Śląskiego Oddziału SG, poprawnie wypełniony kwestionariusz oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Można je pobrać ze strony internetowej SG.

By pracować w SG, trzeba spełnia określone warunki. Po pierwsze o miejsce może starać się osoba, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Taka osoba musi mieć wyłącznie obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, zdolność psychiczną i fizyczną do służby oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Mieć nieposzlakowaną opinię, nie być karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych.

Musi być też gotowa na podporządkowanie się szczególnej dyscyplinie, przekazanie rękojmi zachowania tajemnicy. Konieczne jest też zdanie egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Nabór do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć funkcjonariusz SG? Jak możemy przeczytać na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału GS, kursant (szkolenie trwa ok. 7 miesięcy) do 26. roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne prawie 2 750 zł netto, w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym) powyżej 26. roku życia otrzymuje średnio miesięczne wynagrodzenie ponad 3 890 zł netto. Może liczyć również na dodatek na remont mieszkania lub brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 km.