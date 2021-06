Straż graniczna rekrutuje. Pensja na start nie powala

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie rekrutuje. Do końca tego roku chce przyjąć do służby 50 funkcjonariuszy.

Straż Graniczna zatrudni 50 funkcjonariuszy (fot. nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

W połowie czerwca wznowiono rekrutację do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jednostka do końca roku chce zatrudnić kolejnych 50 osób.

Jakie warunki muszą spełniać kandydaci do pracy w SG i na jakie wynagrodzenie mogą liczyć?

Osoby zainteresowane pracą w SG powinny mieć m.in. wyłącznie obywatelstwo polskie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, nie być karanymi, legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz mieć zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Pierwszy etap polega na złożeniu wymaganych dokumentów, przejściu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów psychologicznych.

Drugi etap jest dużo bardziej skomplikowany. Sprawdza już wiedzę i umiejętności kandydatów do pracy w SG. Składa się na niego testy z wiedzy ogólnej i znajomości języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz kolejnej - pełnej - rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo kandydat przechodzi badanie psychofizjologiczne przeprowadzane po pozytywnym badaniu psychologicznym a przed skierowaniem do komisji lekarskiej. Odbędzie się też postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz konieczne jest spotkanie z lekarzami zasiadającymi w Rejonowej Komisji Lekarskiej, którzy ostatecznie ocenią stan zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata do pracy.

W zależności od wieku i poziomu zaszeregowania zarobki w SG zaczynają się od ok. 2550 zł netto dla funkcjonariusza, który ukończył 26. rok życia (z podatkiem dochodowym). Osoby młodsze na strat dostaną o ok. 200 zł więcej. To zarobki na stanowisku na stanowisku kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego.

Z kolei funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera w 02 grupie uposażenia zasadniczego zarobi ok. 3960 zł netto (do 26 roku życia - zwolniony z podatku dochodowego) oraz ok 3640 zł netto (po 26. roku życia - z podatkiem dochodowym). Dodatkowo funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może również otrzymać równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 kilometrów (wysokość uzależniona jest od liczby kilometrów). Zaś funkcjonariusz w służbie stałej może również otrzymać równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego, równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego lub domu oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 kilometrów (wysokość uzależniona jest od liczby kilometrów). Ponadto raz w roku SG wypłaca równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania (tzw. mundurówka) w kwocie 2 140 zł netto.

