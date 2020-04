Stracili pracę przez koronawirusa. Zwolnienia w kolejnej branży

Jak poinformował serwis Wirtualnemedia.pl, z powodu koronawirusa w grupie Abstra oraz LTTM (należą do niej LifeTube oraz TalentMedia) miały miejsce zwolnienia. Paweł Stano, chief operating officer i wiceprezes LTTM zaznacza, że redukcja zatrudnienia objęły mniej niż 9 proc. dotychczasowego zespołu.

- W związku z globalnym kryzysem i aktualną sytuacją na rynku reklamowym zaadaptowaliśmy nasze struktury i wstrzymaliśmy niektóre inwestycje w nowe obszary. Zmiany objęły kilkanaście osób z różnych działów i na różnych stanowiskach. W niektórych przypadkach dokonaliśmy przesunięć pomiędzy działami lub ograniczyliśmy zakres współpracy na czas kryzysu. Niestety, w kilku zmuszeni byliśmy rozwiązać umowy – mówi Stano dla Wirtualnemedia.pl.

Maciej Szwarc, prezes Grupy Abstra nie podaje, z iloma pracownikami rozstała się firma. Podkreśla jednak, że branża marketingowa mocno odczuwa skutki kryzysu, ponieważ klienci przesuwają lub anulują budżety i wstrzymują działania new bussiness.

Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek zwolnień. O uszczupleniu załogi myślą firmy nie tylko z branży reklamy i marketingu. Z ankiety Pracodawców RP wynika, że w marcu 2020 r. zwolnienia z powodu pandemii przeprowadziło niewiele ponad 30 proc. firm. Z kolei w ciągu najbliższych 3 miesięcy redukcję zatrudnienia planuje aż 66,5 proc. Skala redukcji jest różna, ale jedna piąta pytanych zamierza zwolnić od 11 do 20 proc. pracowników, a co dziesiąta – od 21 do 30 proc. załogi.

Podobne wnioski płyną z badania agencji Devire. Koronawirus wpłynie negatywnie na ich przedsiębiorstwa – prezesi firm nie mają co do tego złudzeń. 69 proc. respondentów sądzi, że obecna sytuacja spowodowana koronawirusem wpłynie negatywnie na kondycję ich firmy. Nieunikniona wydaje się również redukcja zatrudnienia – przyznaje blisko połowa osób zarządzających firmami (45 proc.).