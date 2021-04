Staż w pandemii. Wirtualny świat daje wiele możliwości

Ostatnie miesiące wpłynęły nie tylko na wstrzymanie i zmniejszenie ilości procesów rekrutacyjnych. Sytuacja związana z COVID-19 sprawiła, że większość firm z dnia na dzień zamroziła programy stażowe. Po wielu miesiącach stagnacji sytuacja zaczyna się normować.

Z analiz rynku wynika, że nawet 75 proc. umów stażowych realizowanych jest zdalnie (fot. Shutterstock)

Zdecydowanie największym wyzwaniem przy realizowaniu zdalnych programów stażowych jest zapewnienie pracownikom poczucia zdobywania odpowiedniego doświadczenia.

Alexandra Damianlieva odpowiedzialna za stworzenie planu wirtualnego stażu dla Colt Technology Services przyznaje, że stworzenie systemu stażowego, na którym zyska i pracodawca i pracownik to trudne zadanie.

Istotne jest wybranie takich narzędzi, które pozwolą stażystom szerzej komunikować się nie tylko w ramach zespołu, ale i pomiędzy poszczególnymi działami.

Pandemia wymusiła odwołanie staży, znaczne odłożenie ich w czasie lub przejście na staże w pełni wirtualne. Ostatnia opcja coraz bardziej zyskuje na popularności. Jak wynika z analiz rynku, nawet 75 proc. umów stażowych realizowanych jest właśnie w takiej formie.

Trudne początki

- W październiku 2019 r. rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia trójki studentów, którzy mieli zdobywać doświadczenie w ramach Global Ambassador Program, programu prowadzonego przez uczelnię, z którą współpracujemy. Przerwał je COVID-19, w wyniku którego początkowo odwołaliśmy staż. Ale już w maju 2020, wiedząc, że epidemia zapewne jeszcze chwilę potrwa, postanowiliśmy znaleźć rozwiązanie. Obserwując, jak wirtualna staje się nasza rzeczywistość, postanowiliśmy spróbować stażu wirtualnego – mówi Damianlieva. – Mając zaledwie miesiąc na przygotowania, przystąpiliśmy do opracowania planu, dzięki któremu moglibyśmy zaangażować w to w przedsięwzięcie jak największą liczbę pracowników ze wszystkich działów. Chodziło nam o to, by stażyści online mogli doświadczyć wszystkiego, co widzieliby w biurze – dodaje.

Zdaniem Marty Jaki, eksperta ds. rekrutacji w Mindbox, właśnie zapewnienie takiego doświadczenia sprawia pracodawcom największą trudność. Dlatego wiele firm, które z powodu pandemii szybko przeszło na pracę zdalną, zdalny staż traktowały jako rzecz abstrakcyjną. - Trudno jest być mentorem i przekazywać wiedzę bez kontaktu z daną osobą, chociaż może należałoby to określić bardziej jako wyzwanie dla organizacji, managerów, mentorów projektów stażowych – mówi Marta Jaki. Badanie rynku to podstawa Alexandra Damianlieva podkreśla, że w przypadku programu stażowego realizowanego w Colt najbardziej wymagającym etapem było przygotowanie techniczne projektu. - Badaliśmy różne możliwości, dzięki którym możemy nadać programowi znaczenie i uczynić go wartościowym zarówno dla osoby chcącej zdobywać doświadczenie, jak i dla firmy – podkreśla. Istotne jest wybranie takich narzędzi, które pozwolą stażystom szerzej komunikować się, nie tylko w ramach zespołu, ale i pomiędzy poszczególnymi działami. Dużo uwagi należy poświęcić punktom dotyczącym wdrożenia pracownika, komunikacji, przydzielania zadań i sprawdzania efektów pracy. Colt w najbliższym czasie zacznie realizować kolejną zdalną umowę stażową. Co więcej, firma zapewnia, że zamierza kontynuować staże online także po zakończeniu pandemii. Doświadczenie firmy pokazało bowiem, że wykorzystanie technologii i wirtualne doświadczenia mają pozytywny wpływ na rozwój umiejętności osób wkraczających na rynek pracy i pozwalają szybciej zweryfikować nie tylko wiedzę, ale i inne ważne cechy, takie jak samodzielne radzenie sobie z zadaniami, czy umiejętność klarownej komunikacji. Staże online to przyszłość Firm takich jak Colt będzie więcej. Nie bez znaczenia jest tu przyspieszona przez pandemię transformacja cyfrowa jak przedsiębiorstw. - Mimo, że ofert wciąż jest mniej, zniknęła bariera lokalizacji. Bez problemu można poszukać stażu w innym mieście, a nawet złożyć podanie do czołowej firmy technologicznej w USA lub firmy konsultingowej w Chinach – o ile problemu nie stanowi dla nas różnica czasu. Zdecydowanym plusem staży online jest także ich większa elastyczność. W opcji zdalnej łączenie studiów ze stażem a nawet z pracą zarobkową staje się możliwe i jest to bardzo doceniana zależność. Minusem jest wspomniany brak mentora na wyciągnięcie ręki, biurka obok, do którego zawsze można podejść i zadać pytanie. Trudniej też dowiedzieć się więcej o kulturze danej organizacji, ponieważ nie możemy obserwować pracowników w ich naturalnym środowisku, siedzibie firmy – przyznaje Marta Jaki.

