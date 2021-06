Staż to weryfikacja teorii w praktyce i dodatkowy atut w CV

Z wyliczeń wynika, że roku akademickim 2019/2020 wykształcenie zdobywało ok. 1,2 mln studentów. Co roku na rynku pracy pojawia się ok. 350 tys. osób z wyższym tytułem naukowym. A jak podkreślają eksperci rynku pracy, okres studiów i pierwsze chwile tuż po zakończeniu edukacji są momentami, w których warto podjąć pierwszy krok na swojej ścieżce zawodowej.

Z wyliczeń wynika, że roku akademickim 2019/2020 wykształcenie zdobywało ok. 1,2 mln studentów (fot. Shutterstock)

Studenci ostatnich roczników oraz absolwenci wielu kierunków są przez pracodawców wyczekiwani.

Firmy często oferują szereg profitów (m.in. szkolenia, warsztaty) i programów stażowych lub rozwojowych, których zadaniem jest wspieranie stażystów w płynnym wejściu w świat pracy. Takie podejście jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron – zarówno firmy, jak i stażysty.

Praca w ramach stażu jest nadzorowana i wspierana przed doświadczonych kolegów, którzy pełnią rolę mentorów (przewodników nie tylko po kwestiach zawodowych, ale także firmowych), co pozwala lepiej poznać realia pracy w danej firmie.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2019/2020 na polskich uczelniach studiowało 1 203 998 osób. W tym ponad 790 tys. w trybie stacjonarnym – tzw. studia dzienne.

Studenci ostatnich roczników oraz absolwenci wielu kierunków są przez pracodawców wyczekiwani. Tu jednak pojawia się pierwszy problem. Wchodzący na rynek pracy maja określone wymagania dotyczące m.in. wynagrodzenia. Z drugiej strony pracodawcy przy samym procesie rekrutacji i uzgadniania szczegółów umowy patrzą na doświadczenie.

- Ciekawa, z możliwością rozwoju, zgodna z kierunkiem studiów, z miłymi współpracownikami, dobrze płatna i z pozapłacowymi benefitami – tak mniej więcej klarują się oczekiwania osób chcących rozpocząć swoją przygodę z pracą zawodową. Niestety bardzo często kwestia otrzymania pracy rozbija się o doświadczenie, bo pracodawcy wymagają choć minimalnego okresu przepracowanego w danym zawodzie lub na podobny stanowisku. Tu zwykle rodzi się pytanie – jak takie doświadczenie zdobyć, skoro wszyscy już poszukują pracowników, którzy pierwszą taką pracę mają za sobą. Z mojej perspektywy odpowiedź jest krótka – staż! – mówi Magdalena Dorożyńska, employer branding manager z Capgemini Polska.

Staż – weryfikacja teorii w praktyce

Do niedawna staże kojarzyły się z przekładaniem dokumentów i parzeniem kawy. Dziś w większości firm jest to czas weryfikacji teorii w praktyce, poznania specyfiki pracy w zawodzie i możliwości doszlifowania niezbędnych praktycznych kompetencji.

- Do stażystów dziś kieruje się bardzo ciekawą, bogatą ofertę stażową, bo pracodawcy mają świadomość, że już w tych młodych, choć jeszcze niedoświadczonych pracownikach są wyjątkowe talenty, potencjalni eksperci, którzy mogą wnieść do firmy nową wartość, świeże spojrzenie – tłumaczy Magdalena Dorożyńska. – Wspierając młodych ludzi w momencie wejścia na rynek pracy, uczymy ich pracy z klientem, zależy nam na tym, by chcieli odważnie rozwijać się profesjonalnie w ramach naszej organizacji i wybierać optymalne dla siebie ścieżki kariery – dodaje. Firmy często oferują szereg profitów (m.in. szkolenia, warsztaty) i programów stażowych lub rozwojowych, których zadaniem jest wspieranie stażystów w płynnym wejściu w świat pracy. Takie podejście jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron – zarówno firmy, jak i stażysty. Stażyści przede wszystkim otrzymują cenne doświadczenie, które może umieścić w CV i wykazywać zdobyte umiejętności. Coraz więcej firm docenia współprace stażowe i oferuje stażystom możliwość dalszego rozwoju na adekwatnych stanowiskach – juniorskich. Ponadto praca w ramach stażu jest nadzorowana i wspierana przed doświadczonych kolegów, którzy pełnią rolę mentorów (przewodników nie tylko po kwestiach zawodowych, ale także firmowych), co pozwala lepiej poznać realia pracy w danej firmie. Stażystę zatrudnię – teraz Korzyści z zatrudnienia stażysty płyną także do firm, które zyskują na nowego pracownika, który oswajając się z realiami poważnej pracy może wprowadzić nową wartość, poprzez swoje niezakłócone innymi doświadczeniami podejście. Przedsiębiorstwa często decydują się na zatrudnienie stażysty także ze względu na konieczność wykonywania względnie prostych, acz czasochłonnych zadań, które niejednokrotnie pozwalają wiele zrozumieć – np. proces raportowania. Nie da się ukryć, że dużym walorem dla firm przyjmujących stażystów jest także kwestia finansowa. - Największą wartością, którą dostrzegamy w pracy ze stażystami jest możliwość wyłowienia prawdziwych talentów. Coraz powszechniejszą praktyką jest zatrudnianie stażystów do pracy, którzy dobrze realizują powierzone zadania, często wykazują się sporym zaangażowaniem, czy oddaniem. Oprócz wpisu w CV dostarczamy stażyście stabilność i możliwość rozwinięcia skrzydeł pod okiem najlepszych specjalistów – dodaje Dorożyńska z Capgemini. Stażyści są mile widzianą grupą pracowniczą w wielu organizacjach, zwłaszcza, gdy dana branża, jak chociażby IT, boryka się z dużymi niedoborami kadrowymi.

