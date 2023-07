Startuje kolejna edycja programu „Staże Prezesa NBP”

Narodowy Bank Polski ogłosił nabór do programu "Staże Prezesa NBP". Aplikować można do 3 sierpnia, a zakwalifikowani mogą liczyć na zdobycie doświadczenia i wynagrodzenie zasadnicze od 4700 do 5200 zł brutto miesięcznie. Staż trwa 12 miesięcy.

Na staż w NBP mogą aplikować absolwenci studiów, którzy uzyskali tytuł magistra (fot. Paweł Pawłowski)