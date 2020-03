Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Szansa na zdobycie nowego doświadczenia, naukę nowych rzeczy, pracy w prestiżowej instytucji - staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” to wielka wartość.

W tym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnią 490 miejsc stażowych.

Zorganizowano je w 49 organach administracji rządowej.

Staż może odbyć osoba w wieku aktywności zawodowej, czyli taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, bezrobotna lub poszukująca pracy. Co ważne, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nie jest wymagana.

Taki staż może trwać od co najmniej 3 do maksymalnie 12 miesięcy. Stażyści są rekrutowani i przygotowani do wymagań na danym stanowisku stażowym przez organizacje pozarządowe wyłonione przez PFRON w drodze konkursu.

- Program „Stabilne zatrudnienie” przewiduje szereg działań aktywizacyjnych, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla osoby niepełnosprawnej, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracowniczych. To różnego rodzaju kursy, warsztaty, szkolenia zawodowe, wsparcie trenera pracy - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Stażyści mogą liczyć również na stypendium - nie więcej niż 2,5 tys. zł brutto miesięcznie - oraz pokrycie kosztów dojazdów.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane realizacją stażu zawodowego mogą zgłaszać się do następujących organizacji pozarządowych:

Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska), adres: Aleja Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, e-mail: biuro@znajdzpomoc.pl, telefon: (22) 299 29 28; 577 648 000, liczba miejsc stażowych: 130;

Fundacja SUSTINAE, sdres: ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, e-mail: kontakt@fundacjasustinae.org telefon: 692 954 213, liczba miejsc stażowych: 113;

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, adres: ul. Os. Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: biuro@kson.pl, telefon: (75) 752 42 54; 668 374 414; 509 794 155; 606 296 420, liczba miejsc stażowych: 247.

Pełna lista instytucji oferujących miejsca stażowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie pfron.org.pl.