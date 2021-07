Stanęli przed nie lada wyzwaniem. Zatrudnią speców, których na rynku brakuje jak nigdy wcześniej

Nawet 150 specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii w środowisku pracy zatrudni Capgemini. Firma zwiększa zatrudnienie w swoim dziale Projects & Consulting, ulokowanym w Katowicach oraz Krakowie.

Dział Projects & Consulting, w ramach którego funkcjonują te jednostki, jest międzynarodowy i należy do centrum biznesowego Cloud Infrastructure Services w Capgemini. W Polsce w jego skład wchodzi ponad 600 ekspertów z różnych dziedzin. Oferują usługi z obszaru doradztwa biznesowego i IT oraz transformacji cyfrowej, współpracując z największymi firmami i organizacjami z całego świata. Pracują w Krakowie i w Katowicach, gdzie ulokowano pierwsze centra serwisowe Capgemini, jakie powstały w Polsce, odpowiednio w 2004 oraz 2006 roku. W 2021 roku powiększą się o co najmniej 150 nowych pracowników

– Nasz wzrost dziś definiujemy głównie w obszarach transformacji usług IT, konsultingu technologicznego oraz projektów. Koncentrujemy się także na organicznym i stałym rozwoju usług wsparcia infrastruktury IT. Główne obszary naszej pracy to cyberbezpieczeństwo, testowanie i zarządzanie aplikacjami, digitalizacja, projektowanie rozwiązań IT, w tym przy użyciu ServiceNow, rozwiązań chmurowych, w oparciu o sztuczną inteligencję, a także analityka danych. Ten zakres naszego biznesu będzie przeżywał najbardziej dynamiczny wzrost w najbliższym czasie. Zespół P&C to pasjonaci nowych technologii, współpracujący przy innowacyjnych projektach oraz uczestniczący w rozwojowych szkoleniach w obszarach takich, jak MS Azure, AWS, Google czy ServiceNow. W 2020 roku pracownicy zdobyli ponad 580 różnych certyfikacji, m.in. Togaf, ServiceNow, Azure, AWS, Google Cloud – mówi Beniamin Poznański, szef działu Projects & Consulting w Capgemini.

W Katowicach Capgemini otwiera dwie jednostki – Cybersecurity oraz Cyber Defence Center. Będą one pracować w nowym centrum biznesowym Face2Face. Do codziennych obowiązków ekspertów z zespołu Cybersecurity należeć będzie m.in. wyszukiwanie luk w procesach i systemach, zarządzanie dostępami i identyfikacja potencjalnych zagrożeń przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Praca w jednostce Cybersecurity to także ciągłe poszerzanie wiedzy o nowych technologiach, we współpracy z ponad 60 partnerami technologicznymi Capgemini, takimi jak m.in. Amazon, CyberArk, Fortinet, Google, IBM, Microsoft, Ping Identity, RSA, ServiceNow, TrendMicro, Zscaler.

Z kolei Cyber Defence Center będzie pierwszą tego typu jednostką Grupy Capgemini w Europie Wschodniej. Jego pracownicy będą świadczyć usługi skoncentrowane na ochronie danych, analizie zagrożeń oraz wspieraniu klientów na całym świecie w zabezpieczaniu procesów transformacji cyfrowej i chmurowej, poprawy bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności systemów IT. Z czasem obsługa i opieka nad klientami zostanie rozszerzona m.in. o testy penetracyjne, zarządzanie podatnościami i threat intelligence.

– Nasz zespół cyberbezpieczeństwa w Polsce bardzo szybko się rozwija i zatrudnia obecnie ponad 70 osób. Mamy nadzieję, że wraz z poszerzaniem się portfolio naszych klientów, do końca roku będziemy zatrudniać łącznie 150 pracowników, z czego 30 osób będzie dedykowanych do ciągłej pracy w CDC. Poszukujemy osób z biegłą znajomością rozwiazań SIEM/SOAR, Cloud Security, aplikacji IAM/PAM oraz języka angielskiego. Oferujemy pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole, przy międzynarodowych projektach, gdzie ważny jest regularny rozwój w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii – dodaje Michał Sosinka, szef zespołu cyberbezpieczeństwa w Capgemini Polska.

Badają odczucia pracowników

W Krakowie i Katowicach planowany jest również rozwój jednostki Living Lab, która bada tzw. Connected Employee Experience, czyli pracuje nad poprawą tych elementów środowiska pracy, które wpływają na odczucia pracowników. To jednocześnie miejsce, gdzie smart narzędzia m.in. z zakresu tzw. connected employee, connected office i connected workspace są testowane w praktyce.

Oznacza to możliwość pracy przy nowoczesnych, unikalnych na skalę globalną rozwiązaniach w obszarze technologii środowiska pracy, które wpisują się w obecne trendy, wykorzystując m.in. sztuczną inteligencję oraz rozszerzoną rzeczywistość.

– Podstawą są dla nas badania pracowników klientów. Bazując na nich, przygotowujemy m.in. specjalne aplikacje mobilne wspomagane sztuczną inteligencją, które integrują wiele funkcjonalności przydatnych w czasie pracy. Dzięki nim można m.in. wejść do biura, łatwo połączyć się z zespołem, rozwiązać problem z wykorzystaniem chat bota, zlokalizować szefa i zalogować się do własnego smart biurka oraz cyfrowego środowiska pracy z wykorzystaniem kodu QR. Aplikacje mogą być także pomocne m.in. w takich zadaniach jak rezerwacja biurka, sali konferencyjnej, samochodu służbowego czy rozliczenie delegacji. Takie rozwiązania to nie tylko komfort, ale wymierne rezultaty dla pracodawcy. 83 proc. liderów HR w 12 krajach świata wskazało doświadczenie pracownika jako kluczowe dla przyszłego sukcesu organizacji – mówi Maciej Kafel, starszy architekt i globalny lider oferty Connected Office w Capgemini.



Osoby zainteresowane rozpoczęciem swojej kariery zawodowej w Capgemini mogą także liczyć na bogatą ofertę staży. Do tych, którzy chcą rozwijać się w branży IT, jest skierowany coroczny program stażowy „Start in IT”. To możliwość rozwoju wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań, pasji z zakresu nowych technologii i technicznych umiejętności w takich obszarach, jak: Service Integration & Management, Tools Development, ServiceNow Development, Testing & Application Management, Cloud Platform Engineering, Adoption Change Management and UX/UI Analysis, Cybersecurity.

Brakuje speców od cyberbezpieczeństwa

Rekrutacja w obszarze cyberbezpieczeństwa może być nie lada wyzwaniem. Bowiem pandemia COVID-19 spowodowała, że cyberbezpieczeństwo nabrało nowego znaczenia. A wraz z tym uwydatnił się problem braków kadrowych w tym sektorze IT. Problem jest wyjątkowo duży. Z raportu HackerU „Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce” przygotowanego przez HRK, firmę specjalizującą się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów HR wynika, że na polskim rynku może brakować nawet 17,5 tysiąca specjalistów z obszaru cybersecurity.

- Obecna sytuacja kandydatów, którzy mają doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT jest niezwykle komfortowa - mówi Mikołaj Zbudniewek, business unit manager w HRK ICT, który specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska związane z IT i cybersecurity. - Z badania zrealizowanego na potrzeby HackerU wynika, że pracodawcy są bardzo aktywni i prowadzą intensywne poszukiwania ekspertów. Aż 60 proc. specjalistów biorących udział w naszym badaniu przyznało, że w ciągu tygodnia otrzymują od 1 do 3 propozycji udziału w procesach rekrutacyjnych – dodaje.

Co więcej, sytuacja na polskim rynku pracy nie jest wyjątkiem. Z badania przeprowadzonego w 2020 r. przez (ISC)2, międzynarodową organizację pozarządową, która zajmuje się edukacją i certyfikacją w zakresie cybersecurity, wynika, że na świecie może brakować nawet 3,12 miliona specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT.