Średnia krajowa to mit. Oto prawdziwy polski rynek pracy 2021 roku

Pod koniec 2021 roku w Polsce pracowało 9 mln 659,3 tys. osób. To w porównaniu do 2020 roku więcej o 0,4 proc. Najwięcej osób pracowało w sektorze prywatnym. Wzrosło tez przeciętne wynagrodzenie, choć to w ujęciu krajowym jest mitem, bo różnice między województwami są gigantyczne.

km

• 29 kwi 2022 13:00





W ubiegłym roku pracowało niespełna 10 milionów Polaków (fot. Yehor Tulinov/Unsplash)

REKLAMA

W ubiegłym roku pracowało niespełna 10 milionów Polaków. Kolejny rok wzrosło także wynagrodzenie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło w Polsce 5 662,53 zł.

Gdy weźmiemy pod uwagę strukturę zatrudniania pod kątem branży, najwięcej osób pracowało w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”.

Jeśli chodzi o poszczególne sekcje PKD, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wahało się od 4259,88 zł w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 10 065,28 zł w sekcji „Informacja i komunikacja”.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące "Zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku". Wynika z nich, że w ubiegłym roku pracowało niespełna 10 milionów Polaków (9 659 300 osób, dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących). Kolejny rok wzrosło także wynagrodzenie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło w Polsce 5 662,53 zł., to o 8,4 proc. więcej niż w 2020 roku.

Najwięcej osób w przemyśle, spadki w gastronomii

Najwięcej osób pracowało w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”. Według stanu na ostatni dzień grudnia 2021 r. w tej sekcji liczba pracujących wyniosła 2 mln 428,6 tys. osób, z czego 98 proc. pracowało w sektorze prywatnym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Porównując liczbę pracujących w poszczególnych sekcjach, widać zmiany w stosunku do roku 2020. O niespełna 8 proc. (7,9 proc.) więcej osób pracuje w sekcji „Informacja i komunikacja”. Znaczny wzrost zauważalny jest również w sekcji „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (o 3,7 proc.).

Największy spadek pracujących odnotowano w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” (o 4,0 proc.). Zauważalny spadek liczby pracujących zarejestrowano także w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 3,1 proc.), w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” oraz „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” (o 2,8 proc.), a także „Obsługa rynku nieruchomości” (o 2,6 proc.).

fot. GUS Widełki wynagrodzeń od 4 do 10 tys. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło w Polsce 5 662,53 zł. W porównaniu z 2020 r. wzrosło o 8,4 proc. Wzrost ten był wyższy od notowanego w 2020 r. (wobec 2019 r.), kiedy wyniósł 6,2 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2021 r. pozostało zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności. W sektorze publicznym wyniosło 6409,44 zł i było o 13,2 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem. W sektorze prywatnym wyniosło 5448,59 zł i było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem o 3,8 proc. Biorąc pod uwagę poszczególne sekcje PKD, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wahało się od 4259,88 zł w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 10 065,28 zł w sekcji „Informacja i komunikacja”. Różnica omawianego wynagrodzenia między tymi sekcjami wyniosła aż 5805,40 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano wzrost nominalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich analizowanych sekcjach PKD. Największy wystąpił w sekcji „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (o 17,2 proc.), „Zakwaterowanie i gastronomia” (o 12,3 proc.) oraz „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 11,5 proc.). Najmniejszy wzrost wystąpił w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 5,3 proc.). źródło: GUS Średnia krajowa to mit Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane od lat pokazują zróżnicowanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w regionach. W omawianym okresie w regionie warszawskim stołecznym omawiane wynagrodzenie było najwyższe i wyniosło 7371,56 zł. Było to więcej o 2140,90 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość. źródło: GUS

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU