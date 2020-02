Srebrni pracownicy cenni i pożądani

Europejskie badania pokazują, że nasz kraj ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób w wieku emerytalnym, zaś polskie badania wskazują, że stan zdrowia wielu emerytów pozwala nadal im pracować.

Doświadczenia Urzędu Pracy m. st. Warszawy we współpracy z pracodawcami wskazują, że dla części pracodawców temat zatrudnienia osób w wieku emerytalnym jest potencjalną szansą na znalezienie doświadczonego i zmotywowanego pracownika.

Przekrój zawodów, w jakich pracodawcy deklarują, że chcieliby zatrudnić seniorów, jest dość szeroki. Firmy chętnie widziałyby takie osoby na stanowiskach związanych z obsługą klienta, sprzedażą, logistyką i magazynowaniem. Począwszy od baristy przez krawca, na stanowiskach kierowniczych kończąc.

Jak zauważa Konfederacja Lewiatan, pracujący emeryt jest cenny zwłaszcza w tych organizacjach, gdzie zarządzenie wiekiem jest jednym z najważniejszych elementów w działaniach haerowców, rekruterów oraz właścicieli firm. Inwestycja w doświadczenie pracowników i transfer wiedzy między pokoleniami stanowią o sile zespołu.

- W dobie stawiania na różnorodność w firmach młodzi wspierają starszych kompetencjami cyfrowymi, innowacyjnymi pomysłami, a seniorzy są dla nich skarbnicą wiedzy życiowej i branżowej, wzorem postaw i profesjonalizmu. Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy sprawia, że wiele firm otwiera się na seniorów. Jest to zatem najlepszy moment na podejmowanie inicjatyw integrujących pokolenia - zachęca Konfederacja.

I podkreśla, że pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe to kluczowe usługi rynku pracy wspierające wszystkich poszukujących nowych ścieżek rozwoju.

- Ważna jest tu również otwartość na starsze pokolenia i zachęcanie do pozostawania na rynku pracy poprzez kontakt z doradcą zawodowym, dostęp do ofert pracy. Dobre przygotowanie osób starszych do kontaktu z pracodawcami to najważniejsze elementy ułatwiające proces uzyskania i utrzymania zatrudnienia - zaznacza Lewiatan.

Z otwartymi ramionami

Starzenie się społeczeństwa w Polsce jest zauważalne, a prognozy przewidują wzrost liczby starszych obywateli w przyszłości. Pracodawcy już zauważają tę tendencję i reagują rekrutując coraz chętniej osoby 50 plus. Do przykładów pracodawców, którzy rekrutują osoby w starszym wieku zaliczyć można: Ikeę, McDonald's, czy Biedronkę. Próby aktywizacji osób starszych podejmują się także w urzędach pracy.

Z badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte wynika, że 77 proc. pracowników w wieku od 50 lat planuje aktywność zawodową przynajmniej do 65. roku życia - to średnio o 11 punktów procentowych więcej niż w dziesięciu analizowanych krajach Europy. Wiele osób, które co prawda osiągnęły już wiek emerytalny, ale cieszą się dobrym zdrowiem i samopoczuciem, odczuwa potrzebę pozostania w pracy ze względów finansowych, społecznych czy emocjonalnych.

- Warto wykorzystać dobrą koniunkturę do przeprowadzenia koniecznych reform w modelach biznesowych oraz politykach publicznych. Do głównych wyzwań będą należały: wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 50+ i innych grup dziś nieaktywnych zawodowo, efektywniejsze wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz wspieranie kształcenia przez całe życie - mówi Damian Olko, ekspert w zespole analiz ekonomicznych Deloitte.