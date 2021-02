Srebrne tsunami na rynku pracy. Firmy doceniają pracowników 50+

- W ciągu ostatnich lat bardzo zmienił się profil osób 50+ - zarówno jako pracownika, jak i konsumenta. Ktoś, kto kiedyś pracował „do emerytury”, dziś jest osobą dążącą do dalszego rozwoju zawodowego oraz otwartą na nowe wyzwania - podkreśla Anna Maciągowska-Rybicka, head of HR, Havas Media Group Poland, członkini Rady Sektorowej.

W perspektywie 30 lat nastąpi wzrost liczby ludności w wieku 50+ do 11 proc., a firmy będą nasilać działania aktywizujące tę grupę wiekową - jako pracowników i jako klientów. (Fot. Shutterstock)

Z raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej wynika, że mniej niż połowa firm (45 proc.) deklaruje zatrudnianie pracowników 50+ zajmujących się komunikacją marketingową.

Dwa podstawowe obszary zatrudniania silversów to obsługa klienta (65 proc.) oraz projektowanie i zarządzanie kampanią marketingową w tradycyjnym wydaniu (63 proc.).

Nie tylko branża marketingowa docenia pracowników powyżej 50 lat. Według raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców” niemal połowie (47 proc.) spośród zbadanych pracodawców zależy na zatrudnianiu pracowników 50+, ponieważ są oni lojalni.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej przeprowadziła badanie dotyczące sytuacji zawodowej osób powyżej 50. roku życia w branży marketingowej.

Raport ukazuje, że w perspektywie 30 lat nastąpi wzrost liczby ludności w wieku 50+ - do 11 proc., a firmy będą nasilać działania aktywizujące osoby 50+ jako pracowników i jako klientów. Dla silversów oznacza to konieczność podążania za możliwościami, jakie dają nowe rozwiązania - i odejście od starych, często nieaktualnych procesów.

- Określenie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+ jest szczególnie istotne, ponieważ

w niedalekiej przyszłości ludzie ci będą stanowili ponad połowę populacji. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat bardzo zmienił się profil osób 50+ - zarówno jako pracowników, jak i konsumentów. Ktoś, kto kiedyś pracował „do emerytury”, dziś jest osobą dążącą do dalszego rozwoju zawodowego oraz otwartą na nowe wyzwania - podkreśla Anna Maciągowska-Rybicka, head of HR, Havas Media Group Poland, członkini Rady Sektorowej.

I wskazuje, że potwierdzają to również badania marketingowe: ludzie 50+, tzw. silver surfers, to konsumenci aktywnie żyjący w społeczeństwie, zainteresowani technologią i produktami skierowanymi do swojej grupy wiekowej.

- Z moich osobistych doświadczeń pracy w sektorze komunikacji marketingowej wynika, że osoba pięćdziesięcioletnia poszukująca pracy jest uznawana nie tylko za pracownika zdeterminowanego i terminowego, ale również otwartego na zmiany, chętnie uczącego się oraz podejmującego ambitne wyzwania - dodaje Anna Maciągowska-Rybicka.

Pracownicy 50+ w marketingu

Badanie ilościowe pokazało, że obecnie mniej niż połowa firm (45 proc.) deklaruje zatrudnianie pracowników 50+ zajmujących się komunikacją marketingową. Średnio w przypadku wszystkich badanych firm co dziesiąty zatrudniony w sektorze komunikacji marketingowej (10 proc.) to ktoś powyżej 50. roku życia. W żadnej z badanych firm ci pracownicy nie stanowili większości kadry. Czytaj też: Emerytki bardziej aktywne, ale to emeryci częściej wracają na rynek pracy Dwa podstawowe obszary zatrudniania silversów? Obsługa klienta (65 proc.) oraz projektowanie i zarządzanie kampanią marketingową w tradycyjnym wydaniu (63 proc.). A w trzeciej kolejności ex-aequo wymieniano analizę danych i zarządzanie zespołem (po 61 proc.). Wśród dwóch najmniej popularnych obszarów znajdują się kontakt z mediami, public relations (42 proc.) oraz projektowanie i zarządzanie kampanią digitalową, online (48 proc.). Dwa podstawowe obszary zatrudniania silversów to obsługa klienta oraz projektowanie i zarządzanie kampanią marketingową w tradycyjnym wydaniu. (Fot. Shutterstock) Mimo, że najczęściej wymienianą barierą przed zatrudnianiem osób powyżej 50. roku życia jest brak cechy naturalnie występującej u osoby młodej, czyli wyczucia i znajomości mediów społecznościowych, to dalej ta grupa wiekowa może dużo dobrego wnieść do branży. Ich inny punkt widzenia pozwala na wypracowanie lepszych rozwiązań, a wysoko cenione umiejętności miękkie i zarządcze uzupełniają kompetencje zespołowe w niezwykle wymagających czasach. - Silver generation jest "gorącym tematem" nie tylko w sektorze komunikacji marketingowej, ale w ogóle... Wiedza, jak osoby 50+ funkcjonują w branży, jakie mają wyzwania, jakie są ich mocne strony, jest niezbędna do wdrożenia procesów pozwalających na zwiększenie zatrudnienia tej grupy społecznej w sektorze – argumentuje Marcin Olkowicz, przewodniczący i animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Dojrzały wiek to cenny atrybut Jak pokazują doświadczenia pracodawców współpracujących z Randstad, pracownicy 50+ w dużej mierze zadają kłam stereotypom i są wartością dodaną dla firmy. Według raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, niemal połowie (47 proc.) spośród zbadanych pracodawców zależy na zatrudnianiu pracowników 50+, ponieważ są oni bardziej lojalni od młodszych kolegów. Spośród tych, którzy aktywnie rekrutują osoby 50+, 35 proc. pracodawców uważa, że to doświadczeni fachowcy, a 20 proc. twierdzi, że to rzetelni i stabilni pracownicy. 27 proc. dostrzega zaś korzyści finansowe z zatrudniania pracowników 50+ w postaci ulg, zwolnień i dofinansowań z urzędów pracy. Także dane Grupy Pracuj wskazują na dużo korzyści wynikających z zatrudnienia doświadczonych pracowników. Plusem, na jaki wskazywali badani przemawiającym za pracownikami 50 plus, jest wysoki poziom wykonywanej pracy (58 proc.), a także gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi (57 proc.). Często przywoływaną cechą była także duża lojalność osób w starszym wieku wobec obecnych pracodawców (54 proc.). Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni aspekt w opisie cech pracowników 50+. - Zaletą pokolenia 50+ jest przede wszystkim doświadczenie - profesjonalne, ale też i życiowe. Nie do przecenienia są również umiejętność budowania i podtrzymywania relacji, odporność na ponadstandardowe wydarzenia w organizacji, racjonalne reagowanie na stres i efektywne zarządzanie ewentualnym kryzysem. To pokolenie dysponuje szerokim horyzontem analitycznym: doświadczony pracownik widzi konsekwencje danego działania oraz zależność między nim a zaistniałym efektem. Łącząc kropki, dojrzalsi pracownicy dostrzegają szerszy obrazek i strategiczną perspektywę, potrafią też trafnie wyciągać wnioski - mówi Paweł Wierzbicki, partner w firmie rekrutacyjnej Page Executive. I dodaje, że o przewadze pokolenia 50+ na rynku pracy stanowi dystans do świata, wynikły z oczywistej perspektywy profesjonalnej i życiowej, ale też i zdrowa lojalność w stosunku do pracodawcy. - Ta generacja operuje na rynku pracy, mając świadomość nieodległego końca kariery zawodowej, stąd też wynika potrzeba stabilizacji. Dodając do tego obawę o stałość zatrudnienia oraz wzmocnione w ostatniej dekadzie poczucie niedocenienia i marginalizacji, widzimy generację, która na tle innych po prostu daje z siebie więcej - ocenia Paweł Wierzbicki. Zaletą pokolenia 50+ jest przede wszystkim doświadczenie - profesjonalne, ale też i życiowe. (Fot. Shutterstock) Docenić doświadczonych pracowników Przykładów firm, które doceniają doświadczenie seniorów jest bardzo wiele. Już kilka lat temu IKEA czy McDonald's zaczęły kusić kampaniami i specjalnymi ofertami pracy osoby starsze. Sieć sklepów Biedronka na początku 2018 roku poinformowała o nowym projekcie skierowanym m.in. do starszych kandydatów do pracy. Stworzyła dwa nowe stanowiska pracy: kasjer oraz pracownik sklepu. Co najważniejsze, uwzględniła w nich uwagi płynące od kandydatów, także osób starszych. Jak tłumaczyli wtedy przedstawiciele sieci, w ten sposób Biedronka chciała w większym stopniu uelastycznić ofertę zatrudnienia. Doświadczonych pracowników w policji docenić chce również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Chcemy zatrzymać w policji grupę najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne. Przygotowujemy atrakcyjne rozwiązania finansowe, żeby tych najlepszych w służbie zatrzymać - mówił na antenie TVP Info Mariusz Kamiński, szef tego resortu. W tym roku mBank przeprowadził kampanię rekrutacyjną skierowaną do osób w wieku 45+. Akcja „Pasujesz do nas" ma przełamać stereotypy i pokazać, że ludzie w tym wieku mogą z powodzeniem zmienić zawód i pracodawcę. - Mamy na pokładzie wiele osób w wieku 45+. Świetnie radzą sobie w pracy, mają wyjątkowe, empatyczne podejście do klientów. Ich obecność w wyjątkowy sposób wpływa także na atmosferę pracy. Zróżnicowane zespoły to świetna okazja do wymiany doświadczeń: osoby z doświadczeniem życiowym i zawodowym są wspaniałymi mentorami - mówi Ewa Czech-Strąkowska, menedżer w wydziale rozwoju nowych talentów mBanku.

