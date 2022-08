Spowolnienie puka do drzwi. Kolejny miesiąc ze spadkami

Za nami trzeci miesiąc z rzędu, kiedy liczba ofert pracy w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku była mniejsza. W lipcu na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowano 288 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To o 6 proc. mniej niż rok temu.

W ubiegłym miesiącu firmy zamieściły na pięćdziesięciu największych portalach rekrutacyjnych 288 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 6 proc. w stosunku do lipca 2021 roku. To już trzeci miesiąc z rzędu z ujemną dynamiką roczną. Lipcowa różnica w liczbie ofert między 2021 i 2022 rokiem wyniosła już 19,4 tys. W ostatnim miesiącu było też o 15,8 tys. mniej ofert pracy niż w lipcu 2019 roku, a więc przed pandemią.

Spadki zaczęły się w maju, kiedy to w internecie pojawiło się 294 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli o 3 proc. mniej niż przed rokiem.

Analitycy GT zaznaczają jednak, że spadki nadal są stosunkowo niewielkie i nie pogłębiły się w lipcu. Ich zdaniem częściowo wynikają z efektu wysokiej bazy, ponieważ w porównywanym okresie maja, czerwca oraz lipca 2021 roku liczba ofert pracy była rekordowo wysoka.

- Lipiec to trzeci miesiąc z rocznym spadkiem liczby ofert pracy. Ja jednak widzę w tych wynikach szklankę do połowy pełną. Biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie, wzrost kosztów funkcjonowania firm i inflację, spadki te są na razie dość płytkie, a ponadto obarczone są efektem wysokiej bazy, czyli rekordowej liczby nowych ofert pracy przed rokiem - mówi Monika Smulewicz, partner, outsourcing w Grant Thornton.

Jak dodaje, jeśli kolejne miesiące nie przyniosą głębokiego załamania, to będziemy mogli odetchnąć z ulgą, bo będzie to oznaczało, że nasz rynek pracy przechodzi jedynie drobną korektę, a nie głębszy kryzys.

- Obiektywnie patrząc, 288 tys. to nadal ogromna liczba nowych ogłoszeń o pracę. Przypominam, że średnio w 2020 roku mieliśmy jedynie 230 tys. ogłoszeń miesięcznie - dodaje Smulewicz.

Mniej ofert pracy dla pracowników fizycznych

Z raportu Element i Grant Thornton wynika, że w ubiegłym miesiącu spadła liczba ofert kierowanych do pracowników fizycznych oraz wśród zawodów medycznych. Było to odpowiednio -20 proc. i -8 proc. Jednak w przypadku tych zawodów zmiany mogą być spowodowane wysoką bazą sprzed roku.

Grafika: GT

Natomiast największy wzrost odsetka ofert pracy rok do roku zanotowano w branży finansowej. Popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł aż o 57 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca rok temu. W ich przypadku trend wzrostowy utrzymuje się od początku roku, od kiedy to weszły w życie zmiany zapisane w Polskim Ładzie.

Rośnie również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 47 proc.), HR (36 proc.) oraz wśród zawodów prawniczych (31 proc.).

- Tempo tworzenia przez pracodawców nowych miejsc pracy nieco spowolniło, ale nadal jest wysokie, a w wielu zawodach roczne dynamiki utrzymują się na bardzo wysokich dodatnich wartościach. Rekruterzy nadal mają ręce pełne roboty i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja na rynku w najbliższym czasie miała się gwałtownie zmienić. Pracy w Polsce nadal jest dużo i nie zmienił tego istotnie nawet skokowy wzrost liczby kandydatów do pracy, związany z przyjazdem do kraju pracowników z Ukrainy - podsumowuje najnowsze dane Maciej Michalewski, CEO Element Recruitment Automation Software.

Oferty nadal atrakcyjne

Mimo że ofert w lipcu było mniej, to nie straciły one na swojej atrakcyjności. W lipcu 2022 roku pracodawcy oferowali kandydatom średnio 6,6 zachęt (np. darmowa opieka medyczna, karty sportowe czy elastyczny czas pracy).

To spadek o zaledwie 0,1 w stosunku do czerwca i dokładnie taki sam wynik, jak w maju i kwietniu. W dodatku średnia liczba ofert pracy w lipcu tego roku była dokładnie taka sama, co w analogicznym miesiącu rok temu (czyli w okresie rekordów nowych ogłoszeń o pracę) oraz trzy lata temu (przed pandemią).

Grafika: GT

- Potwierdza to powtarzaną od kilku edycji tego raportu tezę, że bogata w benefity oferta jest już nie tyle wabikiem na najlepszych kandydatów, a zwyczajnym rynkowym standardem, bez którego pracodawcy trudno znaleźć interesujących kandydatów i widoczny już trend wyhamowania liczby nowych ofert pracy jeszcze tego standardu nie zmienił - czytamy w analizie GT i Element.

Patrząc z kolei na listę benefitów, to podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lipcu pracodawcy najczęściej oferowali przyszłym pracownikom szkolenia. Informacja o nich znajdowała się w 81 proc. badanych ofert (wzrost o 4 pkt. proc. względem poprzedniego miesiąca).

Drugimi i trzecimi najczęściej pojawiającymi się benefitami w ofertach pracy były pakiety medyczne – obecne w 66 proc. ogłoszeń (spadek o 1 pkt. proc. względem poprzedniego miesiąca), oraz pakiety sportowe – obecne w 59 proc. ogłoszeń (spadek o 3 pkt. proc.). W lipcu około połowa badanych ofert pracy zawierała też obietnicę wysokiego wynagrodzenia. Obniżył się natomiast odsetek elastycznego czasu pracy.

Rosną oczekiwania pracodawców

Jednocześnie rosną oczekiwania pracodawców. W ubiegłym miesiącu stawiali przyszłym pracownikom średnio 5,3 wymagań. To wzrost w stosunku do czerwca, w którym zanotowano jedynie 5,1 wymagań.

Grafika: GT

- Aktualny wynik jest o 0,1 niższy niż w analogicznym miesiącu rok temu, za to o 0,6 wyższy niż w lipcu 2020 roku i o 0,5 wyższy niż w lipcu 2019 roku. W ubiegłym miesiącu pracodawcy najczęściej wymagali odpowiedniego doświadczenia (83 proc. ogłoszeń, wobec 76 proc. w czerwcu) oraz wykształcenia (39 proc., wobec 28 proc.). Trzecim najczęstszym wymaganiem była znajomość języka obcego (45 proc., wobec 34 proc.). Za to dyspozycyjności wymaga teraz 39 proc. (wobec 40 proc.) - informują autorzy analizy.