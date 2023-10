Specjalistów i menedżerów też dotknął kryzys: skromne podwyżki i mniej awansów

Według raportu agencji Antal ponad połowa specjalistów i menedżerów nie dostrzega istotnej poprawy swojej sytuacji zawodowej. Otrzymali niższe podwyżki w porównaniu do lat ubiegłych, a jedynie 8 proc. z nich miało szansę na podwyżkę przekraczającą 20 proc.

- Istotne jest, aby pracownicy dostrzegali wartość i sens powrotu do biur, nie odczuwali tego jako przymusu. Znaczenie ma stworzenie środowiska pracy, które promuje współpracę, innowacyjność i wzajemne wsparcie, a które jednocześnie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego zespołu i pracownika. Kluczowa będzie adaptacyjność pracodawców, którzy powinni skupić się na tworzeniu elastycznych modeli pracy, łączących zalety pracy zdalnej i stacjonarnej, aby w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania swoich pracowników – komentuje Artur Skiba, prezes agencji Antal.

Podwyżki bardziej skromne, ale pracownicy nadal są na plusie

Mimo że tylko niewielki odsetek, czyli 8 proc. beneficjentów, mógł pochwalić się podwyżkami przekraczającymi 20 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, istotne jest, że aż 36 proc. pracowników doświadczyło wzrostu w przedziale 6-20 proc.

Dla porównania w 2022 roku podwyżkę powyżej 20 proc. swojej pensji otrzymało 16 proc. badanych, natomiast wzrostem o 6-20 proc. mogło pochwalić się 34 proc. menedżerów i specjalistów.

- Wydaje się, że kandydaci stają się bardziej realistyczni w kwestii swoich oczekiwań finansowych. Jednak warto zwrócić uwagę, że eksperci z obszarów IT i HR wciąż oczekują nieco wyższych podwyżek (około 26 proc.). W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy specjaliści wydają się bardziej elastyczni i dostosowują się do aktualnych trendów - wyjaśnia Anika Jabłońska, senior recruitment consultant w Antal IT Services.

Menedżerowie i specjaliści są mniej aktywni, lecz bardziej otwarci na propozycje

W porównaniu do roku 2022 odsetek tych, którzy aktywnie poszukują pracy, spadł aż o 17 pkt proc. Co jednak ważne, ponad połowa badanych specjalistów nie szuka pracy aktywnie, ale jest gotowa na nowe możliwości zawodowe.

- Główną motywacją do zmiany pozostaje korzyść finansowa. Zmieniamy pracę, aby zarabiać więcej, nie jest to tajemnicą. Tuż za nią plasuje się – szeroki w swoim znaczeniu – rozwój. Następnie można wyróżnić korzyść ze zmiany pracy, która wpływa na poprawę work-life balance – dodaje Joanna Cieślik, team leader w Antal, Finance & HR.

Rosnące znaczenie umów o pracę. Pracownicy szukają stabilności zatrudnienia

Niezmiennie jako konieczny element nowej oferty pracy wymieniane jest wyższe wynagrodzenie od dotychczasowego (78 proc.). Aczkolwiek na znaczeniu – aż o 18 pkt proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim – zyskała umowa o pracę (57 proc.).

- Rośnie świadomość pracowników odnośnie stabilności zatrudnienia i zabezpieczenia prawnego, jakie niesie ze sobą formalna umowa o pracę. Nie można jej lekceważyć, ponieważ zapewnia ona pracownikom ochronę prawną, regularne wynagrodzenie, a także dostęp do świadczeń socjalnych i innych benefitów. W dobie niepewności i dynamicznych zmian na rynku pracy umowa o pracę staje się gwarantem pewnej stabilności i bezpieczeństwa zawodowego – komentuje Michał Borkowski, regional manager w Antal, Finance & Accountancy.

Pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi przez złe zarządzanie

Najczęstszym powodem zmiany pracy aż dla 43 proc. specjalistów i menedżerów jest złe zarządzanie, a dla 39 proc. zła atmosfera w organizacji – to są powody pozostające w czołówce w ostatnich edycjach raportu.

Warto zauważyć, że w przypadku zmiany pracy na nieco dalszy plan schodzą propozycja wyższego wynagrodzenia (-11 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego) oraz większe możliwości rozwoju kariery u nowego pracodawcy (-16 pkt proc.).

- Specjaliści i menedżerowie poszukują spójności i autentyczności w zarządzaniu. Wartości organizacji muszą być widoczne w codziennym działaniu, a brak konsekwencji może prowadzić do rotacji pracowników. Unikanie mikrozarządzania oraz dawanie pracownikom autonomii jest równie istotne, ponieważ brak samodzielności i poczucia kontroli mogą prowadzić do frustracji i niezadowolenia. Kluczową rolę odgrywa zaufanie, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy – komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, business unit director w Antal, Sales&Marketing.

Specjaliści IT mogą przebierać w ofertach. Otrzymują średnio 14 zaproszeń każdego roku

Przeciętni specjaliści oraz menedżerowie otrzymują rocznie średnio 4 zaproszenia do udziału w procesach rekrutacyjnych. Z kolei osoby specjalizujące się w IT otrzymują średnio 14 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych każdego roku, znacznie przewyższając swoich odpowiedników w innych dziedzinach.

- Na współczesnym rynku pracy dostrzega się tendencję, że specjaliści z branży IT przejęli prym w zakresie liczby ofert pracy. Warto zaznaczyć, że nie jest to zjawisko tak samo wyraźne i ze znaczącą dynamiką wzrostu, jak w okresie pandemicznym, ale wydaje się, że sytuacja na rynku pracy osób z tego sektora nadal jest raczej stabilna – mówi Fabian Pietras, business unit director w Antal IT Services.

Mężczyźni pozostają bardziej aktywni na rynku pracy

Choć dominującą tendencją wśród wszystkich specjalistów jest uczestniczenie w procesach rekrutacyjnych raz na kilka lat, dane wskazują na zwiększoną aktywność rekrutacyjną wśród mężczyzn. Konkretnie 27 proc. mężczyzn angażuje się w takie procesy raz na kilka miesięcy, co sugeruje ich większą skłonność do eksplorowania nowych możliwości zawodowych w krótszych okresach.

- Analizując aktywność na rynku pracy wśród specjalistów z różnych branż, obserwuje się pewne różnice w zachowaniach rekrutacyjnych między płciami. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak motywacje zawodowe, oczekiwania co do kariery czy percepcja rynku pracy, ale podkreśla też różnorodność podejścia do rekrutacji w zależności od płci – komentuje Roman Zabłocki, business unit director w Antal, Engineering & Operation.

Coraz mniej awansów w firmach. Niewielu specjalistów odczuło znaczącą poprawę sytuacji zawodowej

Jedynie 13 proc. badanych w 2023 roku stwierdziło, że odczuło znaczącą poprawę w swojej sytuacji zawodowej, co stanowi spadek o 15 pkt proc. w porównaniu z danymi z 2021 roku.

- Ta tendencja może świadczyć o różnych czynnikach wpływających na rynek pracy, takich jak dynamika gospodarcza, zmieniające się warunki zatrudnienia czy ogólna niepewność sektora biznesowego i podkreśla potrzebę głębszej analizy oraz adaptacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi przez przedsiębiorstwa – podsumowuje Sebastian Sala, business unit director w Antal, SSC/BPO.

Atrakcyjna oferta skłoni do całkowitej pracy zdalnej

W przypadku atrakcyjnej oferty pracy 87 proc. specjalistów i menedżerów rozważyłoby pracę całkowicie zdalną zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jedna czwarta respondentów wzięłaby pod uwagę taką propozycję, tylko jeśli dotyczyłaby ona polskiego regionu.

- Możliwość pracy zdalnej zarówno w Polsce, jak i za granicą w największym stopniu zostałaby wzięta pod uwagę przez wyższą kadrę zarządzającą oraz specjalistów i menedżerów reprezentujących marketing, natomiast w poprzedniej edycji byli to reprezentanci sprzedaży oraz branży IT – dodaje Artur Migoń, wiceprezes agencji Antal.

Trójmiasto najbardziej atrakcyjne na polskim rynku pracy

W jakim mieście najchętniej pracowaliby menedżerowie i specjaliści? Z badania wynika, że Trójmiasto zyskuje coraz większą popularność. Bogata oferta kulturalna, bliskość morza i rozwijający się rynek pracy sprawiają, że wiele osób rozważa relokację do tej części Polski. Co ważne, w 2023 roku Trójmiasto wyprzedziło nawet Warszawę pod względem atrakcyjności.

- Mimo tych zmian pewne miasta w Polsce utrzymują swoją dominującą pozycję. Warszawa jako stolica kraju wciąż przyciąga ogromną liczbę specjalistów, oferując im największe spektrum możliwości zawodowych. Wrocław, z jego międzynarodowym charakterem i rozwijającym się rynkiem IT, oraz Kraków, znany z kultury i nauki, również pozostają na czołowych miejscach listy najbardziej pożądanych miast w Polsce – podsumowuje Justyna Śliwińska, team leader w Antal IT Services.

