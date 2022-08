Specjaliści IT zmienili podejście do pracy. Firmy muszą to zaakceptować

- Chociaż poziom cyfryzacji polskiego społeczeństwa cały czas rośnie, to wciąż mamy sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o kapitał ludzki. Niedobór specjalistów ma istotny wpływ na wykorzystywanie nowych technologii przez przedsiębiorstwa. Obecnie tylko 19 proc. z nich korzysta z rozwiązań w chmurze, a 32 proc. angażuje się w elektroniczną wymianę informacji. Tak wskazuje najnowszy raport DESI - wylicza Kinga Marczak, general manager w HRS-IT.

Tymczasem zgodnie z celami Cyfrowej Dekady wyznaczonymi przez Komisję Europejską, do 2030 roku ten poziom powinien osiągnąć 75 proc. W efekcie w całej UE specjaliści IT są rozchwytywani na pniu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co więcej, z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską "DESI 2022" wynika, że w rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na tle 27

państw członkowskich UE Polska plasuje się na 24. miejscu.

Występuje trwała luka, jeśli chodzi o kategorię „Kapitał ludzki”, w której Polska zajmuje 24. miejsce z wynikiem poniżej średniej we wszystkich wskaźnikach. Jedynie 43 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat ma co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (UE 54 proc.), a 57 proc. – co najmniej podstawowe umiejętności tworzenia treści cyfrowych (UE 66 proc.). Specjaliści w dziedzinie ICT w tej dziedzinie stanowią w Polsce nieco niższy odsetek siły roboczej niż średnia UE.

To, że w IT można dobrze zarabiać, od dawna nie jest mitem. Z analiz Emerging Europe wynika, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zarobki w branży to przeciętnie nawet 200 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce. Z najnowszych danych No Fluff Jobs, serwisu z ofertami pracy dla IT, wynika, że jeśli chodzi o umowy o pracę, najwyższe wynagrodzenia dotyczą specjalistów z zakresu Big Data (I połowa 2021 roku: od 12 tys. do 17 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 14,5 tys. do 20 tys. złotych brutto), embedded (I połowa 2021 roku: od 9 tys. do 15 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 10 tys. do 18 tys. złotych brutto), Backend (I połowa 2021 roku: od 10 tys. do 16 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 12 tys. do 18 tys. złotych brutto).

Czytaj więcej: Specjaliści znający te języki zarobią nawet 26 tys. złotych miesięcznie

- Oferowane zarobki w IT stale rosną, bo na rynku można zaobserwować wzmożoną walkę o pracowników - komentuje Tomasz Bujok, szef No Fluff Jobs. - Niedobory specjalistów IT są widoczne w każdej gałęzi sektora technologicznego, a o najlepsze talenty rywalizują już nie tylko lokalne czy skandynawskie firmy, lecz także te amerykańskie. Trend rosnących widełek w IT jeszcze będzie przybierać na sile, bo większość przedsiębiorstw wciąż jest na ścieżce transformacji cyfrowej - kończy.

W branży IT oferta goni ofertę

Specjaliści w branży nie muszą się obawiać bezrobocia. Jak wskazuje GUS, poziom wolnych miejsc pracy w sektorze utrzymuje się na poziomie 4 proc. Specjalistów brakuje, a ci najlepsi regularnie dostają nowe, konkurencyjne oferty pracy. W efekcie niedoboru dobrych informatyków na rynku, coraz bardziej powszechna stała się praca równolegle dla kilku firm, a praca zdalna i kontrakt B2B bardzo to ułatwiają.

Firmy najchętniej zatrudniłyby specjalistę IT na umowę o pracę w tzw. hybrydzie, czyli oczekując kilku dni obecności pracownika w biurze w ciągu tygodnia. fot. Unsplash

Pandemia sprawiła, że system pracy w pełni z biura stał się mało atrakcyjny dla pracowników IT i obecnie nie chcą już do niego powracać. Zdecydowana większość z nich preferuje pracę na kontrakcie B2B oraz oczekuje dowolności w wyborze systemu pracy, z naciskiem na możliwość pracy zdalnej.

- Z naszych obserwacji wynika, że zainteresowanie ofertami pracodawców, którzy usiłują przywiązać do siebie specjalistę IT umową o pracę w pełnej obecności w przestrzeni biurowej, jest zaskakująco niskie. Szczególnie, jeśli możliwość home office jest wyraźnie ograniczana - dodaje Kinga Marczak, general manager w HRS-IT.

Pracodawcy przed nowym wyzwaniem

Jej zdaniem firmy najchętniej zatrudniłyby specjalistę IT na umowę o pracę w tzw. hybrydzie, czyli oczekując kilku dni obecności pracownika w biurze w ciągu tygodnia. Dopiero takie warunki zabezpieczają pracodawcy wyłączność i pracę specjalisty tylko przy jego projektach.

- Zastanawiające jest, jak będzie kształtował się ten trend w kontekście zbliżających się zmian w kodeksie pracy, które m.in. regulują podejście do zakazu konkurencji. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi pracy dla innego podmiotu, chyba że zawrze z nim stosowną umowę. Zmiany na rynku pracy IT zależą również od tego, czy pracodawcy udźwigną rosnące oczekiwania finansowe specjalistów, dalej godząc się przy tym na pełną elastyczność w systemie pracy na home office - zwraca uwagę Kinga Marczak.

Czytaj więcej: Specjaliści IT mają nowe oczekiwania. Zwracają uwagę na trzy elementy

Jak dodaje, widać jednak, że w ostatnich miesiącach ochłodzenie koniunktury wpływa na zachowania pracowników, również IT. Specjaliści nadal najchętniej pracują całkowicie zdalnie na kontraktach B2B, dla kilku firm, ale uwzględniają zmieniające się zewnętrzne warunki ekonomiczne.

- Inflacja i zbliżające się spowolnienie gospodarcze skłaniają ich do zwracania większej uwagi na stabilność zatrudnienia, kondycję danej firmy, portfel klientów pracodawcy i charakter prowadzonych projektów. W efekcie z większą ostrożnością podchodzą do zmiany pracy. Częściej szukają ofert, które zapewnią im bezpieczeństwo i gwarantują ciągłość pracy, w tym długoterminowych projektów czy możliwości pracy na wielu projektach lub dla wielu podmiotów, ale w ramach jednego pracodawcy. Do procesów rekrutacyjnych podchodzą z rezerwą, a od nowej pracy oczekują znacznie większych korzyści finansowych - podsumowuje ekspertka HRS-IT.