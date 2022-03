Specjaliści IT poszukiwani. CyberWOT rekrutuje

Od trzech lat w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej funkcjonuje Zespół Działań Cyberprzestrzennych (ZDC), który tworzą osoby na co dzień pracujące w branży IT oraz cyberbezbezpieczeństwa. W tej chwili trwa rekrutacja.

Planuje się, że tylko 10 spośród 100 osób (tylu żołnierzy ma służyć w CyberWOT) to będą żołnierze zawodowi (Fot. mat. pras.)

Zespół Działań Cyberprzestrzennych poszukuje wyłącznie osób posiadających doświadczenie w IT. Kandydaci ze środowiska cywilnego muszą odbyć szkolenie podstawowe, szesnastodniowe w dowolnej brygadzie, a następnie zostaną przeniesione do CyberWOT.

Jak informuje WOT, oferta jest skierowana do osób, które chcą kontynuować karierę zawodową na rynku cywilnym i jednocześnie są gotowe do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Planuje się, że tylko 10 spośród 100 osób (tylu żołnierzy ma służyć w CyberWOT) to będą żołnierze zawodowi.

Miejscem służby jest Zegrze jako siedziba Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

WOT informuje również, że szkolenie cyberkomponentu WOT zostanie podzielone na trzy etapy. Pierwszy rok to jednolite szkolenie dla wszystkich żołnierzy w celu wyrównania poziomu wiedzy i kompetencji. Drugi rok to szkolenie specjalistyczne w dedykowanych grupach: defender, builder i forensic. Trzeci rok to szkolenie zgrywające, które ma na celu nauczyć współdziałania specjalistów z różnych dziedzin cyber. Dowództwo zamierza kształcić tę grupę również za granicą.

