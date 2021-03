Sopra Steria rekrutuje. Zatrudni 300 osób w Katowicach

Sopra Steria Polska zatrudni ponad 300 nowych pracowników w Katowicach. Kto ma szanse na pracę?

W przyszłym roku liczba nowych miejsc pracy w centrach usług biznesowych w Katowicach może przekroczyć nawet 600 stanowisk (Fot. Pixabay)

W ciągu najbliższych miesięcy Sopra Steria planuje zwiększyć zespół specjalistów w Katowicach.

Firma szuka ekspertów w zakresie technologii chmurowych, systemów operacyjnych, baz danych oraz wsparcia aplikacji oraz specjalistów Java, .Net i Service Now.

Polski oddział firmy zatrudnia obecnie ponad 1 tys. osób.

Sopra Steria, firma z dziedziny konsultingu, usług cyfrowych oraz tworzenia oprogramowania rozpoczęła realizację planów rozwojowych. W ciągu najbliższych miesięcy planuje zwiększyć zatrudnienie o 300 specjalistów z kompetencjami w zakresie technologii chmurowych, systemów operacyjnych, baz danych oraz wsparcia aplikacji. Firma poszukuje także specjalistów Java, .Net i Service Now.

Pracownicy katowickiego oddziału Sopra Steria realizują zadania związane z oprogramowaniem i infrastrukturą IT głównie w językach angielskim, francuskim i niemieckim, ale też hiszpańskim, włoskim i portugalskim. To właśnie kompetencje i skuteczność zespołu stanowią o mocnych stronach polskiego oddziału firmy, który w swoich założeniach podkreśla otwartość wobec różnych kultur, środowisk i doświadczeń zawodowych.

- W Sopra Steria Polska trwa właśnie rekrutacja. Aktualnie rozwijamy oraz przejmujemy kolejne projekty kompleksowo obsługujące infrastrukturę firm z branży bankowej, logistycznej, telekomunikacyjnej, medycznej oraz sektora publicznego (instytucje Unii Europejskiej). Co więcej, od lat nieustannie zatrudniamy, szkolimy oraz towarzyszymy w rozwoju kariery wszystkim, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z IT i to również się nie zmieni – mówi Marzena Rybicka-Szudera, GDC Poland Director.

Sopra Steria Polska wychodzi naprzeciw obecnej sytuacji, wprowadzając na stałe elastyczny tryb pracy hybrydowej, ze sporą przewagą pracy zdalnej. Biuro w Katowicach zostanie przeorganizowane tak, aby stało się miejscem do kreatywnej współpracy, przyjazną przestrzenią przeznaczoną zarówno do pracy indywidualnej, jak i spotkań w zespołach.

Grupa Sopra Steria działa w ponad 25 krajach na świecie, a Polska jest wśród nich jedną z najbardziej strategicznych lokalizacji. Powstały w 2007 roku polski oddział firmy zatrudnia obecnie ponad 1 tys. osób. Capgemini rekrutuje Również Capgemini zamierza zatrudnić 200 nowych pracowników do obsługi projektów IT w katowickim oddziale. - Zapotrzebowanie na nasze usługi z zakresu technologii chmurowych oraz nowoczesnych rozwiązań IT dla biznesu jest duże i zgodnie z prognozami wciąż rośnie. Z pewnością na przestrzeni całego roku wciąż będziemy poszukiwać architektów, konsultantów oraz inżynierów technologii chmurowych, a także specjalistów w zakresie Vmware, Microsoft, Oracle, SQL, Linux - podkreśla Artur Kmiecik, dyrektor Cloud & Data Services w Capgemini Polska. Pracodawca chce również wprowadzić model hybrydowy, który będzie w przyszłości zapewniał pracownikom elastyczne łączenie pracy z biura i z domu. Capgemini zatrudnia obecnie w Katowicach ponad 2,3 tys. osób. Łącznie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Lublinie i Katowicach firma zatrudnia 9,4 tys. pracowników. Świadczy usługi z zakresu IT, nowych technologii, doradztwa i transformacji cyfrowej oraz finansów. W Katowicach oraz innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii swoje centra usług dla biznesu mają m.in. takie firmy zrzeszone w ABSL jak: Accenture, Arvato Polska, Asseco, Capgemini, Fujitsu, IBM, ING Tech Poland, Future Processing, PwC czy Unilever. Sektor usług biznesowych w Katowicach Z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych wynika, że w pierwszym kwartale 2020 r. w Polsce działało ok. 1,5 polskich i zagranicznych centrów sektora usług biznesowych, z czego 110 na terenie Katowic. Łącznie centra te zatrudniały ok. 338 tys. osób - ok. 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tego ok. 25,8 tys. osób to pracownicy zatrudnieni w Katowicach i okolicy. 45 proc. stanowisk pracy w tym sektorze na Śląsku związanych jest z sektorem IT oraz nowych technologii. Prognozuje się, że w przyszłym roku liczba nowych miejsc pracy w centrach usług biznesowych w Katowicach może przekroczyć nawet 600 stanowisk.

