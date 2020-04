Solidarność w IT. Pracodawcy polecają zwolnionych pracowników

Rynek IT w Polsce do tej pory miał problemy ze znalezieniem pracowników. Zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej sprzed epidemii w 2020 roku w naszym kraju miało zabraknąć 50 tysięcy specjalistów IT. Kryzys związany z pandemią koronawirusa dotknął także branże IT. Choć w mniejszym stopniu niż w pozostałych sektorach, także tu następują cięcia etatów.

- Obecna sytuacja sprawiła, że pożegnaliśmy w Just Join IT 11 świetnych ludzi, zmniejszając zespół z 56 do 45 osób. Wierzymy, że obowiązkiem pracodawców w tych trudnych czasach jest zrobić wszystko, aby pomóc każdej osobie, z którą musieli się rozstać, dlatego stworzyliśmy Just Join Select - wyjaśnia Piotr Nowosielski CEO portalu pracy dla polskich programistów.

Just Join Select to zamknięta platforma do wymiany rekomendacji, która została udostępniona dla 3000 klientów Just Join IT. Za jej pośrednictwem branżowi przedsiębiorcy mogą polecić innym zwolnione osoby oraz całe zespoły, a także je zatrudnić.

- W Just Join IT mamy dostęp do tysięcy firm IT, mogących się wzajemnie wspierać. Przede wszystkim jednak chcemy pomóc ludziom, którzy są w tej chwili bez pracy - mówi Nowosielski.

- Do tej pory rynek walczył o pracowników i w czasach kryzysu nic się nie zmienia - jako branża jesteśmy solidarni i dbamy o wszystkich specjalistów - dodaje.

Oprócz Just Join Select powstała również platforma Just Join Live, pozwalająca pracownikom aktualizować w czasie rzeczywistym status rekrutacji w firmach, w których są zatrudnieni. To rozwiązanie również ma ułatwić i usprawnić proces znajdowania nowej pracy zwolnionym programistom. Baza zawiera obecnie 295 przedsiębiorstw.