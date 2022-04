Słowacy szukają strażnika parku narodowego. Płacą maksymalnie 3850 zł

Strażnik parku, skarbnik w muzeum, pracownik administracyjny i księgowy - na te stanowiska rekrutuje Tatrzański Park Narodowy na Słowacji.

Tatranská Lomnica, Wysokie Tatry, Słowacja (Fot. Piotr Figlarz)

Tatrzański Park Narodowy na Słowacji rozpoczął rekrutację. Poszukiwany jest m.in. strażnik parku w centralnej części Tatr Wysokich. Na tym stanowisku podstawowe wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia - waha się od 692 do 830 euro (od 3210 zł do 3850 zł).

Poszukiwany jest także skarbnik w muzeum w Tatrzańskiej Łomnicy. To praca siedem dni w tygodniu w systemie zmianowym - wymiennie po dwa dni pracy. Oferowana stawka na tym stanowisku to 4,20 euro (ok. 19,50 zł) za godzinę. Do tego dochodzą premie i dopłaty za soboty, niedziele oraz wakacje.

Tatrzański Park Narodowy poszukuje także pracownika administracyjnego, którego wynagrodzenie będzie uzależnione od lat doświadczenia - od 690 do 966 euro (3200 zł do 4480 zł) .

Prace może znaleźć także księgowa. Jej wynagrodzenie podstawowe będzie wahać się od 790 do 1106 euro (3665 do 5130 zł) w zależności od stażu pracy.

Warto przypomnieć, że niedawno Białowieski Park Narodowy poszukiwał pracownika na stanowisko hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów. Park na wstępie oferował umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Chodzi o system pracy równoważny do 12 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

