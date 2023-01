Śląski Urząd Celno-Skarbowy rekrutuje

W Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowego w Katowicach aktualnie do obsadzenia jest 40 wakatów. Mogą na nie aplikować osoby, które spełniają następujące wymogi:

są obywatelami polskim,

korzystają z pełni praw publicznych,

nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiadają wykształcenie co najmniej średnie,

cieszą się nieposzlakowaną opinią,

ich stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,

nie pełniły służby zawodowej ani nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

Dodatkowo, urząd zaznacza, że mile widziane będzie, kiedy kandydat do pracy będzie miał czynne prawo jazdy kat. B, był sprawny fizycznie do tego stopnia, by mógł odbyć szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego. Powinien też potrafić pracować pod presją czasu i być odpornym na stres.

Jakie dokumenty są konieczne do aplikowania do pracy w urzędzie celno-skarbowym

Termin składania dokumentów mija 9 lutego. Do aplikacji niezbędny jest kwestionariusz osobowy podpisany własnoręcznie (pod każdą częścią, tj. w 3 miejscach), kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopia świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wypełnić mają osoby, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r.).

Dokumenty można też złożyć osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice lub wysłać pocztą na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (w przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego). W obydwu przypadkach należy dopisać "Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej".

Jakie możliwości zawodowe daje praca w urzędzie celno-skarbowym

Służba Celno-Skarbowa podkreśla, że praca w jej szeregach daje stabilizację zawodową i ma jasno określoną ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora.

Funkcjonariusze otrzymują wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku – 3.981,00 zł brutto (kwota uposażenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy) oraz dodatki do uposażenia. Jest to dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 proc. do 25 proc. uposażenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,

inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy. Funkcjonariusze mogą liczyć też na nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę", nagrody jubileuszowe. Dodatkowo mogą przejść na emeryturę po 25 latach służby.

Obowiązuje ich też dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby. Przysługuje im też możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.) oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

