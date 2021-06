Skutki pandemii na rynku pracy bardziej dotykają mężczyzn niż kobiet

Gospodarcze skutki kryzysu Covid-19 nie rozłożyły się równomiernie w Wielkiej Brytanii, ponieważ sektory mające kontakt z klientami poniosły największy ciężar przestojów – wynika z raportu Resolution Foundation. Wpływ lockdownu dotknął pracowników nieproporcjonalnie – w największym stopniu nisko opłacanych i młodych, a także, choć w mniejszym stopniu, starszych pracowników.

Zaskakująco równy był wpływ przestojów spowodowanych pandemią koronawirusa na mężczyzn i kobiety – zwracają uwagę autorzy raportu. Nie tylko jest to sprzeczne z oczekiwaniami wielu ekspertów, w tym Resolution Foundation, ale także kontrastuje z takimi krajami, jak Stany Zjednoczone i Japonia, gdzie pogłębiają się różnice między płciami i kryzys mocniej uderza kobiety niż mężczyzn. Zbadano, dlaczego różnice na rynku pracy, jeśli chodzi o płeć, wywołane przez Covid-19 są w Wielkiej Brytanii znacznie mniejsze niż oczekiwano.

Na początku kryzysu dane sugerowały, że kobiety były znacznie bardziej narażone na utratę zatrudnienia niż mężczyźni. Jednak późniejsze dane pokazywały na znacznie mniejszą różnicę aktywności na rynku pracy między kobietami i mężczyznami, uwzględniając takie parametry, jak zatrudnienie, urlopy i przepracowane godziny.

Było to spowodowane dużymi spadkami w samozatrudnieniu. Z drugiej strony, wzrost zatrudnienia kobiet w pełnym wymiarze godzin – przy największym wzroście w edukacji, administracji publicznej i usługach zawodowych – przeciwdziałał znacznemu spadkowi pracy w niepełnym wymiarze godzin i samozatrudnienia wśród kobiet.

Nie odnotowano również znaczącego spadku aktywności zawodowej kobiet: bierność zawodowa pań w wieku 16-64 lat osiągnęła rekordowo niski poziom w ciągu trzech miesięcy do lutego 2021 roku, podczas gdy bierność zawodowa mężczyzn osiągnęła poziom rekordowy.

Eksperci do spraw brytyjskiego rynku pracy spodziewają się, że szczyt bezrobocia nadejdzie jeszcze w tym roku, gdy rząd zakończy program utrzymania zatrudnienia w związku z epidemią koronawirusa. Nawet jeśli większość pracowników korzystających z urlopu powróci do pracy, utrzymujące się ograniczenia dystansu społecznego lub zmniejszone zapotrzebowanie na pracę mogą doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwa zwolnią pozostałą mniejszość personelu po wycofaniu wsparcia – diagnozuje raport Resolution Foundation.

Rosnące bezrobocie może mieć trwałe konsekwencje szczególnie dla gorzej opłacanych pracowników, którzy w największym stopniu ponieśli ciężar utraty pracy i cięć płac związanych z COVID-19 – oceniają eksperci.