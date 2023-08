Skończyły się dobre czasy dla HR-owców

W pierwszym półroczu 2023 roku do pracowników branży HR skierowano prawie o 50 proc. mniej ogłoszeń niż rok wcześniej. Mniejsze zapotrzebowanie na HR-owców przekłada się również na spadek atrakcyjności ogłoszeń.

- Ostatnie lata kilkukrotnie wstrząsnęły rynkiem pracy w Polsce, a jeszcze bardziej widoczne było to z perspektywy popytu na HR-owców. Najpierw wybuchła pandemia i liczba ofert w tym zawodzie gwałtownie spadła, po czym szybko zaczęła się odbijać i na fali odradzającej się gospodarki i zamieszania z Polskim Ładem popyt na HR-owców wręcz wystrzelił. Niestety, ta dobra passa nie trwała długo, ponieważ wybuchła wojna na Ukrainie, a pracodawcom skokowo wzrosły koszty funkcjonowania (energii, finansowania, transportu itp.) - mówi cytowany w raporcie Maciej Michalewski, szef rekrutacyjnej firmy Element.

Nie mamy dobrych wiadomości dla HR-owców. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku na 50 największych portalach z ogłoszeniami o pracę pojawiły się 42 772 skierowane do nich ogłoszenia. To o 39 569 (-48 proc.) ofert mniej niż w I półroczu 2022 roku.

Jak dodaje, pracodawcy coraz wyraźniej zaczęli dostrzegać kryzys, a w takich warunkach rzadko myśleli o dalszym rozbudowywaniu działów HR.

- Z tej perspektywy spadek liczby ofert pracy do poziomu około 40 tys. w I półroczu, a więc w okolice kilkuletniej średniej, wydaje się więc jedynie stabilizowaniem się sytuacji, a nie wyraźnym pogorszeniem się pozycji HR-owców na rynku pracy - mówi Michalewski.

Jeśli jest praca, to w Warszawie i dla "twardego HR"

Jakich specjalistów najczęściej poszukiwali pracodawcy? Zdecydowanie przebijał się tzw. twardy HR. Na portalach pojawiło się 5,8 tys. ogłoszeń na stanowisko „specjalista ds. kadr i płac”. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku oznacza to spadek o 27 proc. Na duże zainteresowanie mogli liczyć również specjaliści ds. HR (bez wskazania specjalizacji) - poszukiwano ich aż 1,9 tys. To z kolei wzrost o 12 proc. rok do roku.

Największy wzrost popytu względem zeszłego roku zanotowaliśmy wśród asystentów ds. HR (o 85 proc. rok do roku), a największy spadek - wśród IT rekruterów (spadek o 87 proc. rok do roku).

Źródło - raport 'HR-owiec na rynku pracy'

Autorzy raportu zwracają uwagę, że zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów kadrowych w dużej mierze zależy od regionu. Największe jest w Warszawie. W pierwszej połowie 2023 roku w stolicy pojawiło się aż 9,3 tys. ofert pracy, czyli trzykrotnie więcej niż w Krakowie (gdzie zanotowano 3,1 tys. ofert) i Wrocławiu (2,6 tys.).

Wynika to z tego, że właśnie w stolicy wiele największych firm ma swoje centrale, a to zwłaszcza one mają najbardziej rozbudowane działy HR.

W pozostałych badanych dużych miastach Polski, w okresie styczeń - czerwiec 2023 roku, rekrutacji było znacznie mniej i ich liczba nie przekroczyła 2 tys. Najmniej ofert - zaledwie 0,5 tys. - było w Bydgoszczy (spadek o 0,4 tys. rok do roku).

Co oferują i czego wymagają pracodawcy od specjalistów HR?

Z raportu firm Grant Thornton i Element wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku na większości stanowisk HR średnia płaca lekko wzrosła względem poprzedniego półrocza. Obniżkę średniej pensji zanotowano u rekruterów.

Z widełek podawanych w ogłoszeniach wynika z kolei, że średnia miesięczna płaca pracownika działu HR na stanowisku rekrutacyjnym wynosiła 6 670 zł brutto - to o 1 485 tys. mniej niż w drugiej połowie 2022 roku.

Źródło - raport 'HR-owiec na rynku pracy'

Tym samym średnie wynagrodzenia rekruterów spadły poniżej średniej na stanowiskach sourcingowych (pracownicy zajmujący się wyszukiwaniem kandydatów do pracy - red.), w których płaca w I połowie br. wynosiła 6 883 zł brutto.

- Warto zauważyć, że obie średnie pensje stoją aktualnie lekko poniżej poziomu średniej krajowej za ostatnie półrocze.

Z kolei średnie wynagrodzenie oferowane przy stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych wzrosło względem poprzedniego półrocza aż o 2 756 tys. zł, do 16 816 zł brutto. Nieco mniejszy wzrost zanotowano również wśród stanowisk HR bussines partner, u których średnia pensja to 11 090 zł, po wzroście o 915 zł - wyliczają autorzy raportu.

Na jedną ofertę pracy przypadało średnio 6,9 zachęt – o 0,3 więcej niż średnia dla całego rynku. Pracodawcy kuszą szkoleniami oraz pakietami medycznymi i sportowymi.

Źródło - raport 'HR-owiec na rynku pracy'

A czego oczekują od kandydatów do pracy? Wymagania pracodawcy mają wysokie. Oferta pracy zawierała średnio 6,1 wymagań - to o 0,7 więcej niż średnia w ofertach z całego rynku pracy. Na stanowiska asystenckie - 5,4 wymagań, a na dyrektorskie i menedżerskie średnio aż 6,9 warunków.

- Od kandydatów do działu HR najczęściej oczekuje się doświadczenia (na poziomie asystenckim 67 proc., a na wyższych stanowiskach ponad 95 proc.) oraz wykształcenia (37 proc. dla asystenta, 48 proc. dla specjalisty oraz 59 proc. dla menedżera/dyrektora). Ważnymi czynnikami są również znajomość języka obcego i ukończenie specjalistycznych kursów - czytamy w raporcie.

