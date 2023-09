Skończyło się eldorado dla marketingowców i sprzedawców. Wyjątek stanowią dwa działy

Branża sprzedaży i marketingu zmienia się na naszych oczach. Choć liczba ofert pracy skierowanych do specjalistów z tego sektora maleje, to są działy, gdzie sytuacja jest odwrotna. Menedżerowie zarządzający kilkuosobowym zespołem osób zajmujących się sprzedażą na eksport zarobią nawet 50 tys. zł.

- Na rynku jest obecnie wielu świetnych specjalistów w obszarze marketingu. To skutek zarówno wyhamowania rekrutacji ze względów ekonomicznych, jak i efekt przechodzenia pracowników branży do innych sektorów. Wolne stanowiska, w tym wyższego szczebla, obejmują specjaliści już zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie, którzy biorą jednocześnie na siebie więcej obowiązków. Coraz rzadziej zdarza się też sytuacja, w której w procesie rekrutacji to kandydat przesądza o stawce – twierdzi Kacper Krasnodębski.

Choć mniej pieniędzy przeznacza się obecnie na nowe projekty e-commerce'owe, rynek handlu w sieci cały czas się rozwija. Jednak przechodzi on zmianę. Pojemne stanowiska związane z marketingiem zostały zastąpione przez wąskie specjalizacje ukierunkowane m.in. na analizę statystyk i zachowań użytkowników, tworzenie i optymalizację precyzyjnych kampanii marketingowych, znajomość środowiska social mediów czy współpracę z influencerami.

Sprzedawcy eksportowi poszukiwani. Nasze towary rozchodzą się za granicą

Z powodu utrzymującej się inflacji branża FMCG w coraz większej mierze otwiera się na eksport. Wzrost udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych wynosi nawet 10-15 proc. całego zysku w skali ostatniego roku. To nie tylko kwestia zamknięcia się części rynków na wschodzie i poszukiwania nowych. Minęły czasy, w których produkty znajomych marek kupowali w głównej mierze rodacy na emigracji. Producenci poszerzają również portfolio o zupełnie nowe produkty przeznaczone na konkretny rynek. Od USA, przez Bliski Wschód po Chiny eksportuje się zarówno wyroby tradycyjne, jak i zdrowe przekąski, słodycze o obniżonej zawartości cukru, napoje energetyczne czy izotoniczne. Jak ewoluujący rynek wpływa na rozwój stanowisk?

- W skali roku odnotowujemy 20-30 proc. więcej ogłoszeń na stanowiska związane ze sprzedażą eksportową. To m.in. international key account manager czy export manager. Na rynku nie ma wielu specjalistów w tej dziedzinie. Na stanowiska związane z eksportem rekrutuje się osoby, które znają dany rynek. Podstawowy warunek umożliwiający negocjacje to przede wszystkim stawka większa o 10-20 proc. Znaczenie ma jednak również podejście firmy do rozwoju, gotowość do poświęcenia czasu i środków na przygotowanie kompleksowej strategii na przyszłość – mówi Kacper Krasnodębski.

Na jakie zarobki mogą liczyć pracujący w marketingu firm eksportowych? Stawki na stanowisku specjalisty kształtują się od 13 do 17 tys. zł brutto i rosną wraz z odpowiedzialnością za ekspansję na kolejne rynki. Specjaliści odpowiadający za region mogą liczyć na 16-20 tys. zł brutto, a osoby na stanowiskach dyrektorskich, zarządzający zespołem 8-10 osób, na zarobki 23-30 tys. zł a nawet 50 tys. zł brutto.

Grafika: raport płacowy za 2023 rok przygotowany przez firmę Antal

Także Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, business unity director w Antal Sales & Marketing, uważa, że polscy przedsiębiorcy coraz odważniej i z sukcesem wchodzą w obszar sprzedaży eksportowej.

- Połączenie kompetencji językowych (j. niemiecki, francuski, hiszpański czy włoski) z praktyczną znajomością procesów sprzedaży to mix poszukiwany obecnie przez wiele organizacji - możemy przeczytać w komentarzu do raportu płacowego firmy Antal za 2023 rok.

Jak dodaje Aftanasiuk-Lisiecka, rynek wciąż rozwija się pod względem technologicznym, więc rośnie sprzedaż techniczna.

Grafika: raport płacowy za 2023 rok przygotowany przez firmę Antal

- Firmy w jeszcze większym stopniu potrzebują inżynierów do ról na styku sprzedaży, marketingu i techniki. Ze względu na niską rotację na tych stanowiskach pracodawcy konkurują o dostępnych kandydatów, co prowadzi do rosnących wynagrodzeń. Pensje spadają natomiast w obszarze sprzedaży regionalnej. W tych działach struktury się kurczą. Część pracy w regionach zastępują platformy e-commerce'owe czy aplikacje do składania zamówień - wskazuje w komentarzu Maryla Aftanasiuk-Lisiecka.

Jak prezentują się zarobki w sprzedaży i marketingu? Z raportu Antala wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku poszły w górę. Key account manager zarabia od 15 do 18 tys. zł brutto, dyrektor sprzedaży (handel tradycyjny i nowoczesny) ma pensję w granicach 30-35 tys. zł brutto.

Zakupy stacjonarne wróciły do łask. Najmocniej w sektorze dóbr luksusowych

Jak informuje GUS, w pierwszej połowie 2023 roku sprzedaż detaliczna zmalała o 5,9 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Mimo że w maju - po raz pierwszy od ponad dwóch lat - odnotowano spadek sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia, popularne sieci nawet trzykrotnie powiększają swoje sklepy. Według nic większa ilość towaru ma zapobiec odkładaniu na później decyzji zakupowych. Powrót konsumentów do sprzedaży stacjonarnej generuje zapotrzebowanie na sales managerów i key account managerów dla sieci i discountów. Widoczny jest również trend dywersyfikacji poprzez poszerzanie oferty o zupełnie nowe kategorie w obrębie jednej marki.

- W sektorze sprzedaży obserwujemy obecnie zapotrzebowanie na stanowiska takie jak key account manager do sieci i discountów. Osoby obejmujące te posady mają duże pole do rozwoju. Złożone procesy, na które składa się analiza potencjału firmy, współtworzenie strategii i prowadzenia negocjacji wymagają nie tylko kompetencji analitycznych, ale także komunikacyjnych i przywódczych. Szeroki zakres obowiązków wiąże się z odpowiednią gratyfikacją finansową. Obecnie osoba na stanowisku KAM w branży FMCG może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 12-16 tys. brutto i premie – komentuje Kacper Krasnodębski.

Ponadto, bez względu na sytuację ekonomiczną, rośnie popyt na dobra luksusowe. Rozwój sprzedaży w tym sektorze przekłada się na wzrost ofert pracy, w tym na stanowiska sales managerów. Wzrost odnotowują jednak nie tylko marki luksusowe. W efekcie izolacji, której doświadczyliśmy podczas pandemii, można zaobserwować obecnie również zwiększenie sprzedaży w branży pet care. Duża liczba zwierząt, które pojawiły się w polskich domach, a także rosnąca świadomość w kwestii żywienia i dobrostanu czworonogów sprawiają, że eksperci szacują podwojenie się zysków sektora w skali roku.

