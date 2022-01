Skok na głęboką wodę coraz bardziej popularny. Ale łatwo się sparzyć

Pandemia COVID-19 zmusiła wiele osób do przebranżowienia się. Mimo dobrej sytuacji na rynku pracy trend ten jest nadal obecny. Kto najczęściej decyduje się na zmianę branży i co zrobić, by była to zmiana dobra?

Decydując się na zmianę branży, nie warto działać pochopnie (fot. Johnny Cohen/Unsplash)

Niewątpliwie najszybciej decyzje o zmianie pracy podejmą młodsze osoby. Dużą rolę odgrywają zapewne także wiek i finansowe zobowiązania.

Przebranżowienia są coraz mocniejszym akcentem na rynku pracy. Szczególnie w tych branżach, które pandemia koronawirusa dotknęła najbardziej - gastronomii, branży fitness czy turystycznej.

Decydując się na zmianę branży, nie warto jednak działać pochopnie. Decyzję o zawodowych zmianach warto poprzedzić analizami.

67 proc. pytanych przez GiGroup pracowników rozważa przebranżowienie, jeśli oznaczałoby to polepszenie sytuacji zawodowej. Tylko 21 proc. ankietowanych nie jest zainteresowanych takim krokiem.

Jak prezentują się wyniki w zależności od tego, czy ktoś aktywnie szuka pracy, czy nie? W przypadku pierwszej grupy prawie 80 proc. odpowiedziało twierdząco na pytanie o przebranżowienie się, by znaleźć lepszą pracę. Tylko 11 proc. nie ma takiego zamiaru, a 10 proc. nie ma zdania. Jak można było się spodziewać, mniej chętnie zmianę zawodu rozważają osoby, które nie szukają pracy. „Zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiedziała w sumie połowa z nich, 37 proc. nie rozważa takiej możliwości, 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Chęć przebranżowienia zależy od wieku

Niewątpliwie najszybciej decyzje o zmianie pracy podejmą młodsze osoby. Dużą rolę odgrywają zapewne także wiek i finansowe zobowiązania. To jednak nie oznacza, że na skok na głęboką wodę nie decydują się osoby starsze, którym zgodnie ze stereotypami trudniej przychodzi nauka zupełnie nowych rzeczy. Wszystko bowiem - jak wyjaśnia Sonia Tkaczyk z agencji Antal - dzieje się przede wszystkim w naszej głowie.

- To, w jakim tempie pracownik uczy się i wdraża w politykę firmy, zależy nie od wieku, a od osobowości i doświadczenia danej osoby. Posłużmy się przykładem dwóch 50-latków. Jeden przepracował w danej firmie 30 lat. Drugi natomiast ma zróżnicowane doświadczenia w różnych kulturach organizacyjnych. Mimo tego samego wieku, zupełnie inaczej będą postrzegali proces przejścia do nowej firmy. Pierwszemu z nich będzie ciężej, gdyż nigdy wcześniej nie musiał uczyć się nowych struktur. Jednakże druga osoba, ze względu na swoje przeżycia w różnych firmach, potrafi bardziej elastycznie podejść do innych zasad działania - wyjaśnia.

Zasada ta dotyczy także młodszych pokoleń. - Prawdą jest, że pokolenie "Z" nazywane jest “skoczkami”, ale nie przekłada się to na łatwość dostosowania się do nowej sytuacji. Są osoby młode, które potrzebują tyle czasu na wdrożenie, ile przykładowo osoba z 30-letnim doświadczeniem w danej organizacji, i są też takie, które z łatwością przyjmą nowe zadania - tłumaczy Sonia Tkaczyk. Zobacz: Myślisz o przebranżowieniu? Pandemia zmienia ścieżki kariery Jak zauważają eksperci LeasingTeam Professional, chęć przebranżowienia jest najbardziej widoczna zwłaszcza u młodych osób, które poszukują swojego docelowego miejsca zatrudnienia. W zasadzie nie powinno to dziwić. Początki pandemii były czasem trudnym dla wszystkich, lockdown najbardziej odczuły branże takie jak turystyka, gastronomia i retail. Spadki przychodów, jakie dotknęły firmy, oznaczały dla pracowników brak stabilizacji, przestoje wraz z chwilowymi powrotami do pracy, dlatego też całkiem spora grupa z nich próbowała się przebranżowić. W większości były to osoby młode z 2-3-letnim doświadczeniem, wcześniej pracujące jako kelnerzy, kucharze czy doradcy klienta w sklepach stacjonarnych. Poszukiwali oni głównie pracy biurowej, kojarzącej się ze stabilizacją, bezpieczeństwem zatrudnienia i możliwością pracy zdalnej. fot. Shutterstock Nieco inaczej wygląda sytuacja z bardziej doświadczonymi pracownikami. - Tutaj ważną rolę zaczyna odgrywać wysokość wynagrodzenia - komentuje Anna Jurkiewicz, regionalny kierownik ds. outsourcingu w LeasingTeam Professional - specjalista czy manager restauracji osiągnął już pewien pułap finansowy i niechętnie chce z niego zejść. Z powodu pandemii duża liczba tych osób szukała alternatywnego zajęcia, ale raczej traktowali je przejściowo, czekając na możliwość powrotu na pierwotne stanowisko. Trzecią grupą, która decyduje się na zmianę branży, są osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem, które dotknęło tzw. wypalenie zawodowe. Nie jest to związane stricte z daną branżą, raczej z indywidualnymi predyspozycjami kandydata. Pandemia spowodowała odłożenie takiej decyzji w czasie, ponieważ nikt nie był pewny swojego miejsca pracy. - Zdecydowanie częściej spotykamy kandydatów, którzy chcą się przebranżowić. Jest to stały trend, a nie chwilowa moda, który jest efektem tego, jak bardzo i szybko, również ze względu na pandemię, zmienia się świat, ile zawodów traci na znaczeniu, a w ich miejsce pojawiają się całkowicie nowe, wymagające innych umiejętności. Obserwując chociażby trendy na LinkedIn, widzimy, jak ludzie chwalą się zmianą. Ostatnio coraz częściej możemy spotkać się z postami, które pokazują, jak bardzo ludzie zmienili swoje życie w 5 lat. Bardzo często chodzi tu o założenie własnej firmy – dodaje Anna Jurkiewicz. - Największą mobilizację do przebranżowienia mają pracownicy, którzy doświadczają wypalenia zawodowego bądź pozostawali dłuższy czas bez pracy – np. przez przestoje na produkcji. Przebranżowienie OK, ale nie bez kwalifikacji Sama decyzja o przebranżowieniu powinna być poprzedzona gruntownymi analizami. - Przede wszystkim warto wtedy przeanalizować, jaka specjalizacja przyniesie najwięcej korzyści oraz w jakiej branży czas poświęcony na naukę nowych umiejętności nie pójdzie na marne. Zmiana branży to krok w nieznane – wymaga dużo odwagi i determinacji. Posiadając często zerowe doświadczenie, wkracza się w zupełnie nową dziedzinę, a konkurencją są ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie – podkreśla Sonia Tkaczyk. Na przeanalizowanie sytuacji uwagę zwraca także Adrian, który kilka lat temu etat na kolei zamienił na własny biznes w branży motoryzacyjnej. - W moim przypadku to raczej były miesiące rozmyślań. Analiza plusów i minusów sytuacji, w której jestem, i tej, w której mam zamiar być. Sprawdzenie konkurencji w moim mieście, ale i w sąsiednich, porównanie cen, sprawdzenie opinii w internecie i wśród znajomych. Przygotowanie zaplecza finansowego, czyli ile potrzeba na samo rozpoczęcie, np. na remont hali, maszyny, części, narzędzia, a ile na stałe miesięczne wydatki i stworzenie tzw. poduszki finansowej na niespodziewane wydatki. Plan reklamy i jej koszty. Poszukiwanie źródeł dofinansowania i przygotowanie czasochłonnych wniosków. I dużo, dużo więcej. Wszystko to powodowało, że od myślenia do czynu minęło kilka długich miesięcy. W końcu rezygnacja z "ciepłego stołka" w państwowej firmie i pójście na swoje to dosyć trudna decyzja - tłumaczy w rozmowie z naszym portalem. fot. Shutterstock Zobacz: Nowe spojrzenie na rynek pracy. Te trendy zostaną z nami w 2022 roku Anna Jurkiewicz zwraca uwagę na fakt, że aplikacje na nowe stanowisko w nowej branży powinno rozpocząć zebranie wiedzy teoretycznej, uczestnictwo w szkoleniach czy stażach. - Z punktu widzenia rekrutera jest to istotne, aby na etapie aplikacji móc zweryfikować, czy dana osoba nie wysłała CV przypadkiem. W liście motywacyjnym, a także w CV warto podkreślać cechy oraz umiejętności, które możemy wykorzystać z poprzedniego doświadczenia w nowym miejscu - podkreśla Anna Jurkiewicz.

