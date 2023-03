Silny rynek pracy napędza inflację w USA

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pomimo podwyżki stóp procentowych – i to do najwyższych poziomów od 2007 r. – największa gospodarka świata wciąż trzyma się doskonale. Wyjątkową odpornością wykazuje się amerykański rynek pracy. Choć bezrobocie wzrosło z 3,4 proc. w styczniu, co było najniższym wskaźnikiem od 1969 roku, do 3,6 proc. w lutym, pracodawcy stworzyli więcej miejsc pracy niż ktokolwiek się spodziewał. To wszystko przy inflacji, którą w Stanach Zjednoczonych oszacowano w styczniu na 6,4 proc.

– Dopóki raporty o zatrudnieniu nie będą odzwierciedlać zmniejszonego popytu w gospodarce, urzędnicy prawdopodobnie zdecydują, że stopa inflacji jest gorąca i należy ją dalej chłodzić – powiedział stacji BBC Richard Flynn, dyrektor zarządzający Charles Schwab UK.

Jak tłumaczy BBC, amerykański bank centralny próbuje schłodzić gospodarkę, aby złagodzić presję na wzrost cen. To oznacza konieczność podniesienia stóp procentowych. Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej, ostrzegł już, że bank może podnieść swoją stopę referencyjną szybciej i wyżej niż oczekiwano, bo kontrolowanie cen utknęło w martwym punkcie.