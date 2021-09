Sii powiększa zespół. Do końca roku chce znaleźć 100 specjalistów

Sii Gdańsk ogłosiło plany rekrutacyjne. Do końca roku chce powiększyć zespół o kolejnych 100 specjalistów - programistów i inżynierów.

Oddział w Gdańsku został otwarty w 2008 roku jako drugie biuro firmy w Polsce (Fot. materiały prasowe)

- Nasz rozwój w Trójmieście to efekt 3 czynników. Przede wszystkim 15 lat wiedzy biznesowej, doświadczenia na rynku IT i zadowolenia klientów. Po drugie solidna i stabilna kadra zarządzająca w Gdańsku, w większości związana z Sii niemal od samego początku. I wreszcie pozytywne środowisko biznesowe dzięki stale rosnącemu rynkowi IT i inżynierii oraz naturalnemu połączeniu z potencjalnymi klientami z krajów skandynawskich - mówi Michael Desmurs, dyrektor Sii w Gdańsku.

Obecnie gdański zespół zatrudnia 1200 specjalistów, ale firma do końca roku planuje osiągnąć zatrudnienie na poziomie 1300 pracowników. Aby nie zwalniać tempa rozwoju, Sii regularnie wzbogaca swoje portfolio usług o nowe obszary technologiczne takie jak cyberbezpieczeństwo, RPA (zrobotyzowana automatyzacjapProcesów), AI, rozwiązania Big Data itp. Różnorodne projekty firmy z zakresu IT, R&D i inżynierii przemysłowej w najnowszych technologiach wykorzystują m.in. Java, C, C++, C#, .net, Angular JS, React, Embedded C, Python, Xamarin czy Magento.

Firma Sii Polska jest dostawcą usług IT, inżynieryjnych, cyfrowych i BPO w Polsce. Została założona w 2006 roku, a obecnie zatrudnia 6000 specjalistów w 15 lokalizacjach, w tym zespół w Szwecji.

Oddział w Gdańsku został otwarty w 2008 roku jako drugie biuro firmy w Polsce. Trójmiejskie biuro rozpoczęło pracę, zatrudniając zaledwie 14 inżynierów. W tej chwili jest to nie tylko największy oddział firmy, ale także trzeci co do wielkości pracodawca w branży IT na Pomorzu.

Głównymi klientami Sii Polska są takie marki jak Puma, Bombardier czy Thyssen Krupp. Z kolei Grupa Sii została założona w 1979 roku we Francji. Dziś jest firmą świadczącą usługi cyfrowe o zasięgu międzynarodowym z 88 lokalizacjami na 4 kontynentach.

