Sigma IT zmienia się w Nexer i zwiększa zatrudnienie

Zwiększenie zatrudnienia - to jeden z kroków, jakie po zmianie nazwy i profilu działalności planuje wykonać Nexer. Do tej pory Szwedzka firma specjalizująca się w tworzeniu cyfrowych rozwiązań w Polsce była znana jako Sigma IT.

Obecna strategia na lata 2021-2023 zakłada zwiększanie zatrudnienie w Polsce. (Fot. Shutterstock)

Działająca od 2017 roku na polskim rynku firma Sigma IT przeszła rebranding.

Od lutego jest to Nexer. Szwedzka firma nie tylko zmieniła nazwę, ale też rozszerzyła swoją ofertę.

W związku z tym w najbliższym czasie planuje powiększyć swój zespół.

Rebranding nie zakłada żadnych zmian we własności ani strukturze prawnej firmy. Ma on na celu głównie ujednolicenie i zacieśnienie współpracy w ramach stale powiększającej się grupy pracowników na świecie. Modyfikację czeka natomiast profil działalności, zakładający wejście na nowe rynki oraz segmenty.

Obecna strategia na lata 2021-2023 zakłada zwiększanie zatrudnienie w Polsce. W tym czasie liczba pracowników wrocławskiego oddziału wzrośnie do 200 osób. Rodzimy oddział to także szereg wzrostów przychodowych, które w 2020 roku osiągnęły poziom 56 proc. rok do roku.

- Założona w 2017 roku firma Sigma IT jest trzonem polskiej działalności grupy. W ostatnich latach nasza aktywność biznesowa w kraju znacznie się rozwinęła. Rokrocznie podwajaliśmy nasze możliwości i zasoby, by dzisiaj we Wrocławiu zatrudniać ponad 80 pracowników bezpośrednio obsługujących klientów w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, USA i Australii - mówi Maciej Reutt, dyrektor zarządzający Nexer w Polsce.

Czytaj więcej: Walka o specjalistów IT. "Zdarza nam się pisać wiadomości do kandydatów kodem"

Firma współpracuje z takimi firmami jak m.in. AstraZeneca czy Scania, które tworzą i wdrażają platformy wizualizacji danych dla sektora finansów, biofarmaceutyki i transportu.

W najbliższej przyszłości Nexer planuje rozszerzyć usługi badawczo-rozwojowe na takie dziedziny, jak motoryzacja, cyfryzacja przemysłowa i będziemy nadal wzmacniać obecną ofertę, wprowadzając technologie chmurowe, mobilne i wbudowane, które są w czołówce usług firmy.

Nowa nazwa i rebranding to nie jedyna zmiana jaka czeka firmę w 2021 roku. W drugim kwartale pojawi się w Polsce nowy członek rodziny - spółka Nexer Insight, która wspierać będzie klientów firmy w dostarczaniu rozwiązań biznesowych w takich obszarach, jak Azure IoT (Internet of Things), sztucznej inteligencji (AI), inżynierii i analizie danych (Data Science, Data engineering), rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR/VR) jak i technologii modelowania Azure Digital Twins.

