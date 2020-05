Siedem branż. Specjaliści pożądani w czasie pandemii

Rynek pracy dostał pierwsze informacje o tym, że zamieszanie spowodowane koronawirusem zacznie się stabilizować. Z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju o sytuacji gospodarczej w Polsce (publikacja 20 maja, badanie przeprowadzone po 3. etapie odmrażania gospodarki) dowiemy się, że - w porównaniu do deklaracji z końca kwietnia - odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia spadł o 4 punkty proc., a w porównaniu do deklaracji z końca marca - aż o 20 punktów proc. Obecnie (kolejne badanie wykonano między 12-14 maja) wynosi on 8 proc.

Z kolei odsetek firm deklarujących utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia wzrósł o 12 proc. Zarazem z 2 proc. na koniec marca do 7 proc. na początku maja wzrosła pula firm deklarujących przyrost liczby pracowników.

Nie oznacza to jednak, że - wraz z ogłoszeniem IV etapu odmrażana gospodarki - wszystko wróci do normy sprzed pandemii. Widać to również w zestawieniu przygotowanym przez ekspertów Michael Page (sprawdzili, które specjalizacje są teraz na tynku pracy najbardziej atrakcyjne dla pracodawców i kto nie powinien narzekać na brak ofert pracy.

Obecnie w obszarze produkcyjnym bodaj najbardziej stabilnie radzi sobie branża opakowaniowa, a przede wszystkim - firmy specjalizujące się w wytwarzaniu opakowań do żywności, kosmetyków i papierosów. Dodatkowo większość producentów FMCG - zwłaszcza tych, których produkty mają długą datę przydatności - również odnotowuje wzrosty produkcji (nawet o 20-40 proc.), co pozwala im ze spokojem patrzeć w przyszłość i realizować dotychczasowe inwestycje.

Do specjalistów, którzy w tym momencie są najbardziej poszukiwani, należy automatyk - programista PLC, odpowiedzialny za prowadzenie projektów, zwiększanie automatyzacji i implementację nowych technologii w przedsiębiorstwie.

Na brak ofert nie powinien narzekać także lean expert, który jest w stanie samodzielnie poprowadzić projekty optymalizacyjne w kontekście całego zakładu produkcyjnego, oraz inżynier procesu - wyspecjalizowany w konkretnej technologii (jak np. wtrysk w przetwórstwie tworzyw sztucznych).

Łańcuch dostaw

Jak wskazują eksperci z Michael Page, obecna sytuacja sprawia, że organizacje nie tylko dbają o optymalny koszt kontraktowanych surowców i usług. Uważniej przyglądają się także wszelkim wydatkom oraz starają się właściwie zabezpieczyć ryzyko biznesowe związane np. z niezrealizowanymi kontraktami, opóźnieniami w transporcie czy jakością.

Dzięki właściwej widoczności budżetu, kontraktów oraz sytuacji na rynku działy zakupów obecnie stają się z punktu widzenia wielu firm tymi najbardziej strategiczne, co sprawia, że w tym obszarze widoczne jest stałe zapotrzebowanie na ekspertów.

Ważnym aspektem u kandydatów jest doświadczenie. Osoby wyróżniające się bogatą siecią kontaktów biznesowych, potrafiące prowadzić skuteczne negocjacje i dobrze odnajdujące się w "matrycowych strukturach" są szczególnie poszukiwane przez pracodawców, ponieważ mogą sprawnie wdrożyć się zdalnie do pracy i w krótkim czasie wnieść do organizacji wartość dodaną.

Konieczność zapewnienia dostępności towarów w branży FMCG, przy jednoczesnej niestabilnej sytuacji na europejskich rynkach transportowych sprawia, że rośnie zainteresowanie pracodawców rekrutacjami w dziedzinie planowania podaży – supply planning. Zadaniem takich pracowników pozostaje właściwe zaplanowanie zapasów w krótkim i średnim horyzoncie czasowym oraz realizowanie przesunięć zamówień między magazynami, a nawet różnymi krajami - w ramach firm.

SSC dalej zatrudnia

Centra Usług Wspólnych, lokujące nowe struktury międzynarodowe w Polsce, kontynuują rekrutacje związane z migracją procesów i przenoszeniem wiedzy do naszego kraju. Większość zaplanowanych procesów migracyjnych i transfer wiedzy z poszczególnych krajów nie mogą zostać przesunięte w czasie ani wstrzymane, dlatego potrzeba zatrudnienia odpowiednich ekspertów w tym obszarze bynajmniej nie znika. Dotyczy to głównie specjalistów z branży finansowej, księgowości (P2P, O2C, R2R, FP&A) oraz obsługi klienta. W sektorze międzynarodowych struktur nie widać mocno zauważalnego trendu ilustrującego, na jakie stanowiska jest największe zapotrzebowanie. Wszystko zależy od planów firmy oraz konkretnych procesów biznesowych, które powinny być przeniesione do kraju.

Jedną z firm, która prowadzi rekrutacje, jest Capgemini. Światowy gigant z dziedzinie nowych technologii ogłosił właśnie, że do końca 2020 roku planuje podwoić lubelski zespół. Rekrutacja cały czas trwa i odbywa się on-line. W praktyce oznacza to przyjęcie do pracy kolejnych 200 osób. W sumie w całej Polsce firma zatrudnia ponad 9 tys. osób.

- Capgemini to miejsce nie tylko dla specjalistów i osób z doświadczeniem, ale również dobry pierwszy krok w zawodowym rozwoju w IT. Do naszego biura w Lublinie dołączyło sporo pracowników z wykształceniem humanistycznym, którzy jednak chcieli zmienić swą ścieżkę kariery. Szkolimy takie osoby w obszarach związanych z technologią i korzystamy z ich świetnej znajomości języków - mówi Tomasz Trzaska, menedżer lubelskiego oddziału Capgemini.

W E-Commerce rośnie popyt na specjalistów i analityków

Zahamowanie tradycyjnego handlu sprawiło, że w ostatnim czasie wiele firm przeniosło swe działania do sieci, a Internet stał się dla nich głównym kanałem sprzedaży. Zmiany w preferencjach zakupowych konsumentów spowodowały, że szczególnym zainteresowaniem będzie cieszyć się rekrutacja e-commerce key account managera (pracującego po stronie producenta_, który odpowiada za wdrażanie produktów do e-sklepów, marketplace’ów czy porównywarek cenowych.

Równie ceniony będzie także analityk e-commerce/webowy, działający po stronie dużych e-commerce’ów, do którego zadań należy stałe optymalizowanie kampanii i budżetów marketingowych, a także monitorowanie realizacji celów sprzedażowych i ustalonych przez firmę targetów.

Główne zadania owego analityka obejmują również dbałość o konwersję poprzez analizę ruchu na stronie czy testy a/b. Do grona najbardziej poszukiwanych specjalistów z branży e-commerce należy także performance marketing specialist, odpowiedzialny za planowanie i realizację kampanii rozliczanych za sprzedaż w kanałach takich jak m.in. Google Ads i Facebook Ads.

IT szuka speców od bezpieczeństwa

Zmiana charakteru pracy i zreorganizowanie sposobu działania w wielu przedsiębiorstwach sprawiły, że na znaczeniu zyskali specjaliści z obszaru security, odpowiedzialni za monitorowanie i analizy ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem.

fot. materiały prasowe

Bezpiecznie mogą się czuć także programiści webowi, czyli ludzie zajmujący się budową i rozwojem stron internetowych. Jest to związane z przekierowaniem aktywności wielu firm do sieci, w tym z coraz większą powszechnością sprzedaży online. Popularyzacja pracy zdalnej i przejście wielu pracowników na tzw. home office, spowodowały, że szczególnym zainteresowaniem cieszy się support IT. Osoby zatrudnione w tych strukturach są potrzebne firmom do codziennego funkcjonowania i obsługi problemów w ramach działu service desk.

W finansach - optymalizacja i restrukturyzacja

Obecna sytuacja sprawiła, że wiele przedsiębiorstw podjęło kroki prowadzące do redukcji kosztów i wprowadzenia oszczędności. Dlatego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów doświadczonych w obszarze optymalizacji kosztów i restrukturyzacji departamentu finansów w firmach.

Dotyczy to również stanowisk ważnych operacyjnie - takich, jak kontroler finansowy - oraz osób zatrudnionych na pozycji samodzielny księgowy oraz główny księgowy. Uwarunkowania na rynku sprzyjają specjalistom ds. podatkowych oraz Pricing Managerom, których kompetencje mogą być dziś szczególnie istotne.

HR stawia na partnerów

HR od dłuższego czasu staje się strategicznym partnerem dla biznesu, a niepewna sytuacja na rynku umacnia jego rolę w organizacjach. Ostatnie tygodnie zwiększyły zapotrzebowanie na stanowiska HR managerów i business partnerów, pełniących kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstw.

Równie istotni są eksperci wykwalifikowani w różnych dziedzinach, jak np. specjaliści ds. kadr i płac, którzy w dalszym ciągu prowadzą pion administracyjny i naliczają wynagrodzenia. Nie słabnie także zapotrzebowanie na analityków HR oraz ekspertów ds. wynagrodzeń i benefitów, biorących udział w zmianach strategii prowadzenia biznesu, planach kadrowych i headcountu.

W ostatnich kilku tygodniach na rynku można również dostrzec wzmożone zapotrzebowanie na partnerów HR z "doświadczeniem generalistycznym", którzy potrafią wesprzeć biznes zarówno w aspektach zarządzania twardego, jak i miękkiego.