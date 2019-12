Shell zatrudnia w Krakowie 4 tys. pracowników. Planuje kolejne rekrutacje

W grudniu zespół Shell w Krakowie osiągnął liczbę 4 tys. pracowników, pracujących na rzecz 10 linii biznesowych. W 2019 roku do zespołu firmy dołączyło blisko 1 tya. osób.

W I kwartale 2019 roku Shell otworzył w Krakowie biurowiec Topaz, by odpowiedzieć na rosnące dynamicznie rosnącej kadry.

W I półroczu 2020 ma do niego dołączyć kolejny budynek, w którego przestrzeni będzie mogło pracować kolejnych 1 tys. osób.

Shell Business Operations jest jednym z pięciu centrów operacyjnych Shell na świecie. Zespół działający w Krakowie wspiera operacje koncernu w zakresie m.in. finansów, raportowania, usług IT, obsługi klientów i pracowników, logistyki, zakupów i komunikacji zewnętrznej.

4 tys. pracowników na pokładzie

W grudniu zespół Shell w Krakowie osiągnął liczbę 4 tys. pracowników, pracujących na rzecz 10 linii biznesowych. W 2019 roku do zespołu firmy dołączyło blisko 1000 osób. Tym samym Shell w ciągu minionych 12 miesięcy stworzył w Krakowie blisko 400 nowych miejsc pracy. Centrum przewiduje dalsze inwestycje w rozwój operacji biznesowych prowadzonych w Polsce.

- Równie istotny, co skala zatrudnienia, jest dla nas stały wzrost znaczenia Krakowa na globalnej mapie Shell. Z każdym rokiem przyciągamy do Małopolski coraz bardziej zaawansowane projekty. Tylko w 2019 r. stworzyliśmy 75 nowych typów stanowisk. Inaczej mówiąc, intensywnie rekrutujemy specjalistów, którzy przejmują kolejne międzynarodowe zadania w obszarach m.in. raportowania, analizy danych czy zarządzania ryzykiem. Tworzymy przestrzeń do rozwoju dla talentów z Krakowa i ekspertów, którzy się do niego przeprowadzają - mówi Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków.

Nowy biurowiec i 70 globalnych menedżerów

Wzrost krakowskiej kadry Shell w ostatnich latach sprawił, że Polska stała się dla firmy trzecim największym rynkiem w Europie pod względem skali zatrudnienia. W I kwartale 2019 roku Shell otworzył w Krakowie biurowiec Topaz, by odpowiedzieć na rosnące dynamicznie rosnącej kadry. W I półroczu 2020 ma do niego dołączyć kolejny budynek, w którego przestrzeni będzie mogło pracować kolejnych 1 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ »

Obecnie w centrum w Krakowie zlokalizowanych jest 70 stanowisk menadżerskich o globalnym zasięgu. Menedżerowie należący do tej grupy odpowiadają w strukturach Shell m.in. za operacje podatkowe, zamówienia, kontrakty, HR czy procesy IT. Czytaj też: Shell zatrudnia na potęgę. Rozbudowuje biuro dla pracowników Jak podkreśla Agnieszka Pocztowska, centrum stawia nie tylko na wzrost kadry i rozwój projektów, ale także działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju biznesu. Oznacza to zaangażowanie zespołu m.in. w inicjatywy proekologiczne czy wsparcie lokalnej społeczności w regionie, m.in. poprzez akcje promujące bezpieczeństwo na drodze czy wspierające osoby w złej sytuacji materialnej. - Ostatnie lata w Krakowie pokazują, że skoordynowane działania władz związane z dbałością o środowisko czy lokalną społeczność to nie mrzonki i przynoszą realne efekty. Cieszy nas to, bo w Shell takie postawy wspieramy od początku działalności w Małopolsce, co doceniają nasi pracownicy. Staramy się dokładać swoją cegiełkę do kształtowania dobrego życia w Krakowie. Dlatego w minionym roku zredukowaliśmy w Shell Business Operations liczbę emitowanego przez naszych pracowników CO2 o 2 tony, o 22% zredukowaliśmy zużycie energii elektrycznej, a o 20 proc. ilość emitowanych odpadów. Było to możliwe mimo dalszego wzrostu kadry

- komentuje Agnieszka Pocztowska.