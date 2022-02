Setki osób na jedno miejsce. Płacą 35 000 zł miesięcznie

Osoby, które chciały aplikować na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego, po dwóch latach otrzymały szansę. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rekrutuje. Jakie wymagania musi spełnić i ile może zarobić kontroler ruchu lotniczego?

Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ze względu na pandemię koronawirusa, nabór na kontrolera ruchu lotniczego nie był organizowany od dwóch lat. Teraz to się zmienia.

- Pytaliście o nabór na kontrolera ruchu lotniczego, który nie był prowadzony od 2 lat. Właśnie otwiera się szansa dla tych, którzy chcą pracować w ośrodkach kontroli na lotniskach w Warszawie Lotnisko Chopina (Chopin Airport), Poznaniu Poznań Airport, Krakowie Kraków Airport i Gdańsku Port Lotniczy Gdansk (Airport Gdansk) - czytamy we wpisie PAŻP na LinkedIn.

Łatwo nie będzie. Kontrolerami chcą być tysiące osób – zostaje kilkanaście. Z informacji PAŻP wynika, że średnio 100 osób na jedno miejsce zgłasza się podczas rekrutacji na kontrolerów ruchu lotniczego.

Kandydatów czeka wieloetapowa rekrutacja, a następnie wielomiesięczne szkolenie. Po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów i zaliczeniu każdego etapu, czyli po prawie dwóch latach, zakończy się cały proces.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat? Przede wszystkim musi mieć wykształcenie średnie, świetnie znać język angielski w mowie i piśmie, biegle posługiwać się językiem polskim oraz mieć nienaganną dykcję.

Agencja podkreśla, że proces rekrutacji oraz szkolenie sprawdzą natomiast predyspozycję do pełnienia zawodu kontrolera ruchu lotniczego, a więc odporność na stres, pracę pod presją, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie i umiejętność pracy w grupie. Kandydat musi być równocześnie indywidualistą podejmującym samodzielne decyzje.

Zarobki i benefity

Dyżur kontrolera trwa 7,5 godziny, z czego 5,5 godziny pracownik spędza na stanowisku operacyjnym. Wynika to z obowiązkowych 1-godzinnych przerw po każdych dwóch godzinach pracy operacyjnej. W tym czasie kontrolerzy mają możliwość odpocząć i zregenerować się. Mogą skorzystać z basenu, sauny, siłowni, sali gimnastycznej lub wybrać aktywności na zewnątrz na boisku do piłki nożnej lub kortach tenisowych. Specjalnie dla kontrolerów przygotowane zostały pokoje do wypoczynku, gdzie mogą się zdrzemnąć lub czytać książkę przy filiżance kawy.

Ile natomiast można zarobić? W ofercie pracy PAŻP podało wysokość pensji na poziomie ok. 26 700-35 600 zł brutto. Jest także informacja o premiach w wysokości 35 proc. rocznego wynagrodzenia.

Warto również wspomnieć o kosztach wyszkolenia kontrolera ruchu, które mieszczą się się w przedziale 600 tys. zł - 1 mln zł. Ponadto każdy kursant będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.