Sebastian Drzewiecki na czele SoftServe Poland. Przed nim spore wyzwanie

SoftServe Poland ma nowego wiceprezesa i dyrektora zarządzającego. Został nim Sebastian Drzewiecki. Pierwsze wyzwanie, jakie na niego czeka, to zrekrutowanie 1000 nowych specjalistów.

Autor: KDS

• 25 sty 2022 14:34





Sebastian Drzewiecki (fot. SoftServe Poland)

Sebastian Drzewiecki to manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze IT. W swojej dotychczasowej karierze odpowiadał za rozwój centrów technologicznych firm takich jak GlaxoSmithKline, Hewlett-Packard oraz Sabre – w Polsce, Filipinach, Indiach, Chinach, Malezji i Kostaryce.

Po godzinach Drzewiecki angażuje się również we własne projekty, prowadzi bloga i podcast pt. Nowoczesny Lider. Jest także mentorem i aktywnie wspiera rozwój kobiet w biznesie, za co został wyróżniony tytułem „Male Champion of Change” przez fundację Sukces Pisany Szminką.

– Do SoftServe dołączam w okresie dynamicznego rozwoju firmy. Cele, które przed mną postawiono są naprawdę ambitne. Firma stawia na Polskę, lokując tutaj kolejne projekty dla klientów z całego świata, również z nowych rynków, takich jak region Azji Południowo-Wschodniej. Zadaniem moim i mojego zespołu będzie odpowiednie zarządzenie wzrostem firmy, aby czynniki takie jak liczba pracowników, infrastruktura, czy wewnętrzne procesy były w stanie na bieżąco odpowiadać na potrzeby rosnącego biznesu – mówi Sebastian Drzewiecki.

Zatrudnienie przez firmę nowego dyrektora zarządzającego jest związane z wdrożeniem odświeżonej strategii biznesowej. Już teraz SoftServe zatrudniania niemal 1000 osób, a do końca tego roku firma zamierza tę liczbę podwoić. Będą to głównie eksperci w obszarach analizy i migracji danych – Big Data, DevOps, Cloud, ale także sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, czy rozszerzonej rzeczywistości, pracujący dla klientów z Europy, USA oraz regionu APAC. Rosnąca liczba klientów (przede wszystkim z branży FinTech, Healthcare i nowych technologii), projektów (tylko w samym 2021 o ponad 70), pracowników, czy nawet lokalizacji (w 2021 SoftServe Poland postawiło na 3 nowe miasta) generuje wzywania związane z funkcjonowaniem biur operacyjnych. Firma chce w najbliższym czasie udoskonalić strukturę i wewnętrze procesy, dostosowując je do potrzeb rosnącego biznesu. Do tego umocnić swoją lokalną pozycję, stając się pracodawcą z wyboru na wymagającym rynku ekspertów IT.

Poprzedni dyrektor zarządzający SoftServe Poland, Paweł Łopatka, objął w firmie stanowisko client success lead’a, a jego zadaniem będzie rozwój nowego rynku – Azji Południowo-Wschodniej.

SoftServe to międzynarodowa firma IT, z siedzibami głównymi w Austin w Teksasie oraz we Lwowie na Ukrainie. Na polskim rynku obecni od 2014 roku. Działa w obszarze Big Data, DevOps, Cloud, AI, ML, IoT, XR, czy core software development. Obecnie firma zatrudnia globalnie ponad 12 000 osób, z czego w Polsce niemal 1000. Zespół SoftServe Poland pracuje z biur we Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach, Białymstoku, Gdańsku, Łodzi i Krakowie, a także zdalnie z terenu całego kraju.

