Schneider Electric zatrudni 2500 specjalistów do wsparcia dekarbonizacji

• 14 lip 2022 14:15





Schneider Electric, wspierający firmy w zakresie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, rozpoczyna rekrutację 2500 specjalistów usług serwisowych na całym świecie. Zatrudnieni specjaliści będą wykorzystywać możliwości Internetu rzeczy (IoT) i platformy technologicznej EcoStruxure (fot. Pixabay)

Z najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu wynika, że szczyt emisji gazów cieplarnianych może wystąpić jedynie do 2025 roku, tak by świat miał jeszcze szansę ograniczyć przyszłe ocieplenie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłu. Według raportu, aby osiągnąć ten cel, konieczne są zmiany na poziomie gospodarki i właśnie przemysłu. Bardziej elektryczny i cyfrowy świat ma przy tym kluczowe znaczenie dla zrównoważonej i odpornej przyszłości. Rozwijająca się gospodarka ekologiczna musi to umożliwić, promując zrównoważone i cyrkularne podejście.

W związku z tym Schneider Electric planuje zatrudnić 2500 specjalistek i specjalistów na stanowiska field service expert. Poprzez bliską współpracę z klientami firmy każda osoba w na tym stanowisku będzie mieć wpływ na zrównoważony rozwój firmy i aktywne zarządzanie energią, ponieważ przedsiębiorstwa na całym świecie przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych.

Zatrudnieni specjaliści będą wykorzystywać możliwości Internetu rzeczy (IoT) i platformy technologicznej EcoStruxure do digitalizacji i dekarbonizacji obiektów. Będą też udzielać porad w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, zaopatrzenia w energię, bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa cybernetycznego) i wydajności.

Będą współpracować z klientami w zakresie projektowania i wdrażania strategii zarządzania energią i gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniania wydajności w obiektach oraz utrzymywania pozytywnych wyników w czasie.

