Schładzanie rynku pracy? Nie w Polsce. Pracownicy mogą być spokojni

W miarę jak inflacja nabiera tempa, rosną też oczekiwania pracowników. Nie wszystkich pracodawców stać jednak, by sprostać tym żądaniom. Czy w obliczu rosnącej presji płacowej muszą liczyć się z odejściami pracowników? Czy wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika? Na pytania o kondycję polskiego rynku pracy w rozmowie z PulsHR.pl odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service. Obecnie na rynku pracy jest dostępnych ponad 280 tys. ofert, dlatego na razie nie ma zagrożenia, że miałby wrócić rynek pracodawcy (fot. PTWP/AH)

Rynek pracownika w Polsce jest nadal silny. Aktualna presja płacowa wywołana jest głównie presją inflacyjną, a nie przetasowaniami na poziomie podaży i popytu u pracodawców – ocenia Krzysztof Inglot.

Jak szacuje Inglot, dobry klimat gospodarczy będzie się utrzymywał do końca roku i o schładzaniu rynku pracy na razie nie ma mowy.

- Polski pracownik będzie się czuł mimo wszystko komfortowo, nie będzie mu groziła utrata pracy i będzie mógł spłacać kredyt. Niestety dużo mniej zostanie mu wolnych środków z pensji - podsumowuje prezes Personnel Service.

Jak wynika z ostatniego badania Personnel Service, pracownicy oczekują od swoich pracodawców benefitów finansowych, wpływających na ograniczenie kosztów życia. Podwyżka, premia, dofinansowanie dojazdów do pracy – mnożą się pomysły pracowników na to, jak pracodawca mógłby zrekompensować im wzrost cen.

- Pracownikom przez rosnącą inflację żyje się coraz ciężej, mają coraz większe koszty mediów, kredytu hipotecznego, który rośnie o kilkadziesiąt procent. Drogie paliwo utrudnia dojazdy do pracy. Kolejnym składnikiem jest wyżywienie. To, czy pracodawca je zapewnia, to też jest składowa obniżenia kosztów życia – wylicza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Pracodawców nie stać na spełnianie pracowniczych żądań

Dlatego pracownicy oczekują od pracodawców rekompensaty inflacji w postaci dodatkowych benefitów. Jednak inflacyjny kryzys nie dotyka tylko pracowników. Rosnące ceny energii i surowców powodują gwałtowny wzrost kosztów prowadzenia działalności.

- Inflację silnie odczuwają ci najmniejsi, czyli pracownicy, jako gospodarstwa domowe z małymi budżetami. Ale jest też odczuwana przez wielkie firmy z dużymi budżetami, gdzie składowe takie jak media, paliwa są istotnymi kosztami produkcji. I to widać w nastawieniu do dawania benefitów. Ponad połowa pracodawców mówi, że nie zamierza dawać żadnych nowych benefitów w tym czy w przyszłym roku. Tylko 1/3 myśli o wprowadzeniu dodatkowych form wynagrodzenia – mówi Krzysztof Inglot. Przy tym wielkość firmy też ma znaczenie. Z badań Personnel Service wynika, że małe są za bardzo obciążone kosztami, by móc myśleć o zagwarantowaniu pracownikom benefitów. Rynek pracownika ma się w Polsce bardzo dobrze Czy ci pracodawcy, których nie stać na odpowiedź na pracownicze oczekiwania, muszą liczyć się z odejściami pracowników? Zdaniem prezesa Personnel Service pewne przetasowania mogą mieć miejsce. W obliczu pytań o kryzys gospodarczy z perspektywy pracownika ważna będzie pewność i bezpieczeństwo zatrudnienia. - Jednostki, które mają wiedzę i kompetencję, by awansować czy zmienić pracodawcę, mogą wybrać większe firmy i zagwarantować sobie stabilniejszą umowę, mieć poczucie bezpieczeństwa, że firma nie będzie zwalniać. Oczywiście zależeć to będzie od tego, jak bardzo kryzys surowcowy wpłynie na naszą gospodarkę i produkcję, która ma się na razie nie najgorzej – mówi Krzysztof Inglot. Jak wylicza, obecnie na rynku pracy jest dostępnych ponad 280 tys. ofert, dlatego na razie nie ma zagrożenia, że miałby wrócić rynek pracodawcy. Czytaj także: Ssanie na pracowników nie słabnie. Kogo i gdzie szukają firmy? - Rynek pracownika nadal jest silny i się stabilizuje. Presja płacowa wywołana jest teraz głównie presją inflacyjną, a przetasowaniami na poziomie podaży i popytu u pracodawców – podsumowuje Inglot. Rynek pracownika nada jest silny i się stabilizuje - ocenia Krzysztof Inglot. Fot. Pixabay Pracy nie zabraknie dla Polaków i dla Ukraińców Sytuacji nie zmienia również obecność na polskim rynku pracy Ukraińców, którzy po wybuchu wojny w ich ojczyźnie emigrowali do Polski, szukając bezpiecznego schronienia i zatrudnienia. Czytaj także: Ukraińcy wypełnią luki na polskim rynku pracy? To nie takie proste Obecnie zarejestrowanych jest u nas 1,2 mln Ukraińców, z czego ponad połowa już pracuje. Reszta to dzieci i osoby starsze. To dodatkowe 650-700 tys. pracowników, którzy weszli na polski rynek pracy. Czy konkurencja z ich strony nie powinna działać mitygująco na żądania polskich pracowników? - Gdybyśmy mieli dziś w Polsce 6-8 proc. bezrobocie, tej skali fala imigracji mogłaby zaburzyć rynek. Jednak w tej chwili bezrobocie utrzymuje się poniżej 5 proc. i wciąż brakuje rąk do pracy, musimy ściągać ludzi do Polski. Potrzeby pracodawców wydają się na razie bardzo duże – mówi Krzysztof Inglot. Polski pracownik o zatrudnienie może być spokojny, lecz mniej zostanie mu w kieszeni Jak szacuje, ten dobry klimat gospodarczy będzie się utrzymywał do końca roku i o schładzaniu rynku pracy na razie nie ma mowy. Czytaj także: Miał być dramat, jest korekta. Na razie kryzys nas omija - Do stycznia będziemy mieli jeszcze wysokie potrzeby polskich przedsiębiorców, których produkcja rośnie. Potem w lutym, marcu może przyjść spowolnienie, ale szybko potem nadejdzie kolejny czas prac sezonowych. Jeśli tylko nie dojdzie do jakiegoś poważnego problemu energetycznego czy globalnego kryzysu, to polska gospodarka przejdzie przez ten czas dobrze. Polski pracownik będzie się czuł mimo wszystko komfortowo, nie będzie mu groziła utrata pracy i będzie mógł spłacać kredyt. Niestety dużo mniej zostanie mu wolnych środków z pensji, więc pytanie, gdzie na wakacje w przyszłym roku zostawiam otwarte, bo nie wiadomo, czy będzie nas na nie stać – podsumowuje Krzysztof Inglot.

