SAP pomoże uchodźcom znaleźć pracę. Oferuje stanowiska w kilku krajach

Firma technologiczna SAP pomoże w znalezieniu odpowiedniej pracy uchodźcom z Ukrainy. Inicjatywa ma na celu zaoferowanie wykwalifikowanym pracownikom z Ukrainy odpowiednich ofert pracy w Polsce a także w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii i na Słowacji. W Polsce trwa rekrutacja do biura SAP w Warszawie oraz do SAP Labs w Gliwicach.

– Wszyscy pracownicy SAP na całym świecie są zasmuceni kryzysem humanitarnym w Ukrainie i szukają różnych sposobów, aby pomóc. Mamy wiele wolnych miejsc pracy, które również odpowiadają umiejętnościom osób uciekających przed tragedią. Robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby przyspieszyć proces rekrutacji, chcemy zaoferować tym ludziom bezpieczeństwo i wsparcie jako część rodziny SAP – mówi Cawa Younosi, global head of people experience w SAP.

W ramach programu SAP uruchomił specjalną stronę internetową, na której można znaleźć informacje o wolnych stanowiskach pracy skierowane do osób z Ukrainy oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. SAP oferuje szybką ścieżkę aplikacji, bez konieczności składania wielu dokumentów. Dzięki temu cały proces rekrutacyjny jest szybszy i umożliwia aplikację szerokiej grupie osób.

Swoje aplikacje poprzez platformę mogą składać osoby z doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania, sprzedaży, wsparcia sprzedaży, finansach i administracji, HR czy innych funkcjach wsparcia biznesu. Obywatele Ukrainy mogą aplikować do pracy w biurze SAP w Warszawie oraz do centrum rozwoju oprogramowania SAP Labs w Gliwicach.

Firma stara się też ułatwić uchodźcom odnalezienie się w nowych realiach. W ramach inicjatywy SAP "Pledge to Flex" pracownicy z Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w wyniku trwającego konfliktu, mogą skorzystać z pomocy obecnych pracowników SAP we wdrożeniu się w nowe role, wsparcia specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, dedykowanych kursów językowych i edukacyjnych, oferty opieki nad dziećmi.

Czeka praca dla uchodźców

Kompleksową ofertę, zakładającą nocleg, szkolenia, opiekę nad dzieci i pracę, dla uchodźców wojennych przygotowała też firma rekrutacyjna Randstad Polska. W sumie 1500 osób, które szukają schronienia w Polsce, znajdzie zatrudnienie dzięki Randstad i współpracującym pracodawcom.

Dodatkowo zarząd firmy zdecydował, że wszystkie zyski firmy związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną, zostaną przeznaczone na pomoc osobom dotkniętym tą sytuacją. Dodatkowo, każda osoba zatrudniona w ramach uruchomionego przez Randstad programu wsparcia zatrudnienia 1,5 tys. obywateli Ukrainy otrzyma bezpośrednią pomoc finansową na pokrycie najpilniejszych potrzeb i kosztów związanych z zakwaterowaniem i utrzymaniem w Polsce co najmniej do końca 2022 roku.

Także agencja zatrudnienia Gi Group organizuje zbiórkę pieniędzy - zebrane fundusze będą przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy przebywających przede wszystkim w Polsce, która przyjęła ich najwięcej, oraz na Słowacji, w Czechach i w Rumunii. Dodatkowo, osobom, które znajdą zatrudnienie za pośrednictwem spółek Gi Group, zostanie przekazana pomoc finansowa w wysokości 1000 zł (równowartość 200 euro). Taka sama kwota jednorazowo wesprze uchodźców, który zostali przyjęci przez pracowników Gi Group do ich domów. W sumie firma wspiera uchodźców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, pomagając przede wszystkim w znalezieniu zatrudnienia, mieszkania, legalizacji pobytu.