SAP otworzy centrum rozwojowe IT w Gliwicach. zatrudni 50 osób

Centrum rozwojowe SAP Intelligent Enterprise Solutions (IES) wybrało Gliwice na lokalizację nowego biura.

Autor:jk

• 20 lis 2020 17:47





Uruchomienie gliwickiego centrum SAP IES wiązać się będzie z zatrudnieniem 50 specjalistów (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Globalny ośrodek rozwojowy IT – SAP Intelligent Enterprise Solutions, dostarczający technologię wspomagającą procesy biznesowe przedsiębiorstw, otworzy w Gliwicach centrum, które będzie koncentrować się na rozwoju aplikacji biznesowych, platformy technologicznej i rozwiązań w zakresie obsługi klienta. Uruchomienie gliwickiego centrum SAP IES wiązać się będzie z zatrudnieniem 50 specjalistów. Oficjalne otwarcie nowego centrum zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.

Szukając perspektywicznej lokalizacji dla nowego centrum, SAP IES kierowało się takimi aspektami jak krajobraz rynku pracy, klimat biznesowy, a także infrastruktura. Województwo śląskie z roku na rok staje się coraz silniejszym partnerem dla centrów usług biznesowych. Według tegorocznego raportu ABSL, 110 z 1500 funkcjonujących w Polsce ośrodków znajduje się na terenie Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W centrach zlokalizowanych w tym regionie pracuje 25 800 specjalistów, z czego 45 proc. stanowisk związanych jest z sektorem nowych technologii.

Przewaga tej części kraju opiera się także na silnie zaznaczonej obecności SAP. Od ponad dekady działa tu SAP Labs Poland - centrum R&D budujące, wspierające oraz dostarczające strategiczne rozwiązania z obszaru SAP Customer Experience Solutions.

- Nasz ośrodek należy do sieci SAP Labs liczącej zaledwie 20 jednostek na świecie, a gliwicka lokalizacja od lat sprzyja rozwojowi produktów i świadczeniu kompleksowych usług. SAP Intelligent Enterprise Solutions, podobnie jak my, dostrzega potencjał regionu i tutejszych specjalistów z obszaru nowych technologii. Decyzja o otwarciu centrum rozwojowego IT jest więc naturalnym krokiem służącym tworzeniu inteligentnych rozwiązań rozbudowujących ofertę SAP i oddziałujących na światowy rynek systemów biznesowych – mówi Radosław Gołąbek, dyrektor zarządzający SAP Labs Poland.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.