Santander szuka specjalistów ds. technologii. Rekrutacja trwa

Santander otworzył centra technologii w Warszawie i hiszpańskiej Maladze. Będzie tam pracować ok. 1400 specjalistów, którzy będą wspierać cyfrową i biznesową transformację banku. Już trwa ok. 750 rekrutacji na te stanowiska.

W 2020 r. bank utworzył program o nazwie BeTech! with Santander, w ramach którego chce zatrudnić 1000 ekspertów IT w Hiszpanii i 3000 na całym świecie, dążąc do przekształcenia Santandera w otwartą platformę usług finansowych, z nowoczesną technologią i najlepszymi ekspertami, by przyspieszyć cyfrową i technologiczną transformację.

- Nasze nowe zespoły w Maladze i w Warszawie staną się częścią największego projektu transformacyjnego w sektorze finansowym w skali globalnej. Projekt zakładający ciągły rozwój, stymulowany przez zróżnicowany zespół otwartych na nowości ekspertów technologicznych, silnie zmotywowanych i działających w nieustannie ewoluującym środowisku - mówi Alexandra Brandão, dyrektor HR grupy Santander.

W 2019 r. grupa Santander ogłosiła, że w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje 20 miliardów euro w cyfryzację i technologię. Bank przeniósł 90 proc. swojej infrastruktury do chmury. Niedawno Santander ogłosił, że uruchomi własne oprogramowanie Gravity na potrzeby digitalizacji podstawowej działalności bankowej. Po raz pierwszy odsetek klientów banku korzystających z kanałów cyfrowych przekroczył próg 50 proc.

