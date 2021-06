Samo "praca szuka człowieka" nie wystarczy. Nie tak łatwo stworzyć dobre ogłoszenie

Ogłoszenie o prace jest kluczowe. To właśnie ono ma decydujący kształt na opinię potencjalnych kandydatów o firmie. By przyciągnęło najlepszych musi być konkretne. Tylko wtedy przedsiębiorstwa znajdą odpowiednią osobę, a potencjalni pracownicy będą mieli poczucie, że mogą trafić do miejsca uwzględniającego ich potrzeby.

By ogłoszenie przyciągnęło najlepszych kandydatów do pracy musi być konkretne (fot. Shutterstock)

Tworzenie powtarzalnych, suchych ogłoszeń to duży błąd. By przyciągnąć najlepszych kandydatów należy tworzyć ogłoszenia opierające się na konkretnych i przejrzystych komunikatach.

Podstawą jest nazwa stanowiska adekwatna do obowiązków przyszłego pracownika. W miarę możliwości powinna być precyzyjna i dobrze oddawać specyfikę danej funkcji.

Nie można zapominać o widełkach płacowych. Dzięki temu firma zyskuje kilkukrotnie w oczach potencjalnych pracowników.

Jak pokazuje badanie "Rutyna czy dopasowanie. Jak rekruterzy tworzą zawartość oferty pracy", przygotowane przez Pracuj.pl, tylko 9 proc. ankietowanych dostosowuje język ogłoszenia do stanowiska.

- Tworzenie treści ogłoszeń o pracę przypomina gotowanie potrawy z wielu obowiązkowych składników. Przede wszystkim liczy się perspektywa pracodawcy, dopiero po tym dochodzi punkt widzenia odbiorcy: cechy potencjalnych kandydatów oraz ich potrzeby. Chciałabym, abyśmy częściej uwzględniali potrzeby naszych odbiorców, by to ich perspektywa była najważniejsza. Jako rekruterzy powinniśmy zmierzać w stronę komunikatów skupionych na „Ty” a nie „My”. Warto w ogłoszeniach o pracę zauważać kandydata, a nie tylko promować firmę - komentuje Anna Bąk, recriutment team lead w Ericsson i autorka bloga DobraRekruterka.pl

Tworzenie powtarzalnych, suchych ogłoszeń to duży błąd. By przyciągnąć najlepszych należy tworzyć ogłoszenia, opierające się na konkretnych i przejrzystych komunikatach. W jaki sposób? Spójrzmy na branżę IT.

1.Stanowisko i kryteria

Podstawą jest nazwa stanowiska adekwatna do obowiązków przyszłego pracownika. W miarę możliwości powinna być precyzyjna i dobrze oddawać specyfikę danej funkcji. Dzięki temu już na wstępie ogłoszeniem zainteresują się osoby, na których zależy przedsiębiorstwu.

- W samym opisie stanowiska powinny znaleźć się wymagania dotyczące kandydata. Jasno komunikując istotne dla firmy kompetencje i umiejętności, tylko zyskujemy. Wypiszmy szczegółowe nazwy programów, metodyki oraz aplikacji, które kandydat musi obsługiwać. Podczas rekrutacji będzie można o nich porozmawiać i zorientować się, czy zgłaszające się osoby mają niezbędną wiedzę o wymaganych programach – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT. Dobrym uzupełnieniem ogłoszenia o pracę jest także wypisanie kilku specyficznych punktów dla danej funkcji. Opłaca się przedstawić obowiązki w taki sposób, aby aplikująca osoba wiedziała, jak będą one wyglądały na co dzień. Pomoże w tym wymienienie przykładowych zadań. Obecność tych elementów w ofercie pomaga zbudować korzystny i transparentny wizerunek firmy. 2. Organizacja i wartości przedsiębiorstwa Coraz więcej osób przywiązuje sporą wagę do kultury organizacji, do której aplikuje. Dla wielu kandydatów informacja czy przedsiębiorstwo do którego aplikuje jest korporacją, czy też mniejszą firmą jest kluczowa. - Dodajmy również informacje o modelu pracy – zdalnym bądź hybrydowym, możliwości elastycznych godzin wykonywania obowiązków czy wyglądzie i lokalizacji biura. Obecnie nie poświęcamy już co prawda tyle czasu na dojazdy do biura, ile dawniej, jednak taka informacja może być bardzo cenna dla kandydatów. Nie zapominajmy też o benefitach. Teoretycznie nazywa się je dodatkiem, w praktyce mogą pełnić funkcję języczka u wagi u osoby, która jednocześnie rozważa przyjęcie konkurencyjnej oferty – dodaje Krzysztof Wojtas. Nie można zapominać o widełkach płacowych, które przede wszystkim w branży IT stają się norą. Dzięki temu firma zyskuje kilkukrotnie w oczach potencjalnych pracowników. Taka oferta przyciąga osoby, które rzeczywiście są zainteresowane daną płacą oraz przedstawionymi warunkami. Na stanowisko nie zaaplikują też kandydaci o wyższych wymaganiach finansowych niż możliwości przedsiębiorstw – a to skraca proces rekrutacji. 3. Formalności Do kompletu danych można dodać również informacje o przebiegu rekrutacji. Opisując cały proces oraz jego etapy, sprawiamy, że kandydaci poczują się bezpieczniej, ponieważ będą wiedzieć, czego się spodziewać. W przypadku branży IT często jest to test sprawdzający umiejętności oraz rozmowa o wymaganych programach. Dodatkowym ułatwieniem będzie też upublicznienie terminów związanych z rekrutacją, np. ile czasu będzie trwać oraz do kiedy można złożyć aplikację. Ponadto przyda się klauzula o kontakcie tylko z wybranymi osobami.

