Salesforce uruchomiło work.com. To platforma dla "zawodowych ofiar" pandemii

Work.com wyposażono w nowe rozwiązania, od śledzenia kontaktów i zarządzania reagowaniem kryzysowym, aż po ocenę stanu zdrowia pracowników i zarządzanie zmianami.

Dostępne na niej narzędzia mają pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom bezpiecznie wznowić swoją działalność po zakończeniu pandemii. Jej autorami są eksperci z globalnej firmy Salesforce.

To kolejne tego typu przedsięwzięcie, jakie ruszyło w ostatnich tygodniach.

Światowa gospodarka powoli zaczyna wracać na dawne tory, jednak jest to ogromne przedsięwzięcie dla każdej z tworzących ją stron. Przedsiębiorstwa będą potrzebować nowych sposobów planowania, zarządzania i monitorowania gotowości pracowników oraz obiektów, a także sprawnego zarządzania kryzysowego. Będą potrzebować silnej współpracy między działami oraz narzędzi, aby szybko podejmować decyzje oparte na danych i komunikować się z pracownikami, partnerami i klientami na dużą skalę.

Na platformie znajdziemy rozwiązania przyspieszające reakcję sektora prywatnego i publicznego na pandemię COVID-19, w tym na ocenę dobrego samopoczucia pracowników, zarządzanie zmianami, śledzenie kontaktów, zarządzanie reagowaniem kryzysowym oraz zarządzanie dotacjami i pracą wolontariuszy. Nowe narzędzie daje możliwość dostępu do wiedzy i doświadczeń ekspertów ds. zdrowia oraz liderów biznesu i całego ekosystemu Salesforce.

- Każda firma i społeczność na świecie koncentruje się na tym, jak bezpiecznie ponownie się otworzyć i przejść do nowej rzeczywistości - mówi Bret Taylor, prezes i dyrektor operacyjny Salesforce. - Dzięki work.com łączymy potężną technologię, naszych partnerów i sieć ekspertów, aby pomóc organizacjom w ponownym otwarciu i wyjściu z kryzysu, stawiając zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów na pierwszym miejscu - dodaje.

Pomysł Salesforce, to kolejna akcja wspierająca powrót do normalności po pandemii. By pomóc osobom, które straciły pracę z powodu koronawirusa, Talentuno stworzyło mapę zatrudnienia - stale aktualizującą się mapę polskich firm szukających nowych pracowników w dobie pandemii.

- Większość osób dotkniętych bezrobociem chciałoby znaleźć nową pracę, nie do każdego jednak jesteśmy w stanie dotrzeć z niezbędną pomocą. W związku z tym wraz z zespołem stworzyliśmy stale aktualizującą się mapę polskich firm, które szukają nowych pracowników w dobie pandemii koronawirusa. Inicjatywa Talentuno oparta jest na crowdsourcingu - ofertami dzieli się społeczność chętna do pomocy. Dzięki temu każdy może dodać ofertę pracy, a co za tym idzie, wesprzeć osoby, które ze względu na kryzys gospodarczy utraciły możliwość zarobku. Cieszymy się, ponieważ lista stale rośnie i zyskuje coraz większe zainteresowanie - mówi Anna Wójcik, head of customer success and operations w Talentuno Polska. Z kolei Pracuj.pl chcąc wesprzeć branżę HoReCa w powrocie do formy, przygotował specjalną ofertę. Do końca maja 2020 roku pracodawcy poszukujący pracowników hoteli i gastronomii mogą publikować ogłoszenia na portalu za symboliczną złotówkę (maksymalnie 5 ofert). - W ostatnich tygodniach hotele, pensjonaty czy restauracje musiały zawiesić lub ograniczyć swoją działalność. W Grupie Pracuj zdajemy sobie sprawę, że możliwości finansowe wielu przedsiębiorców z tego obszaru są obecnie ograniczone. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dla nich specjalnej oferty, bo w okresie odmrażania gospodarki dla branży HoReCa szczególnie ważne będzie wsparcie ze strony jakościowych partnerów, mimo trudności budżetowych. Drugi i trzeci kwartał był zawsze dla tych firm okresem wzmożonych rekrutacji. W tym roku branża HoReCa wchodzi w sezon z trudnościami. Tym mocniej chcemy jej pomóc w poszukiwaniu dobrych pracowników - komentuje Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj. W Polsce powstała też bezpłatna platforma, która ma za zadanie szybko połączyć poszukujących pracy z pracodawcami. Na stronie internetowej znajduje się baza kandydatów poszukujących pracy oraz rekrutujących pracodawców. Pomysłodawcą i założycielem jest Artur Dzięgielewski, który od 2017 pomaga osobom szukającym pracy na LinkedIn.

