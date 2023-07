Są zawody, które nie znikną. Grabarza robot nie zastąpi

Pochówek to ważny element polskiej kultury, ale także często temat tabu (fot. Yadira Gibson/Unsplash)

Sam zdecydował się na pracę w zawodzie grabarza m.in. ze względu na to, że od zawsze miał z nim styczność, przez co było to dla niego naturalne. Jak dodaje, dużo firm z tej branży, zwłaszcza tych mniejszych, to firmy rodzinne - przekazywane z ojca na syna.

Nasz rozmówca Piotr jako grabarz pracuje w firmie rodzinnej, założonej przez jego rodziców ok. 30 lat temu. Jak wyjaśnia, zdecydowali się na otworzenie domu pogrzebowego, ponieważ w tamtych czasach w ich okolicy konkurencja w tej branży była bardzo mała i postanowili wypełnić niszę.

Jak wyjaśnia, w zależności od rodzaju cmentarza, czy to parafialnego, czy komunalnego, sytuacja jest inna. Istnieje prawo i regulacje dotyczące zarządzania nimi.

- Jeśli mówimy o cmentarzu parafialnym, to jest on zwykle podległy jurysdykcji danej parafii. Grabarz ma wówczas kontrolę nad tym obszarem. Natomiast w przypadku cmentarza komunalnego sytuacja jest bardziej złożona. Są one zazwyczaj prywatne i prowadzone przez firmy. W takim przypadku istnieje zespół osób odpowiedzialnych za różne części cmentarza i wykonywanie różnych zadań – tłumaczy.

Firma, w której pracuje należy do tej pierwszej kategorii.

- Jesteśmy grabarzami parafialnymi, którzy pracują na dwóch cmentarzach. Nasza główna odpowiedzialność to utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza, czyli przede wszystkim dbamy o zieleń na danym obszarze. Dodatkowo zajmujemy się usuwaniem śmieci i wykonujemy codzienne zadania, takie jak koszenie trawy i czyszczenie pomników – to, jak mówi grabarz, te obowiązki, które określiłby mianem „typowych”. Z zajęć, które wykraczają poza to określenie, wskazuje samą ceremonię pochówku, ewentualne ekshumacje czy likwidacje grobów, którymi nikt się nie zajmuje.

Aby zostać grabarzem, wymaga się nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale także dużego wyczucia

Jak wskazuje nasz rozmówca, fakt, że osoba chcąca być grabarzem musi być sprawna fizycznie jest dość oczywisty. Podobnie w kwestii odporności psychicznej, choć nie tylko ona jest potrzebna.

- Osoba, która chce zostać grabarzem, powinna posiadać nie tylko odporność psychiczną, ale również wrażliwość i empatię. Pracujemy z ludźmi, którzy przeżywają tragedie, dlatego ważne jest, abyśmy mieli zrozumienie i szacunek dla ich sytuacji. Niektórzy podchodzą do tego zawodu mechanicznie, nie zwracając uwagi na emocje rodzin. Jednak ze względu na naszą kompleksową usługę, jesteśmy obecni dla rodzin od samego początku, gdy przychodzą do nas, aby powiedzieć nam o zmarłym, aż do samego zakończenia, aż do pochówku. Praca w tym zawodzie jest trudna bez wrażliwości i wyczucia – zaznacza Piotr.

Jak dodaje, sam zna sporo osób, które popadają w rutynę i zapominają o okazaniu wyczucia i empatii.

- Niezwykle ważne jest, aby unikać przeświadczenia, że grabarz parafialny może robić wszystko, ponieważ jest osobą, do której wszyscy muszą się zgłaszać. W moim przekonaniu kontakt z grabarzem powinien być oparty na zaufaniu i tajemnicy – dodaje.

Czy istnieje duże zainteresowanie zatrudnieniem w roli grabarza? Chętni są, ale często mają mylne wyobrażenie o pracy

- Jest zainteresowanie, zdecydowanie. Niedawno jeden z grabarzy na cmentarzu, którego nie obsługujemy, zrezygnował z pracy, co spowodowało, że ksiądz zwrócił się do nas z prośbą o przejęcie tego cmentarza. Niestety ze względu na nasze ograniczone moce przerobowe nie mogliśmy tego zrobić na stałe, a jedynie tymczasowo, do czasu znalezienia przez parafię zastępstwa. Przez pół roku, kiedy zajmowaliśmy się tym cmentarzem, rodzice wystawili ogłoszenie o pracę. Zgłosiło się 15 kandydatów – wspomina Piotr.

Jak mówi, żaden z kandydatów nie zdawał sobie sprawy, jak ta praca naprawdę wygląda. Wielu było przekonanych, że praca grabarza jest bardzo dobrze płatna i w zasadzie tylko tyle wiedzieli na jej temat.

- Rzeczywistość bardzo to weryfikuje. Istnieje różnica między tym, kto jest rzeczywiście odpowiedni do tego zawodu, a kto nie. Praca grabarza odbywa się w różnych warunkach pogodowych i wymaga gotowości do pracy przez 24 godziny na dobę. Zawsze trzeba być pod telefonem i nie ma regularnych wolnych dni ani weekendów, ponieważ w każdej chwili może pojawić się potrzeba interwencji – dodaje grabarz.

Sama rekrutacja wygląda bardzo podobnie jak w każdej innej pracy fizycznej. Jak mówi grabarz, w firmie jego rodziców oraz w wielu innych istnieje okres próbny, podczas którego sprawdza się, czy dana osoba jest odpowiednia do tej pracy.

- W szczególności zwracamy uwagę na umiejętność pracy w różnych warunkach. Ważne jest też, aby pracownicy mieli umiejętność komunikacji z rodzinami i wysoką kulturę osobistą – dodaje Piotr.

Okres próbny najczęściej trwa około miesiąca. Po tym czasie przeważnie już wiadomo, czy dana osoba nadaje się do pracy, czy nie.

Zarobki grabarza są zależne od wielu czynników i nie istnieje „standardowa” stawka.

- W przypadku opłat za pogrzeb kwota, jaką płacą bliscy, może wynosić 500-700 zł, ale należy pamiętać, że może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji i usług świadczonych przez grabarza – mówi nasz rozmówca. - Na przykład jeśli jest to nowe miejsce bez żadnych przeszkód, praca może być łatwiejsza. Istnieją również specjalne usługi dla rodzin, które chcą, aby trumna została osadzona nie w ziemi, a w betonowym grobie przykrywanym płytami.

W przypadku kwoty 700 zł za pochówek 500 zł jest do podziału dla pracowników, a 200 zł trafia do zakładu pogrzebowego.

- Ciężko wskazać stawkę godzinową, bo ilość pracy zależy od wielu czynników, m.in. stopnia skomplikowania terenu i trudności w wykopaniu grobu. Najczęściej do zlecenia idzie dwóch grabarzy, dostają więc po 250 zł w oparciu o umowę zlecenie. Niektórzy pracownicy, zwłaszcza na komunalnych cmentarzach, są zatrudnieni na umowach o pracę na pełny etat. Pracują normalnie po 8 godzin dziennie, a poza tym otrzymują wynagrodzenie za wykonanie zleceń dodatkowych – wyjaśnia grabarz Piotr.

Jak twierdzi rzecznik prasowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (ZCK) Patrycja Ćwikła, osoba, która znajdzie zatrudnienie w roli grabarza, może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 4900 do 5270 zł brutto. Jak jednak dodaje, nie przekłada się to na ogromne zainteresowanie.

- Od początku 2023 r. do ZCK wpłynęło tylko kilka ofert dotyczących zatrudnienia w tym charakterze – mówi Ćwikła.

Grabarze na cmentarzach komunalnych mają jednak więcej obowiązków.

- W niektórych przypadkach grabarze na cmentarzach komunalnych mają również umowę dotyczącą demontażu pomników. W ramach standardowego systemu nie wykonujemy tego, a rozebraniem pomnika zajmuje się firma, u której się go zamawia – wskazuje Piotr.

Niezależnie, czy mowa o grabarzu parafialnym, czy komunalnym, wymagania co do kandydatów są takie same (fot. Linda Gerbec/Unsplash)

Grabarze póki co mogą spać spokojnie. Wiele wskazuje na to, że technologia szybko ich nie zastąpi, ale może im bardzo pomóc

W dzisiejszych czasach firmy coraz częściej korzystają z automatyzacji i sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. Jednak istnieją zawody, które wciąż wymagają obecności człowieka i nie da się ich łatwo zautomatyzować.

Jak wskazuje Piotr, są technologie, które ułatwiają pracę grabarza, np. specjalne maszyny, takie jak trójkołowe koparki, które umożliwiają bardziej precyzyjne i efektywne kopanie grobów. Istnieją też systemy pozwalające na badanie podłoża poprzez jego prześwietlenie i ocenę trudności związanych z kopaniem.

- Jeśli chodzi o pracę grabarza, to jest to praca, która wymaga wrażliwości i umiejętności wsłuchania się w potrzeby rodzin i szacunku dla zmarłych. Rozwój technologiczny może przynieść pewne ułatwienia w niektórych aspektach pracy grabarza, takich jak mechanizacja kopania grobów, jednak wciąż istnieje potrzeba obecności człowieka, który zadba o odpowiednią organizację i przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych – ocenia Piotr.

Jak dodaje Patrycja Ćwikła z ZCK, każde miejsce pochówku jest inne, np. ze względu na inny rodzaj materiału użytego do budowy grobu, liczby uprzednich pochowań, różnorodność związaną z warunkami glebowymi, stan mineralizacji czy rozkładu zwłok, rodzaj materiału z którego wykonano trumnę lub urnę. Można z tego wywnioskować, że póki co to człowiek może wykazać się większą precyzją czy wyczuciem.

- Aktualnie trudno sobie wyobrazić transformację polegającą na przekształceniu cmentarza w technologiczny rewir czy park maszyn i urządzeń. W społeczności, dla której temat śmierci traktowany jest nadal jako tabu, nie ma ugruntowanej wiedzy, iż prawo do grobu, do kultu osób zmarłych jest prawem, dobrem osobistym podlegającym cywilistycznej ochronie, jak i inne prawa osobiste człowieka: zdrowie, wolność, cześć – wskazuje Ćwikła.

