Są dwie wiadomości z rynku pracy. Dobra i zła. Na tę złą warto zwrócić uwagę

Bezrobocie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5,9 proc. Oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 0,5 p. proc. od końca marca. Najnowsze dane na temat sytuacji na rynku pracy opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego opublikowane przez GUS pokazują, że w drugim kwartale 2021 roku nastąpił spadek zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych jak i stopy bezrobocia.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu czerwca 2021 r. wyniosła 993,4 tys. osób (w tym 534,4 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu I kwartału 2021 r. o 85,0 tys. osób (tj. o 7,9 proc.) oraz niższa o 33,1 tys. osób (tj. o 3,2 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Patrząc na mapę bezrobocia zauważalny jest spadek liczby bezrobotnych we wszystkich województwach. W stosunku do I kwartału 2021 roku najbardziej znaczące zmiany zaszły w województwach warmińsko-mazurskim (o 13,5 proc.), zachodniopomorskim (o 9,5 proc.), lubuskim (o 9,4 proc.) i wielkopolskim (o 9 proc.).

Utrzymuje się jednak bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (9,2 proc.), podkarpackim (8,5 proc.), kujawsko-pomorskim (8,4 proc.), świętokrzyskim (7,9 proc.) i zachodniopomorskim (7,8 proc.).

Najniższe bezrobocie było w województwach wielkopolskim (3,5 proc.), śląskim (4,8 proc.) i mazowieckim (5 proc.).

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu czerwca 2021 r. było to ponad 87 proc. ogółu zarejestrowanych.

W analizowanym okresie wśród osób bezrobotnych przeważały kobiety. Ze statystyk GUS wynika, że wśród wszystkich bezrobotnych stanowią one aż 53,8 proc. (wynik wyższy o o 0,1 p. proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r.).

Bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W drugim kwartale najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25- 34 lata - 266,4 tys. (26,8 proc. ogółu). Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 11,4 proc. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 25,7 proc., 45-54 lat -19,2 proc. i powyżej 55 lat - 16,9 proc.

Zobacz: Przegrane pokolenie. Z pracą dla młodych jest bardzo źle

Jak pokazują dane, większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 24,5 proc. i 27 proc. ogółu). Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 21,9 proc. osób, średnich ogólnokształcących – 12,3 proc., a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 14,3 proc.

źródło: GUS

Kobiety nie tylko stanowią większość bezrobotnych, ale także zgodnie ze statystykami to one mają największy problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia.

Praktycznie połowa kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2021 r. pozostawała bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Wśród mężczyzn w końcu II kwartału 2021 r. odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł 42,9 proc.

Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (powyżej 12 miesięcy) wyniosła według stanu na koniec II kwartału 2021 r. – 462,6 tys., co stanowiło 46,6 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. liczba długotrwale bezrobotnych zwiększyła się o 107,2 tys. osób (30,1 proc.). Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 7,6 proc., od 1 do 3 miesięcy - 11,4 proc., od 3 do 6 miesięcy – 14,6 proc., zaś od 6 do 12 miesięcy – 19,8 proc. ogółu bezrobotnych.

Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł 53,8 proc.. Osoby w wieku poniżej 30. roku życia stanowiły – 24,3 proc., poniżej 25 roku życia – 11,4 proc., 26 proc. to osoby powyżej 50. roku życia.

Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 1,2 proc. Bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 18 proc., a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,2 proc.. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 5,2 proc.