Są branże, gdzie wciąż jest trudno o pracowników

Część firm z powodu pandemii koronawirusa zdecydowała się na redukcję zatrudnienia. Tym samym liczba osób bezrobotnych zwiększa się. Liczba ofert pracy z kolei maleje. Czy wobec tego można mówić o końcu rynku pracownika?

- Sytuacja, która mamy obecnie na rynku, nie jest tożsama we wszystkich branżach. Trudno mówić o rynku pracodawcy, bo w poszczególnych sektorach inaczej to wygląda. Możemy skupić się na rynku kompetencji, których z dnia na dzień nie przybyło ze względu na to, że mamy sytuację kryzysową – komentuje Agnieszka Kolenda, executive director w Hays Poland, podczas sesji "Rynek pracy. Sztuka adaptacji", która odbyła się w ramach EEC Online.

- To prawda że są branże, gdzie wciąż o pracowników jest trudno. IT e-commerce, digital czy automatyzacja to obszary, gdzie jeszcze przed pandemią pracodawcy zmagali się z problemami ze znalezieniem pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Problemy będą się nadal pojawiały. Wszystko oczywiście będzie zależało od specjalizacji – dodaje.

(Fot. PTWP)

Zdaniem Agnieszki Kolendy, obecny kryzys nauczy nas elastyczności, a także bardziej poważnego podejścia do kierunku, w którym powinniśmy pójść, czyli w stronę automatyzacji, digitalizacja oraz uniwersalnych umiejętności pracowników.

- Podsumowując, będziemy mieli do czynienia z rynkiem kompetencji, czyli z rynkiem pracowników, którzy będą posiadali odpowiednie kompetencje, które pomogą firmie zbudować przewagę konkurencyjną – dodaje Kolenda.

Zobacz debatę o nowej gospodarce. Jaki będzie świat po pandemii?

Polska stała się nowoczesna jak nigdy. Czy wykorzystamy szansę?

Cyfrowa rewolucja w handlu dokonała się w miesiąc

W pracy rewolucja, ale na rynku pracy wciąż rządzi pracownik. Zobaczcie sami