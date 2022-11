Rzucili pracę i tego żałowali. Większość z nich wróciłaby do poprzedniego pracodawcy

Ponad co piąty ankietowany przyznał, że żałował odejścia z pracy - wynika z badania Michael Page. Czy powrót do dawnej firmy może być krokiem naprzód?

- Kluczowym wnioskiem z naszych badań jest fakt, że wyczerpanie możliwości rozwoju w obecnej pracy ma największy wpływ na decyzję o odejściu pracowników. Niektórzy pracodawcy po prostu nie zaspokajają aspiracji i ambicji części podwładnych. Aby zapobiec odejściu tych członków zespołu, firmy mogą im zaoferować przyspieszenie rozwoju kariery i zwiększenie pakietu wynagrodzeń. Jeśli jednak pracownik chce zmienić branżę lub opuścić firmę z powodów osobistych, niewiele można zrobić, by go zatrzymać – mówi Sławomir Jędrzejczak, starszy konsultant z firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Aż 75 proc. respondentów w badaniu Candidate Pulse zrealizowanym przez Michael Page co najmniej raz w życiu porzuciło swoje stanowisko. Co ciekawe, niemal co drugi ankietowany przyznał, że w ciągu swojej kariery przynajmniej raz zdarzyło mu się zostawić dotychczasową pracę, nie mając zagwarantowanego nowego miejsca zatrudnienia.

Decyzja o odejściu z pracy nigdy nie jest prosta i wynika z różnych powodów (fot. Shutterstock)

Zobacz: Rekrutację rozwlekasz do kilku etapów, ukrywasz wynagrodzenie? Zapomnij o pozyskaniu najlepszych

Młodzi bardziej przywiązują się do współpracowników

Więcej niż co piąty (22 proc.) ankietowany stwierdził, że porzucił pracę i później tego żałował. Wśród tej grupy 47 proc. przyznało, że nowa firma nie spełniła ich oczekiwań, a aż 19 proc. tęskniło za dawnymi współpracownikami.

Odpowiedzi wskazują, że młodszym ankietowanym najczęściej brakowało dawnych kolegów i koleżanek – dla jednego na trzech (33 proc.) kandydatów był to najważniejszy czynnik. Starsi respondenci oceniają tę kwestię inaczej – dla ponad połowy osób w wieku ponad 49 lat problemem były niespełnione oczekiwania wobec nowego pracodawcy.

- Nasze dane potwierdzają, że zmiana pracy w każdym przypadku niesie za sobą ryzyko i nie zawsze okazuje się korzystna. Dodatkowo nie doceniamy czynnika ludzkiego w pracy. Członkowie zespołu często tworzą między sobą bliskie relacje. Zdarza się, że nawet osoby, które nie żałują odejścia z organizacji, tęsknią za swoimi byłymi współpracownikami – mówi Sławomir Jędrzejczak.

Warto walczyć o byłych pracowników

Czy powrót do dawnej firmy może być krokiem naprzód? Aż 70 proc. respondentów stwierdziło, że przyjęło propozycję pracy od dawnego pracodawcy lub zrobiłoby to, gdyby pojawiła się taka możliwość. Tylko nieznaczna liczba badanych uznała przyjęcie poprzedniego stanowiska za błąd.

Nieco ponad połowa (52 proc.) uważa, że w ostatecznym rozrachunku powrót opłaca się obu stronom. Niestety, niemal 8 na 10 (78 proc.) ankietowanych przyznało, że nigdy nie słyszało o programach skierowanych do byłych zatrudnionych.

czytaj też: Dajmy pracownikom drugą szansę. To się opłaci

- To wyraźny sygnał, że firmy muszą włożyć więcej wysiłku w promowanie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu kontaktu z odchodzącymi pracownikami. Pracodawcy powinni także pamiętać o tym, by stale doskonalić swoją kulturę organizacyjną, ponieważ dla 78 proc. respondentów jest to kluczowy czynnik wpływający na decyzję o powrocie. Nic dziwnego, że w czasach niepewności i braku stabilizacji kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a zespołem jest szczególnie istotne. Byli pracownicy to potencjalnie ogromna pula talentów dostępna dla firm starających się wypełnić luki kadrowe. Dlatego organizacje powinny wiedzieć, jak skutecznie zachęcić ich do powrotu na pokład – podsumowuje Sławomir Jędrzejczak.

Firmy muszą włożyć więcej wysiłku w promowanie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu kontaktu z odchodzącymi pracownikami (fot. Shutterstock)

Przykładem firmy, do której wracają pracownicy jest HPE. W 2020 roku wróciło ponad 16 proc. spośród zatrudnionych w tym czasie pracowników w firmie. Są to głównie pracownicy działów finansowych i obsługi klienta.

Pracownicy wracają także do Future Mind. Opowiadał o tym w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Woźniak, założyciel i prezes informatycznej firmy.

- Jeden członek naszej załogi odszedł do amerykańskiego start-upu, ale po półtora roku wrócił do nas. To bardzo ciekawe zjawisko. Myślę, że część osób traktuje start-upy i korporacje jak trampoliny na drodze zawodowej. Mamy sporo ludzi z dużych firm technologicznych i doradczych, gdzie awansowali i robili kariery. Często jednak jest tak, że dochodzą do pewnego etapu i odbijają się od ściany – wiedzą, że przez najbliższe 10 lat nie awansują już wyżej - wyjaśnił Tomasz Woźniak.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl