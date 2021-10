Rynek pracy zalany ofertami. W jednej z branż wzrost o 750 proc.

Polski rynek pracy został mocno poturbowany przez pandemię koronawirusa. Jednak jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, pandemiczny kryzys przeszedł już do historii i od kilku miesięcy rynek pracy stale przybiera na sile. Ogłoszeń jest więcej, niż we wrześniu 2019, czyli przed pandemią.

Autor: jk

• 8 paź 2021 12:00





We wrześniu 2021 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 323 tys. nowych ofert pracy (Fot. Shutterstock)

We wrześniu 2021 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 323 tys. nowych ofert pracy. To 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z badania firm Grant Thornton i Element.

Największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano wśród specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi oraz w profesjach związanych z IT.

Największy popyt na pracowników widoczny jest w Krakowie i Warszawie, najmniejszy - w Poznaniu i Katowicach.

Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. We wrześniu 2021 roku pracodawcy opublikowali aż 323,4 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 21,5 proc. w porównaniu z wrześniem 2020 roku – wynika z badania firm Grant Thornton i Element.

– Rok 2021 to jak dotąd świetny okres na polskim rynku pracy. Zimą liczba ofert pracy osiągnęła dodatnią dynamikę rok do roku, wiosna przyniosła ustabilizowanie liczby ogłoszeń na dość wysokim poziomie, a od lata pracodawcy jeszcze podkręcili śrubę i zaczęli wręcz tworzyć więcej miejsc pracy niż przed pandemią. Obecnie liczba nowych ogłoszeń jest już o 9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie dwa lata temu – to nowy rekord, który pokazuje, że polscy przedsiębiorcy szybko się rozwijają i aby realizować napływające zlecenia, muszą tworzyć wiele nowych miejsc pracy. Miejmy nadzieję, że jesienią podtrzymamy tę dobrą passę i liczba ofert pracy będzie dalej rosła – ocenia wyniki badania Maciej Michalewski, CEO firmy Element.

Źródło: Raport firm Element i Grant Thornton

Wrzesień to czwarty miesiąc z rzędu, w którym ścieżka z 2021 roku jest wyższa niż w 2019 roku. Wyraźnie widać, że polscy pracodawcy nie tylko odrobili już straty spowodowane pandemią w 2020 roku, ale wręcz przewyższyli w tempie tworzenia miejsc pracy wyniki z roku 2019, a więc – przypomnijmy – jednego z najlepszych okresów dla polskiego rynku pracy od początków transformacji.

– Polscy pracodawcy nie tylko znakomicie poradzili sobie z pandemią, ale wręcz rozwijają się jeszcze szybciej niż przed nią. Jeśli miarą koniunktury gospodarczej jest liczba ofert pracy – a jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest – to polskie firmy już dawno odrobiły straty wynikające z pandemii i lockdownów, a od czterech miesięcy przeszły do kontrataku i rozwijają się w tempie wręcz nieobserwowanym od wielu lat. Nie mam wątpliwości, że z taką odpornością na wstrząsy polska gospodarka nie musi istotnie obawiać się ewentualnych kolejnych fal zakażeń koronawirusem – komentuje wyniki raportu Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton. Ich najczęściej szukały firmy We wrześniu 2021 roku największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano wśród specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi (o 70 proc. więcej niż we wrześniu 2020 roku) oraz w profesjach związanych z IT (50 proc.). Spory wzrost liczby ofert pracy w branży HR zauważalny jest w przypadku rekruterów – we wrześniu 2021 r. pojawiło się aż 166 proc. więcej ogłoszeń niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. 131 proc. – taką zmianę obserwujemy w przypadku HR business partnerów. Źródło: Raport Element i Grant Thornton W przypadku IT zmianę najbardziej odczuwają specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa - we wrześniu 2021 było aż o 750 proc. więcej ofert pracy dla nich niż rok wcześniej. Źródło: Raport firm Element i Grant Thornton Nie od dziś wiadomo, że pandemia spowodowała, że cyberbezpieczeństwo nabrało nowego znaczenia. A wraz z tym uwydatnił się problem braków kadrowych w tym sektorze IT. Problem jest wyjątkowo duży, bo z badania HRK zrealizowanego na zlecenie izraelskiego instytutu szkoleniowego HackerU wynika, że na polskim rynku może brakować nawet 17,5 tysiąca specjalistów z obszaru cybersecurity. – Obecna sytuacja kandydatów, którzy mają doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT, jest niezwykle komfortowa – mówi Mikołaj Zbudniewek, business unit manager w HRK ICT, który specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska związane z IT i cybersecurity. – Z badania zrealizowanego na potrzeby HackerU wynika, że pracodawcy są bardzo aktywni i prowadzą intensywne poszukiwania ekspertów. Aż 60 proc. specjalistów biorących udział w naszym badaniu przyznało, że w ciągu tygodnia otrzymują od 1 do 3 propozycji udziału w procesach rekrutacyjnych – dodaje. Gdzie rekrutują najwięcej? Największy popyt na pracowników widoczny jest w Krakowie i Warszawie, najmniejszy – w Poznaniu i Katowicach. Jak wynika z raportu, od początku pandemii najlepiej pod względem liczby aktywnych ofert pracy radzi sobie Warszawa. Tak samo było we wrześniu 2021, kiedy opublikowano w stolicy 41 tys. ofert pracy (50 proc. więcej niż rok temu). Tuż za stolicą Polski znajduje się Kraków (20,8 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 65 proc. rok do roku) i Wrocław (11,8 tys. ogłoszeń, wzrost rok do roku o 36 proc.). Źródło: Raport firm Element i Grant Thornton – W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 14,6 ofert pracy (wobec 10,4 rok temu). We wrześniu 2021 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 26,9 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za nim jest Warszawa, w której przypadało średnio 23,1 ofert. Nadal najgorzej wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 6 – czytamy w raporcie firm Grant Thornton i Element.

